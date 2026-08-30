Vietnam refuerza cooperación internacional en ciencia y tecnología

Hanoi, 30 ago (VNA) - Vietnam busca convertir la cooperación internacional en un motor para fortalecer su capacidad científica y tecnológica, atraer conocimientos y recursos internacionales, reducir la brecha de desarrollo y elevar la competitividad nacional.
La Resolución N.º 19-NQ/TW, emitida el 28 de julio de 2026 sobre la renovación del modelo de desarrollo de Vietnam, establece mecanismos específicos para atraer a multinacionales, organizaciones de investigación y talentos internacionales a participar en programas científicos y tecnológicos en el país.
En el marco de la implementación de las Resoluciones N.º 57-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y N.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en la nueva situación, Vietnam busca que la cooperación internacional contribuya directamente al fortalecimiento de sus capacidades y al dominio gradual de tecnologías estratégicas.
La creación de redes científicas internacionales permitirá además proyectar la ciencia vietnamita al exterior y movilizar recursos para afrontar conjuntamente grandes desafíos de desarrollo.
Los organismos de investigación han logrado avances importantes en este ámbito. En 2025, la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam firmó 51 acuerdos de cooperación internacional en áreas como tecnología espacial, ciencia de materiales, energía, ciencia de datos y ciencias ambientales. Asimismo, implementa 45 proyectos y prepara otros 57 para el período 2026-2029.
Ese mismo año, la Universidad Nacional de Vietnam en Hanói organizó 93 conferencias, seminarios, coloquios y clases magistrales internacionales, con la participación de cerca de 700 expertos y científicos de todo el mundo. Estas actividades contribuyeron a mejorar las capacidades del personal y la calidad de la formación y la investigación, además de fortalecer la posición internacional de la institución.
Sin embargo, expertos señalan que la cooperación internacional todavía presenta limitaciones. Muchos programas siguen centrados en el intercambio académico y no están suficientemente vinculados a las necesidades del mercado, mientras persisten dificultades relacionadas con los mecanismos financieros, la protección de la propiedad intelectual y los procedimientos para recibir a expertos y equipos de investigación.
El profesor y doctor Tran Hong Thai, presidente de la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, propuso ampliar las redes científicas internacionales mediante la participación directa de investigadores vietnamitas en programas, laboratorios e infraestructuras de investigación de primer nivel, así como en la definición de agendas, la elaboración de normas y la distribución de recursos científicos internacionales.
También consideró necesario facilitar la llegada de científicos internacionales a Vietnam para que trabajen, investiguen, formen recursos humanos y colaboren en la solución de problemas científicos y tecnológicos concretos.
Vietnam debe, además, tomar la iniciativa de organizar conferencias, foros y escuelas científicas internacionales de prestigio en ámbitos en los que cuenta con fortalezas o necesidades estratégicas, con el objetivo de impulsar programas conjuntos de investigación, grupos de cooperación e iniciativas científicas de largo plazo./.