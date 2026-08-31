Quang Ninh recibe unos 250.000 turistas en dos primeros días del feriado

Quang Ninh (VNA)- Durante los dos primeros días del feriado por el Día Nacional del 2 de septiembre (29 y 30 de agosto), la provincia norteña vietnamita de Quang Ninh recibió alrededor de 250.000 turistas, un 35% más que en el mismo período de 2025.



De ellos, cerca de 100.000 fueron visitantes que se alojaron en la provincia. Los ingresos turísticos alcanzaron unos 700 mil millones de dongs (26,92 millones de dólares), un 45% más interanual.



El número de visitantes aumentó considerablemente en los principales centros turísticos, complejos vacacionales y lugares de interés.



El 29 de agosto, la bahía de Ha Long recibió cerca de 6.400 visitantes, incluidos unos 3.700 extranjeros.



En los destinos culturales y de entretenimiento de Ha Long, Hong Gai y Bai Chay, entre otros, también se registró una elevada afluencia.



El Museo de Quang Ninh recibió más de 3.500 visitantes al día, mientras que el complejo turístico Sun World Ha Long registró alrededor de 3.000 visitantes diarios.



Los destinos de carácter espiritual e histórico, como Yen Tu, Bach Dang y los vestigios de la dinastía Tran, recibieron un promedio de entre 1.200 y 2.000 visitantes diarios.



Una serie de eventos culturales y deportivos, junto con actividades destinadas a estimular la demanda, contribuyó a incrementar el atractivo turístico de Quang Ninh.



Destacó el espectáculo artístico “Quang Ninh – Ciudad radiante hacia el futuro”, celebrado la noche del 28 de agosto, que congregó a unas 100.000 personas entre residentes y visitantes.



Otras actividades comerciales y gastronómicas, como la Feria OCOP Otoño-Invierno 2026, los espacios gastronómicos y la presentación de la planificación provincial mediante tecnología de 3D mapping, el espectáculo “Puerto comercial próspero”, los fuegos artificiales artísticos en Bai Chay y diversos programas culturales y de música callejera también atrajeron a un gran número de turistas.



En Mong Cai, Binh Lieu, Van Don y Co To, entre otros destinos, aumentó considerablemente el número de visitantes que participaron en recorridos de ecoturismo y experiencias de descubrimiento cultural.



A lo largo de todo el feriado se organizaron numerosas actividades culturales y deportivas para satisfacer las necesidades de ocio y entretenimiento de residentes y turistas./.

VNA