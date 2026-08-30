“Juntos avanzamos con Vietnam”: Millones de pasos por un país más saludable y sostenible

Hanoi (VNA) - La segunda edición de la caminata nacional “Juntos avanzamos con Vietnam” se celebró simultáneamente la mañana del 30 de agosto en las 34 provincias y ciudades del país, reuniendo a más de 1,77 millones de participantes y sumando más de 10.000 millones de pasos, en una jornada que combinó el fomento de hábitos saludables con la promoción de la conciencia ambiental.



La iniciativa, puesta en marcha por el periódico Nhan Dan (Pueblo) y el Ministerio de Seguridad Pública en 2025, cuenta este año con el acompañamiento del Ministerio de Defensa y la Unión de Jóvenes Comunistas Ho Chi Minh.



En Hanoi, las actividades tuvieron lugar en las plazas Dong Kinh Nghia Thuc y Ba Dinh. En la ceremonia, el viceprimer ministro y titular de Defensa, general Phan Van Giang, destacó la creatividad y el nuevo enfoque del programa y propuso estudiar su mantenimiento como una actividad anual, vinculada a los movimientos de emulación patriótica y las grandes campañas nacionales.



Según Phan Van Giang, la participación y unidad de millones de ciudadanos pueden generar una fuerza importante para contribuir a la construcción de un Vietnam poderoso, próspero, civilizado y feliz.



Por su parte, el editor jefe del periódico Nhan Dan, Le Quoc Minh, destacó que la continuidad del programa puede convertirlo en un hábito social capaz de generar cambios positivos tanto en las personas como en la comunidad.



El viceministro de Seguridad Pública, coronel general Le Van Tuyen, señaló que la iniciativa contribuye a promover un estilo de vida saludable, mejorar la salud física y mental y construir una sociedad disciplinada, segura y ordenada, además de fortalecer la participación popular en la protección de la seguridad nacional.



En 2026, el programa registró 1.774.268 participantes, que aportaron 10.068.000.515 pasos en las 34 provincias y ciudades y cerca de 3.000 comunas, barrios y zonas administrativas especiales.



Asimismo, Guinness World Records anunció que “Juntos avanzamos con Vietnam” estableció un récord mundial Guinness por el número de localidades que organizaron simultáneamente actividades de caminata para promover la concienciación medioambiental.



Desde el objetivo inicial de 1.000 millones de pasos hasta la iniciativa “10.000 millones de pasos verdes - Por un Vietnam sostenible”, el programa amplía gradualmente su alcance y aspira a consolidarse como una actividad permanente, fomentando hábitos saludables y una mayor responsabilidad ambiental.



En la provincia de Nghe An, decenas de miles de funcionarios, soldados y ciudadanos participaron en las actividades con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional, el 2 de septiembre.



Un gran número de personas participó en la caminata la mañana del 30 de agosto. Foto: VNA

En la plaza Ho Chi Minh, los participantes asistieron al izado de la bandera y entonaron el Himno Nacional siguiendo la transmisión en directo de la ceremonia nacional celebrada en la plaza Ba Dinh, en Hanoi. Posteriormente, realizaron una caminata hasta la calle Truong Thi y regresaron al punto de partida.



El 100% de las comunas y barrios de Nghe An se sumaron simultáneamente al programa. Las universidades y centros de educación superior también movilizaron a funcionarios, jóvenes voluntarios y estudiantes, con al menos 500 participantes por institución.



Uno de los elementos destacados de esta edición es la combinación de la caminata con actividades de divulgación, educación y experiencias relacionadas con el objetivo de cero emisiones netas (Net Zero) y la reducción de las emisiones de carbono.



Los ciudadanos son llamados a adoptar medidas prácticas como ahorrar energía, clasificar los residuos, plantar árboles, reducir las emisiones y participar en actividades de protección ambiental.

El programa también incluye espacios de comunicación, exposiciones y experiencias sobre cambio climático, desarrollo verde y economía circular, con el objetivo de elevar la conciencia comunitaria sobre la responsabilidad de proteger el medio ambiente y promover un desarrollo sostenible./.