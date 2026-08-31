Cultura-Deporte

Vietnam enviará una delegación de 498 miembros a los XX Juegos Asiáticos

Vietnam enviará una delegación de 498 miembros a los ASIAD 2026 en Japón, con atletas de élite de 15 disciplinas deportivas.

El equipo femenino vietnamita de sepak takraw ganó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2023 celebrados en Indonesia (2023). Foto: VNA
El equipo femenino vietnamita de sepak takraw ganó la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2023 celebrados en Indonesia (2023). Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Vietnam enviará una delegación de 498 miembros a los XX Juegos Asiáticos (ASIAD), que se celebrarán en Japón del 10 de septiembre al 5 de octubre, según una decisión de la Autoridad Deportiva de Vietnam.

Nguyen Hong Minh, subdirector de la Autoridad Deportiva de Vietnam, encabezará la delegación, mientras que Hoang Quoc Vinh, titular de la división de deportes de alto rendimiento, será el subjefe.

La delegación estará integrada por atletas de élite de disciplinas como atletismo, tiro, natación, wushu, karate, taekwondo, jiu-jitsu, sepak takraw, remo, piragüismo, fútbol, voleibol, golf, esgrima y halterofilia, además de oficiales, médicos y expertos internacionales.

La Autoridad Deportiva asumirá los gastos de 343 miembros principales, incluidos pasajes aéreos, alojamiento, alimentación, equipamiento, seguros y otros costos relacionados. Los 155 miembros restantes serán financiados por las autoridades locales, las federaciones y las asociaciones deportivas nacionales.

Este esquema combina recursos estatales y privados para garantizar una preparación integral de la delegación. Los preparativos abarcan no solo el entrenamiento, sino también la nutrición, la atención médica y la logística, con el objetivo de ofrecer las mejores condiciones a los atletas vietnamitas.

Más allá de la lucha por las medallas, la participación en los Juegos permitirá a los deportistas vietnamitas demostrar su determinación y espíritu competitivo, al tiempo que contribuirá a promover la imagen de un Vietnam unido, dinámico y en desarrollo./.

VNA
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