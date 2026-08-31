Vietnam refuerza sus vínculos con África Oriental

Pretoria (VNA)- La Embajada de Vietnam en Tanzania organizó hoy en la ciudad de Dar es Salaam un seminario sobre el pensamiento de Ho Chi Minh y la promoción de las relaciones con África Oriental, con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de los vínculos diplomáticos entre Vietnam y Etiopía (1976-2026).



Al evento asistieron la embajadora de Vietnam en Tanzania, Vu Thanh Huyen; el embajador de Etiopía en Tanzania, Fekadu Beyene Ayana; el experto David S. Muya, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad de Dar es Salaam (UDSM), además de académicos, profesores, estudiantes y representantes del sector empresarial de los tres países.



La participación de representantes diplomáticos, académicos y empresariales propició un espacio de diálogo multidimensional sobre el legado del Presidente Ho Chi Minh, la historia de las luchas por la liberación nacional y las perspectivas de cooperación entre Vietnam y África Oriental. Entre las cuestiones debatidas destacaron la conectividad económica, la tecnología y los intercambios pueblo a pueblo como factores clave para profundizar ambas regiones.



En su intervención, la embajadora Vu Thanh Huyen destacó tres pilares fundamentales del pensamiento de Ho Chi Minh: la independencia nacional, la solidaridad internacional y el progreso humano. Según la diplomática, Vietnam y los países africanos comparten numerosas similitudes históricas en sus respectivas luchas por defender la soberanía, la autodeterminación y un desarrollo centrado en las personas.



La embajadora señaló asimismo que el espíritu de solidaridad que caracterizó la etapa de lucha por la liberación nacional debe traducirse en programas de cooperación concretos en la nueva etapa.



En este sentido, subrayó la importancia de fortalecer la conectividad aérea, ampliar los intercambios académicos, impulsar la agricultura de alta tecnología para garantizar la seguridad alimentaria y aumentar la resiliencia frente al cambio climático, así como promover el comercio digital y nuevos modelos de conexión entre empresas, mercados y ciudadanos de Vietnam y África Oriental.



Desde la perspectiva etíope, el embajador Fekadu Beyene Ayana resaltó las similitudes entre el pensamiento de Ho Chi Minh sobre la liberación nacional y las ideas de destacados líderes africanos de la primera generación, como Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Julius Nyerere y Patrice Lumumba. Enfatizó que el denominador común de estos líderes fue la aspiración a recuperar y preservar la independencia, vinculando la liberación política con la soberanía económica y la justicia social.



Por su parte, S. Muya, de la UDSM, hizo hincapié en el papel de la educación y las nuevas generaciones en la preservación y continuidad del legado de amistad entre Vietnam y África Oriental. La universidad propuso impulsar un modelo de cooperación bidireccional que vincule la formación y la investigación con los desafíos concretos de desarrollo que afronta la región, entre ellos la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas, la formación profesional y la transformación digital.



Desde el ámbito empresarial, el director general de Halotel en Tanzania, Bui Van Thang, presentó una ponencia sobre la experiencia de esta empresa como ejemplo de cooperación Sur-Sur orientada al desarrollo comunitario.



Asimismo, reafirmó el compromiso de Halotel de continuar desempeñando un papel de puente para traducir las relaciones diplomáticas entre Vietnam y África Oriental en proyectos económicos concretos.



El coloquio no solo brindó una oportunidad para conocer y compartir perspectivas sobre la vida, la trayectoria y el pensamiento de Ho Chi Minh, sino que también abrió un espacio de reflexión sobre valores de especial relevancia para las relaciones internacionales y la cooperación para el desarrollo en la actualidad.



La Embajada de Vietnam en Tanzania reafirmó su compromiso de continuar desempeñando un papel de enlace entre los círculos académicos y empresariales y las nuevas generaciones, contribuyendo a que las relaciones entre Vietnam y África Oriental sean cada vez más sustanciales, eficaces y sostenibles./.

VNA