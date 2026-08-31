El metro Ben Thanh-Suoi Tien será gratuito y aumentará sus servicios el 2 de septiembre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La línea de metro Ben Thanh-Suoi Tien aumentará sus servicios, ampliará su horario de operación y ofrecerá transporte gratuito a todos los pasajeros el 2 de septiembre, con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam.



Según Van Thi Huu Tam, subdirectora de la Empresa Unipersonal de Ferrocarriles Urbanos Nº 1 de Ciudad Ho Chi Minh (HURC1), la compañía operará 264 servicios, frente a los 228 habituales, entre las 05:00 y las 23:00 horas para atender el aumento de la demanda durante la jornada festiva.



Entre las 21:00 y las 22:30 horas, el intervalo entre trenes se reducirá a cinco minutos para reforzar la capacidad de transporte y facilitar el desplazamiento de los pasajeros que acudan a presenciar los fuegos artificiales.



Todos los pasajeros podrán utilizar gratuitamente la línea ese día mediante una tarjeta de identidad o ciudadanía con chip, el código QR HCMC METRO de la aplicación HCMC Metro HURC, o un billete de papel con código QR obtenido gratuitamente en las máquinas de autoservicio.



HURC1 señaló que quienes compren billetes mediante otras modalidades deberán abonar la tarifa correspondiente, sin posibilidad de reembolso. La función de código QR HCMC METRO estará disponible en la aplicación a partir del 2 de septiembre y será válida únicamente durante ese día.



Según el Centro de Gestión del Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh, durante las festividades del Día Nacional se prevé que el transporte público movilice unos 280.000 pasajeros diarios, un 29% más que en el mismo período del año anterior. Las 156 rutas de autobús previstas operarán unos 19.245 servicios diarios, alrededor de un 8% más./.

VNA