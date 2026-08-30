Premier vietnamita exige acelerar las obras de autopistas en el norte

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam exigió acelerar la ejecución de los proyectos de construcción de autopistas en el norte del país, con especial atención a la liberación de terrenos, el suministro de materiales, el avance de las obras y el desembolso de capital.



La exigencia figura en el Despacho Oficial Nº 60/CD-TTg, emitida el 29 de agosto de 2026 y firmada por el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, en nombre del jefe de Gobierno.



Actualmente, en las provincias y ciudades septentrionales se construyen siete autopistas, divididas en 14 proyectos y proyectos componentes.



Aunque las obras avanzan, algunas aún enfrentan dificultades relacionadas con la liberación de terrenos y el suministro de materiales, mientras que varios proyectos previstos para concluir en 2026 mantienen un volumen importante de trabajo pendiente.



El premier pidió a los ministerios y localidades concentrarse en resolver los obstáculos relacionados con las indemnizaciones, la asistencia y la reubicación de la población, el suministro de materiales, la construcción y el desembolso de capital, con el objetivo de poner las obras en servicio lo antes posible y aprovechar su eficiencia para impulsar el desarrollo socioeconómico.



En materia de liberación de terrenos, Hanoi, Lang Son, Son La, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Bac Ninh y Hung Yen deberán acelerar las indemnizaciones, la asistencia y la reubicación, así como el traslado de infraestructuras técnicas para entregar los terrenos a los contratistas. Las autoridades deberán garantizar además que las condiciones de vida y los medios de subsistencia de las personas afectadas sean iguales o mejores que los actuales.



Respecto a los materiales de construcción, Hanoi, Thai Nguyen, Phu Tho, Hung Yen, Bac Ninh y Ninh Binh deberán agilizar los procedimientos relacionados con las canteras y aumentar su capacidad para garantizar el suministro. Se prestará especial atención a los problemas que afectan al proyecto componente 3 de la cuarta circunvalación de Hanoi, al proyecto Cho Moi-Bac Kan y al tramo Ninh Binh-Hai Phong que atraviesa Ninh Binh y Hung Yen.



Las localidades también deberán reforzar el control de los precios de los materiales, publicar oportunamente los precios y los índices de precios de la construcción y garantizar el cumplimiento de la normativa.



El Ministerio de Construcción y las autoridades locales deberán exigir a los inversores y promotores de los proyectos previstos para concluir en 2026, así como de las obras iniciadas en 2025 que acumulan retrasos, revisar y ajustar los planes de ejecución en función de las condiciones reales, priorizando las actividades que determinan la ruta crítica.



Se pidió movilizar suficientes recursos financieros, personal, maquinaria y equipos para acelerar las obras, sin comprometer la calidad, las normas técnicas ni la seguridad. Durante la temporada de lluvias e inundaciones, los inversores y contratistas deberán reforzar las medidas de prevención frente a lluvias intensas, riadas, inundaciones y deslizamientos, y proteger a las personas, equipos y obras. No se permitirá instalar campamentos o zonas de prefabricación y alojamiento en áreas de riesgo.



En cuanto al desembolso de capital, las autoridades locales deberán acelerar la ejecución y el desembolso conforme a los planes establecidos, especialmente en los proyectos previstos para finalizar en 2026 y aquellos con grandes asignaciones de capital este año.



El Ministerio de Construcción deberá supervisar el cumplimiento de las tareas y comunicar oportunamente al Gobierno y al Primer Ministro cualquier dificultad que pueda afectar al avance de los proyectos./.

VNA