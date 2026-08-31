Vietnam apunta al mercado regional de captura y almacenamiento de carbono

Hanoi (VNA)- Con una inversión y desarrollo adecuado, Vietnam podría participar en el mercado de servicios de captura y almacenamiento de carbono (CCS) del Sudeste Asiático, cuyo valor se estima en unos 40 mil millones de dólares, opinó el doctor Nguyen Van Tu, director del Instituto de Petróleo de Vietnam (VPI).



Según el experto, Vietnam cuenta con un importante potencial para almacenar CO₂ en yacimientos agotados de petróleo y gas, acuíferos salinos profundos y capas de carbón profundas, principalmente en la cuenca del Río Rojo y en las cuencas de Cuu Long y Nam Con Son.



El aprovechamiento de yacimientos de petróleo y gas agotados, para los que ya existen datos geológicos y modelos de explotación, podría contribuir a reducir los riesgos geológicos y los costos de inversión, analizó.



Un estudio del VPI muestra que el costo de toda la cadena de captura, transporte y almacenamiento de CO₂ se sitúa entre 100 y 350 dólares por tonelada. Mientras tanto, el precio de los créditos de carbono en el mercado piloto nacional es de apenas unos 120.000-140.000 dongs (4,61 – 5,38 dólares) por tonelada, y se prevé que el mercado obligatorio de carbono entre oficialmente en funcionamiento en 2029.



Por ello, el VPI considera que, en la etapa inicial, debería darse prioridad a la inyección de CO₂ para aumentar el factor de recuperación de petróleo. Los ingresos adicionales generados por el incremento de la producción de crudo podrían utilizarse para compensar los costos, al tiempo que se avanza hacia la prestación de servicios a clientes internacionales y el acceso a financiación climática en el marco del Artículo 6 del Acuerdo de París.



En materia institucional, Van Tu propone aclarar tres grupos de cuestiones: los derechos de uso del espacio de almacenamiento en el subsuelo marino; las responsabilidades jurídicas y financieras a largo plazo después del cierre de las instalaciones, especialmente en lo relativo al monitoreo y la gestión de posibles fugas de CO₂; y el establecimiento de un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) conforme a estándares internacionales, que permita reconocer los créditos de carbono generados por proyectos de CCS y facilitar su comercialización transfronteriza.



En cumplimiento de las directrices de Petrovietnam, el VPI está estudiando estos aspectos y propone implementar un proyecto piloto comercial de CCS a pequeña escala durante el período 2027-2030, con el objetivo de comprobar su viabilidad antes de ampliar su aplicación, reveló.



El profesor asociado y doctor Le Minh Thong, jefe de la Facultad de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de Minería y Geología, señaló que el CCS requiere grandes inversiones en tecnología, infraestructura y capital. En la etapa inicial, las empresas estatales deberían desempeñar un papel de liderazgo para contribuir a la creación del mercado y al desarrollo tecnológico.



Según el experto, Petrovietnam cuenta con ventajas en términos de experiencia en operaciones de petróleo y gas en alta mar, recursos humanos especializados y conocimientos acumulados a través de años de investigación. Por ello, debería seguir desempeñando un papel pionero en la investigación, las pruebas y la implementación del CCS, en paralelo con nuevos proyectos energéticos.



Para los inversores extranjeros, la captación de capital y tecnología para proyectos de CCS dependerá en gran medida del grado de desarrollo del marco institucional y de las políticas correspondientes.



Un entorno jurídico claro, transparente y estable generará confianza para que las empresas nacionales y extranjeras inviertan, transfieran tecnología y colaboren en la implementación de proyectos de CCS de gran escala en Vietnam./.

VNA