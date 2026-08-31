Sociedad

El metro Ben Thanh-Suoi Tien será gratuito y aumentará sus servicios el 2 de septiembre

El metro Ben Thanh-Suoi Tien será gratuito el 2 de septiembre, con 264 servicios y horario ampliado hasta las 23:00 por el Día Nacional de Vietnam.

Pasajeros esperando el tren de metro Ben Thanh - Suoi Tien. Foto: VNA
Pasajeros esperando el tren de metro Ben Thanh - Suoi Tien. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La línea de metro Ben Thanh-Suoi Tien aumentará sus servicios, ampliará su horario de operación y ofrecerá transporte gratuito a todos los pasajeros el 2 de septiembre, con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam.

Según Van Thi Huu Tam, subdirectora de la Empresa Unipersonal de Ferrocarriles Urbanos Nº 1 de Ciudad Ho Chi Minh (HURC1), la compañía operará 264 servicios, frente a los 228 habituales, entre las 05:00 y las 23:00 horas para atender el aumento de la demanda durante la jornada festiva.

Entre las 21:00 y las 22:30 horas, el intervalo entre trenes se reducirá a cinco minutos para reforzar la capacidad de transporte y facilitar el desplazamiento de los pasajeros que acudan a presenciar los fuegos artificiales.

Todos los pasajeros podrán utilizar gratuitamente la línea ese día mediante una tarjeta de identidad o ciudadanía con chip, el código QR HCMC METRO de la aplicación HCMC Metro HURC, o un billete de papel con código QR obtenido gratuitamente en las máquinas de autoservicio.

HURC1 señaló que quienes compren billetes mediante otras modalidades deberán abonar la tarifa correspondiente, sin posibilidad de reembolso. La función de código QR HCMC METRO estará disponible en la aplicación a partir del 2 de septiembre y será válida únicamente durante ese día.

Según el Centro de Gestión del Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh, durante las festividades del Día Nacional se prevé que el transporte público movilice unos 280.000 pasajeros diarios, un 29% más que en el mismo período del año anterior. Las 156 rutas de autobús previstas operarán unos 19.245 servicios diarios, alrededor de un 8% más./.

VNA
#VNHP #Nueva era #metro Ben Thanh-Suoi Tien #metro #Ciudad Ho Chi Minh Ciudad Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Feliz Vietnam

Noticias relacionadas

Realizan el descenso de jaulas de acero. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh comienza construcción clave de la Línea 2 del Metro

La Junta de Gestión del Ferrocarril Urbano de Ciudad Ho Chi Minh (MAUR) llevó a cabo hoy el descenso de jaulas de acero para facilitar la construcción de muros de contención en la estación subterránea ST10 (estación de Pham Van Bach), que forma parte del proyecto de la Línea 2 del Metro (Ben Thanh - Tham Luong).

Ver más

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau transforma su potencial en oportunidades

Lai Chau, en el noroeste de Vietnam, abre nuevas oportunidades de inversión gracias a su potencial en agricultura de alta tecnología, silvicultura, turismo y recursos naturales. La provincia ha anunciado 118 proyectos en busca de inversión y apuesta por un entorno empresarial más abierto y sostenible.

Pomelo Thanh Tra entra en su temporada alta de cosecha

Pomelo Thanh Tra entra en su temporada alta de cosecha

Según los registros históricos, durante la dinastía Nguyen, el pomelo Thanh Tra era una especialidad reconocida de la prefectura de Thua Thien; sus frutos se seleccionaban cuidadosamente para ser presentados anualmente al rey.

Un modelo de minibús autónomo en Hanoi. Foto: Phenikaa-X

Hanoi prueba autobuses autónomos y robotaxis en Hoa Lac

El Comité Popular de Hanoi autorizó a la empresa Phenikaa-X a realizar pruebas controladas de un sistema de transporte inteligente autónomo, que incluye autobuses sin conductor, robotaxis, robots de limpieza y de reparto, en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac y el campus homónimo de la Universidad Nacional de Vietnam.