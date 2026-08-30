Vietnam envía condolencias por los graves incendios forestales en Argelia

Hanoi (VNA) - Tras conocer los graves daños personales y materiales causados por varios incendios forestales registrados en algunas provincias del noreste de Argelia, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió hoy un mensaje de condolencias al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.
Ese mismo día, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, envió sus condolencias a su homólogo del país africano, Sifi Ghrieb, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, hizo lo propio con el presidente del Consejo de la Nación (Senado), Azzouz Nasri, y la presidenta de la Asamblea Popular Nacional (Cámara Baja), Khalida Boufedeche.
El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también envió un mensaje de condolencias al ministro de Relaciones Exteriores, de la Comunidad Nacional Argelina en el Extranjero y de Asuntos Africanos, Ahmed Attaf./.
Vietnam envía simpatía a Corea del Sur por graves incendios forestales
El presidente de Vietnam, Luong Cuong, y el primer ministro Pham Minh Chinh expresaron hoy sus condolencias al Jefe de Estado interino de Corea del Sur, Han Duck Soo, por graves pérdidas humanas y materiales causadas por incendios forestales ocurridos en áreas del sureste de ese país.