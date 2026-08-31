Vietnam estrecha sus relaciones con los países de África Oriental

Pretoria (VNA)- Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre) y del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Etiopía (1976-2026), la Embajada de Vietnam en Tanzania organizó una ceremonia conmemorativa en la ciudad de Dar es Salaam.



Al acto asistieron políticos y académicos tanzanos, representantes diplomáticos y de organizaciones internacionales, empresas y socios, cónsules honorarios de Vietnam en la región, así como miembros de la comunidad vietnamita en Tanzania.



En su intervención, la embajadora de Vietnam, Vu Thanh Huyen, destacó el significado histórico del 2 de septiembre y repasó los principales logros alcanzados por Vietnam en los ámbitos del desarrollo socioeconómico, la política exterior y la integración internacional.



La diplomática afirmó que Vietnam concede gran importancia a las relaciones de amistad y cooperación con los países africanos, y que Etiopía constituye uno de sus socios importantes.



A lo largo de los 50 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, Vietnam y Etiopía han fortalecido continuamente sus vínculos en múltiples ámbitos, sobre la base del respeto a la independencia y la soberanía, la igualdad y el beneficio mutuo. Vietnam valora el apoyo de sus socios de África Oriental y desea seguir impulsando una cooperación sustantiva y eficaz, dijo.



El embajador de Etiopía, Fekadu Beyene Ayana, felicitó al Gobierno y al pueblo vietnamitas con motivo del Día Nacional y valoró los logros de desarrollo alcanzados por Vietnam, al tiempo que destacó la importancia del 50.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.



Expresó su confianza en que los vínculos Vietnam-Etiopía sigan desarrollándose, amplíen la cooperación en diversos ámbitos y contribuyan a fortalecer las relaciones entre Vietnam y África.



La ceremonia también brindó una oportunidad para promover un mayor conocimiento sobre el país y el pueblo vietnamitas, así como para que la Embajada estrechara y ampliara sus vínculos con socios de Tanzania y de la región de África Oriental.



El acompañamiento de las empresas, los cónsules honorarios y la comunidad vietnamita contribuye a promover la imagen de Vietnam y a impulsar las relaciones de amistad y cooperación con los países africanos.



La Embajada de Vietnam en Tanzania afirmó que continuará desempeñando su papel de puente, intensificando los intercambios entre los pueblos y promoviendo la cooperación económica, comercial, de inversión, cultural y educativa entre Vietnam y Tanzania, Etiopía y otros países de África Oriental.



En Mozambique, la Embajada de Vietnam también organizó una ceremonia conmemorativa en el Museo de Historia Natural de Maputo, con la participación de más de 250 delegados, entre ellos el ministro de Planificación y Desarrollo de Mozambique, Salim Valá, así como dirigentes, representantes diplomáticos, de organizaciones internacionales, empresas y de la comunidad vietnamita.



En el acto, la embajadora de Vietnam en Mozambique, Tran Thi Thu Thin, recordó el significado histórico del 2 de septiembre de 1945 y los logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Renovación, al tiempo que destacó el objetivo de convertir al país en una nación desarrollada y de altos ingresos para 2045.



La embajadora afirmó que Mozambique ocupa una posición prioritaria en la política exterior de Vietnam en África. Las relaciones entre ambos países se forjaron durante la lucha por la liberación nacional y se han desarrollado posteriormente en ámbitos como las telecomunicaciones, la agricultura, la educación y la salud.



Enfatizó la disposición de Vietnam a acompañar a Mozambique en sus esfuerzos por alcanzar la autonomía económica y un desarrollo sostenible.



A su vez, el ministro Salim Valá transmitió las felicitaciones del presidente Daniel Francisco Chapo a los dirigentes y al pueblo de Vietnam, y señaló que el modelo vietnamita de industrialización orientada a la exportación y basada en la aplicación de tecnologías constituye una experiencia de referencia para Mozambique.



Según el ministro Salim Valá, el comercio bilateral alcanzó en 2024 los 458,6 millones de dólares, de los cuales Mozambique exportó 350,7 millones de dólares, principalmente carbón y anacardos en bruto, e importó productos vietnamitas por valor de 107,9 millones de dólares, principalmente arroz.



El ministro valoró la contribución de Movitel y exhortó a las empresas de ambos países a intensificar la cooperación en producción, inversión y desarrollo de cadenas de valor, especialmente en agricultura de alta tecnología, procesamiento de anacardos, pesca, energía, logística y finanzas digitales.



En el marco de la ceremonia, los delegados disfrutaron de actuaciones culturales y artísticas de Vietnam y Mozambique, visitaron una exposición de pinturas folklóricas de Dong Ho y de obras sobre el Presidente Ho Chi Minh realizadas por estudiantes de Maputo, y degustaron platos tradicionales de la gastronomía vietnamita./.

VNA