Sociedad

Premier vietnamita exige acelerar las obras de autopistas en el norte

Vietnam ordena acelerar siete proyectos de autopistas en el norte, con prioridad en la liberación de terrenos, materiales, obras y desembolso de capital.

Una parte del proyecto de construcción de la autopista Cao Lanh - An Huu. (Foto: VNA)
Una parte del proyecto de construcción de la autopista Cao Lanh - An Huu. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam exigió acelerar la ejecución de los proyectos de construcción de autopistas en el norte del país, con especial atención a la liberación de terrenos, el suministro de materiales, el avance de las obras y el desembolso de capital.

La exigencia figura en el Despacho Oficial Nº 60/CD-TTg, emitida el 29 de agosto de 2026 y firmada por el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, en nombre del jefe de Gobierno.

Actualmente, en las provincias y ciudades septentrionales se construyen siete autopistas, divididas en 14 proyectos y proyectos componentes.

Aunque las obras avanzan, algunas aún enfrentan dificultades relacionadas con la liberación de terrenos y el suministro de materiales, mientras que varios proyectos previstos para concluir en 2026 mantienen un volumen importante de trabajo pendiente.

El premier pidió a los ministerios y localidades concentrarse en resolver los obstáculos relacionados con las indemnizaciones, la asistencia y la reubicación de la población, el suministro de materiales, la construcción y el desembolso de capital, con el objetivo de poner las obras en servicio lo antes posible y aprovechar su eficiencia para impulsar el desarrollo socioeconómico.

En materia de liberación de terrenos, Hanoi, Lang Son, Son La, Tuyen Quang, Thai Nguyen, Bac Ninh y Hung Yen deberán acelerar las indemnizaciones, la asistencia y la reubicación, así como el traslado de infraestructuras técnicas para entregar los terrenos a los contratistas. Las autoridades deberán garantizar además que las condiciones de vida y los medios de subsistencia de las personas afectadas sean iguales o mejores que los actuales.

Respecto a los materiales de construcción, Hanoi, Thai Nguyen, Phu Tho, Hung Yen, Bac Ninh y Ninh Binh deberán agilizar los procedimientos relacionados con las canteras y aumentar su capacidad para garantizar el suministro. Se prestará especial atención a los problemas que afectan al proyecto componente 3 de la cuarta circunvalación de Hanoi, al proyecto Cho Moi-Bac Kan y al tramo Ninh Binh-Hai Phong que atraviesa Ninh Binh y Hung Yen.

Las localidades también deberán reforzar el control de los precios de los materiales, publicar oportunamente los precios y los índices de precios de la construcción y garantizar el cumplimiento de la normativa.

El Ministerio de Construcción y las autoridades locales deberán exigir a los inversores y promotores de los proyectos previstos para concluir en 2026, así como de las obras iniciadas en 2025 que acumulan retrasos, revisar y ajustar los planes de ejecución en función de las condiciones reales, priorizando las actividades que determinan la ruta crítica.

Se pidió movilizar suficientes recursos financieros, personal, maquinaria y equipos para acelerar las obras, sin comprometer la calidad, las normas técnicas ni la seguridad. Durante la temporada de lluvias e inundaciones, los inversores y contratistas deberán reforzar las medidas de prevención frente a lluvias intensas, riadas, inundaciones y deslizamientos, y proteger a las personas, equipos y obras. No se permitirá instalar campamentos o zonas de prefabricación y alojamiento en áreas de riesgo.

En cuanto al desembolso de capital, las autoridades locales deberán acelerar la ejecución y el desembolso conforme a los planes establecidos, especialmente en los proyectos previstos para finalizar en 2026 y aquellos con grandes asignaciones de capital este año.

El Ministerio de Construcción deberá supervisar el cumplimiento de las tareas y comunicar oportunamente al Gobierno y al Primer Ministro cualquier dificultad que pueda afectar al avance de los proyectos./.

VNA
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