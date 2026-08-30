Vietnam envía condolencias por los graves incendios forestales en Argelia

Hanoi (VNA) - Tras conocer los graves daños personales y materiales causados por varios incendios forestales registrados en algunas provincias del noreste de Argelia, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, envió hoy un mensaje de condolencias al presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune.



Ese mismo día, el primer ministro vietnamita, Le Minh Hung, envió sus condolencias a su homólogo del país africano, Sifi Ghrieb, mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, hizo lo propio con el presidente del Consejo de la Nación (Senado), Azzouz Nasri, y la presidenta de la Asamblea Popular Nacional (Cámara Baja), Khalida Boufedeche.



El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, también envió un mensaje de condolencias al ministro de Relaciones Exteriores, de la Comunidad Nacional Argelina en el Extranjero y de Asuntos Africanos, Ahmed Attaf./.

VNA