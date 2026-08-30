Vietnam refuerza cooperación internacional en ciencia y tecnología

Hanoi, 30 ago (VNA) - Vietnam busca convertir la cooperación internacional en un motor para fortalecer su capacidad científica y tecnológica, atraer conocimientos y recursos internacionales, reducir la brecha de desarrollo y elevar la competitividad nacional.

La Resolución N.º 19-NQ/TW, emitida el 28 de julio de 2026 sobre la renovación del modelo de desarrollo de Vietnam, establece mecanismos específicos para atraer a multinacionales, organizaciones de investigación y talentos internacionales a participar en programas científicos y tecnológicos en el país.

En el marco de la implementación de las Resoluciones N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y N.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva situación, Vietnam busca que la cooperación internacional contribuya directamente al fortalecimiento de sus capacidades y al dominio gradual de tecnologías estratégicas.

Ceremonia de firma del acuerdo de cooperación entre la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam y la Academia de Ciencias de Rusia, en el marco del Foro Científico y Educativo «Rusia-Vietnam», efectuada en diceimbre de 2025. (Fuente: VNA)

La creación de redes científicas internacionales permitirá además proyectar la ciencia vietnamita al exterior y movilizar recursos para afrontar conjuntamente grandes desafíos de desarrollo.

Los organismos de investigación han logrado avances importantes en este ámbito. En 2025, la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam firmó 51 acuerdos de cooperación internacional en áreas como tecnología espacial, ciencia de materiales, energía, ciencia de datos y ciencias ambientales. Asimismo, implementa 45 proyectos y prepara otros 57 para el período 2026-2029.

Ese mismo año, la Universidad Nacional de Vietnam en Hanói organizó 93 conferencias, seminarios, coloquios y clases magistrales internacionales, con la participación de cerca de 700 expertos y científicos de todo el mundo. Estas actividades contribuyeron a mejorar las capacidades del personal y la calidad de la formación y la investigación, además de fortalecer la posición internacional de la institución.

El presidente del Comité Popular de la provincia de Gia Lai, Pham Anh Tuan, se reúne con el profesor Serge Haroche, ganador del Premio Nobel de Física 2012, y una delegación de científicos extranjeros. (Fuente: VNA)

Sin embargo, expertos señalan que la cooperación internacional todavía presenta limitaciones. Muchos programas siguen centrados en el intercambio académico y no están suficientemente vinculados a las necesidades del mercado, mientras persisten dificultades relacionadas con los mecanismos financieros, la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos para recibir a expertos y equipos de investigación.​

El profesor y doctor Tran Hong Thai, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, propuso ampliar las redes científicas internacionales mediante la participación directa de investigadores vietnamitas en programas, laboratorios e infraestructuras de investigación de primer nivel, así como en la definición de agendas, la elaboración de normas y la distribución de recursos científicos internacionales.​

También consideró necesario facilitar la llegada de científicos internacionales a Vietnam para que trabajen, investiguen, formen recursos humanos y colaboren en la solución de problemas científicos y tecnológicos concretos.​

Vietnam debe, además, tomar la iniciativa de organizar conferencias, foros y escuelas científicas internacionales de prestigio en ámbitos en los que cuenta con fortalezas o necesidades estratégicas, con el objetivo de impulsar programas conjuntos de investigación, grupos de cooperación e iniciativas científicas de largo plazo./.