El tráfico en las autopistas Norte-Sur de Vietnam aumenta casi un 60%

Hanoi (VNA) - El flujo de vehículos en 15 autopistas del eje Norte-Sur aumentó casi un 60% durante los primeros días del feriado por el Día Nacional del 2 de septiembre, según el Departamento de Carreteras de Vietnam.



Mientras tanto, todas las estaciones de peaje de los tramos actualmente en servicio mantienen operaciones ininterrumpidas las 24 horas.



El 28 de agosto, las 15 autopistas registraron un total de 262.595 vehículos, un 28,5% más que el día anterior. El 29 de agosto, primer día del feriado de cinco días, la cifra ascendió a 321.776 vehículos, un 57,4% más que el 27 de agosto, reflejando la elevada demanda de desplazamientos por el eje Norte-Sur.

La autopista Phan Thiet - Dau Giay, en dirección a Phan Thiet, presenta tráfico denso y circulación lenta. (Foto: VNA)

Pese al incremento del tráfico, la circulación se mantiene básicamente fluida. El sistema de cobro electrónico ETC funciona de manera estable, mientras que el sistema inteligente de transporte ITS, las cámaras de vigilancia y los paneles electrónicos VMS contribuyen al seguimiento del tráfico y proporcionan información y alertas a los conductores.



Los equipos de operación, técnicos y vigilancia vial trabajan las 24 horas, en coordinación con la Policía de Tránsito, para atender posibles incidencias y prestar asistencia a los usuarios.



El Departamento de Carreteras prevé que el tráfico seguirá siendo elevado durante los días restantes del feriado, especialmente en las rutas que conectan Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh con otras localidades y destinos turísticos. Las unidades operadoras continuarán reforzando la supervisión y coordinándose con las fuerzas competentes para garantizar una circulación segura y continua.



Las autoridades recomiendan a los conductores revisar sus vehículos antes de viajar, disponer de saldo suficiente para el pago electrónico de peajes, consultar los paneles VMS, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia de seguridad adecuada./.

