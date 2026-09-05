Vietnam define las principales tareas educativas para el curso 2026-2027

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Vietnam: 81 años de avances socioeconómicos desde la Revolución de Agosto
Con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y del Día Nacional, Vietnam destaca los principales logros socioeconómicos alcanzados, desde el crecimiento económico y la innovación hasta la reducción de la pobreza y la ampliación de la cobertura del seguro de salud.
El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945
En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era: Visión hasta 2045
Según la Conclusión No. 75-KL/TW, emitida por el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) del XIV mandato, sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en el nuevo periodo, Vietnam contará para 2045 con un entorno de vida sano, en armonía con la naturaleza y basado en un desarrollo sostenible, acompañado de un sistema moderno de gestión ambiental y una sólida capacidad de adaptación climática.
Vietnam fija para 2030 nuevas metas de protección ambiental y respuesta al cambio climático
El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, promulgó la Conclusión N.º 75-KL/TW del tercer pleno del Comité Central del Partido del XIV mandato, sobre protección ambiental y respuesta al cambio climático. El documento fija para 2030 el fortalecimiento de la gestión ambiental y de la prevención y respuesta ante desastres, con el objetivo de proteger mejor la vida, la salud, los bienes y los medios de subsistencia de la población.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (última parte)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (Parte I)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó y emitió la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.
Programa Nacional de Protección de la Infancia para el período 2026-2030
La viceprimera ministra del Gobierno, Pham Thi Thanh Tra, firmó la Decisión n.º 1415/QĐ-TTg, de fecha 28 de julio de 2026, mediante la cual el Primer Ministro promulgó el Programa Nacional de Protección de la Infancia y de Prevención y Reducción del Trabajo Infantil en contravención de la legislación vigente para el período 2026-2030.
Estrategia de seguridad nacional establece seis orientaciones rectoras
La Resolución 22-NQ/TW establece seis orientaciones para proteger la seguridad nacional en la nueva era, con un enfoque que combina tradición y modernidad, prevención y respuesta, y busca convertir los riesgos en oportunidades.
Objetivos concretos de la estrategia de seguridad nacional
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, promulgó en nombre del Comité Central la Resolución N.º 22-NQ/TW, de fecha 28 de julio de 2026, sobre la Estrategia de Seguridad Nacional, que establece como principios rectores una seguridad integral y global, proactiva, inclusiva y orientada al desarrollo.
Resolución 22-NQ/TW: La Estrategia de Seguridad Nacional establece seis orientaciones fundamentales (parte I)
La Resolución N.º 22-NQ/TW, adoptada el 28 de julio de 2026 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, establece seis orientaciones fundamentales para la Estrategia de Seguridad Nacional, con énfasis en fortalecer la capacidad de protección del país, garantizar un entorno de paz y estabilidad y vincular estrechamente la seguridad con el desarrollo rápido y sostenible.
Vietnam aspira a que la economía verde alcance el 10% de su PIB
Apéndice a la Conclusión 75-KL/TW, con fecha del 28 de julio de 2026, del tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato sobre la protección del medioambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.
Recuperados 1.715 restos de mártires en Vietnam
Desde el inicio de la “Campaña de 500 días y noches”, el 15 de marzo de 2026, se han localizado y recuperado los restos de 1.715 mártires, lo que representa el 24,5% del objetivo previsto, según el Comité Directivo Nacional 515 para la búsqueda, recuperación e identificación de los óseos de los soldados caídos.
Resolución N.º 23-NQ/TW del Buró Político sobre los vietnamitas en el extranjero
El Buró Político emitió la Resolución N.º 23-NQ/TW el 2 de agosto de 2026, enfocada en fortalecer el trabajo hacia los vietnamitas en el exterior, bajo el lema estratégico: "Construir una comunidad de vietnamitas en el extranjero más fuerte, elevar el poder blando y el prestigio nacional".
Vietnamitas en el extranjero, una parte especial del gran bloque de unidad nacional
Con el objetivo de continuar renovando y mejorando la eficacia de la labor relacionada con los vietnamitas en el extranjero, consolidar el gran bloque de unidad nacional, fortalecer la cooperación internacional y generar un nuevo impulso para que el país avance rápida y sosteniblemente en la nueva era, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, firmó la Resolución del Buró Político sobre la labor relativa a los connacionales en ultramar.
Comercio exterior de Vietnam crece 28,1%
En los primeros siete meses de 2026, el valor total de las exportaciones e importaciones de mercancías de Vietnam alcanzó los 659 mil 580 millones de dólares, un aumento interanual del 28,1%. Las exportaciones crecieron un 21,7% y las importaciones, un 34,8%. La balanza comercial registró un déficit de 20 mil 520 millones de dólares.
Siete productos superan los 10 mil millones de dólares en exportaciones
Siete grupos de productos concentraron el 69,7% del valor de las exportaciones de Vietnam en los primeros siete meses de 2026, con la electrónica, las computadoras y sus componentes a la cabeza.
Visitantes extranjeros a Vietnam aumentan un 13,8% en siete meses de 2026
Vietnam recibió 13,92 millones de turistas internacionales en los primeros siete meses de 2026, un 13,8% más que en el mismo período del año anterior, lo que mantiene al país en camino de alcanzar la meta de 25 millones de visitantes extranjeros este año.
Inversión total de vietnam en el extranjero totalizó 2,36 mil millones de dólares en siete meses
En los primeros siete meses de 2026, el capital total de inversión de Vietnam en el exterior (que comprende el capital recién registrado y el ajustado) alcanzó los 2,36 mil millones de dólares estadounidenses, una cifra 4,5 veces superior a la del mismo periodo del año anterior.
Asociación Estratégica Integral Vietnam - Tailandia
Vietnam y Tailandia establecieron oficialmente relaciones diplomáticas el 6 de agosto de 1976. Desde entonces, la cooperación bilateral ha experimentado un desarrollo continuo, ampliándose y profundizándose en todos los ámbitos.
Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas
El viceprimer ministro Le Tien Chau firmó recientemente el Despacho Oficial 50/CD-TTg del Primer Ministro, con fecha del 20 de julio de 2026, relativo a la aceleración del ritmo de construcción y la garantía de la calidad de las escuelas de internados para los niveles de primaria y secundaria en las comunas fronterizas terrestres.