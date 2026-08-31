Expertos vietnamitas en el extranjero unen esfuerzos para impulsar energía nuclear

París (VNA)- La Red de Expertos Vietnamitas en Energía Nuclear en el Extranjero (VietNuc) organizó en la Escuela Politécnica de París un seminario sobre el programa de energía nuclear de Vietnam, con la participación de expertos nacionales, franceses e internacionales.



El seminario, celebrado tanto de forma presencial como virtual, se centró en la situación actual y las oportunidades para desarrollar la energía nuclear en Vietnam, las necesidades de recursos humanos, las tendencias en materia de reactores modulares pequeños, las experiencias en seguridad nuclear y extensión de la vida útil de las centrales, así como la movilización de expertos vietnamitas residentes en el extranjero para contribuir al programa nuclear nacional.



Bui Nguyen Hoang, representante de VietNuc, señaló que el seminario tiene como objetivo crear un foro para conectar a expertos e intercambiar experiencias internacionales, contribuyendo así a la implementación segura y eficaz del programa de energía nuclear de Vietnam.



Actualmente, dijo, las actividades de VietNuc se concentran en cinco ámbitos: organización de seminarios especializados, asesoramiento sobre políticas, divulgación de conocimientos sobre energía nuclear, apoyo a la formación de recursos humanos y fortalecimiento de los vínculos entre expertos y organismos nacionales y organizaciones internacionales.



La red también participa en la elaboración de un “Manual de preguntas y respuestas sobre energía nuclear”, destinado a proporcionar al público información científica en un formato accesible, reveló.



Durante el seminario, Nguyen Hoang Linh, director del Departamento de Seguridad Radiológica y Nuclear del Ministerio de Ciencia y Tecnología, afirmó que el desarrollo de la energía nuclear no se limita a la elección de una tecnología y la construcción de centrales, sino que requiere una preparación integral en materia de legislación, capacidad de gestión, seguridad y protección nuclear, recursos humanos y cooperación internacional.



Los recursos humanos son considerados uno de los factores determinantes. Xavier Perrette, vicepresidente de Relaciones Internacionales del Instituto Nacional de Ciencias y Técnicas Nucleares de Francia (INSTN), señaló que la formación de personal debe comenzar cuanto antes, con una planificación a largo plazo y vinculada a cada etapa del programa, desde la gestión, el diseño y la construcción hasta la operación, la supervisión de la seguridad y la gestión de residuos radiactivos.



En cuanto a la tendencia de los reactores modulares pequeños, la doctora Vu Thanh Mai, experta del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), indicó que los SMR pueden ampliar las opciones tecnológicas gracias a su menor capacidad, su posibilidad de construcción modular y su flexibilidad.



Sin embargo, señaló, la selección de la tecnología debe analizarse cuidadosamente en función de su grado de madurez, potencial de comercialización, costos, requisitos regulatorios, seguridad y capacidad para dominar la tecnología.



Desde la perspectiva operativa, el doctor Pham Tuan Hiep, experto en mecánica de materiales del grupo energético francés EDF, compartió experiencias sobre la evaluación de fenómenos de fisuración por corrosión bajo tensión en los sistemas de tuberías de las centrales nucleares.



El seguimiento de los materiales, la evaluación de la integridad estructural y la reducción de riesgos son fundamentales para garantizar la seguridad y la estabilidad operativa a largo plazo, indicó.



Los expertos participantes en el debate sobre el programa de energía nuclear de Vietnam coincidieron en que el país debe realizar una preparación integral en materia institucional, recursos humanos, cultura de seguridad, selección tecnológica y capacidad de gestión de proyectos, además de reforzar los vínculos entre los organismos reguladores, institutos de investigación, universidades, empresas y redes internacionales de expertos.



Creada en julio de 2025, VietNuc cuenta actualmente con más de 100 miembros activos y mantiene vínculos con unos 200 expertos en todo el mundo que trabajan en ámbitos como la gestión, la ingeniería, la construcción, la gestión de proyectos y la investigación nuclear en numerosos países.



VietNuc desarrolla sus actividades de conectar a los expertos vietnamitas en energía nuclear en todo el mundo, contribuir al desarrollo de una cultura de seguridad nuclear y promover la innovación en el sector nuclear, especialmente en Vietnam. /.

VNA