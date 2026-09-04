Akasa Air inaugura la ruta directa Mumbai-Hanoi

Hanoi (VNA)– La aerolínea india Akasa Air inauguró hoy la ruta aérea directa Mumbai-Hanoi, marcando la primera vez que la compañía amplía sus operaciones a Vietnam.





Con una frecuencia de cuatro vuelos semanales, esta es la primera ruta aérea directa entre Mumbai y Hanoi operada por una aerolínea india.





Hanoi se convierte en el séptimo destino internacional y el segundo destino de Akasa Air en el Sudeste Asiático, después de Phuket (Tailandia).





En la ceremonia de inauguración celebrada en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj de Mumbai, el embajador de Vietnam en India, Trinh Minh Manh, señaló que la nueva ruta no solo facilitará la conexión entre las dos grandes ciudades, sino que también abrirá nuevas oportunidades de cooperación en turismo, comercio, inversión e intercambio entre los pueblos de Vietnam e India.





Según el embajador, Mumbai es un importante centro financiero, comercial y económico de India, mientras que Hanoi es la capital y, al mismo tiempo, el centro político, económico y cultural de Vietnam.





Se espera que la conexión directa entre ambas ciudades contribuya a impulsar la cooperación económica, facilitando que las empresas de los dos países amplíen sus actividades y busquen oportunidades de inversión y negocios.





La Embajada de Vietnam en India informó que ha coordinado con las autoridades competentes y los socios para apoyar a Akasa Air durante el proceso de preparación de la nueva ruta y continuará acompañando a la aerolínea para fortalecer la conectividad y la cooperación entre ambos países.





El vuelo inaugural QP625 partió de Mumbai a las 5:35 del 4 de septiembre y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Noi Bai a las 12:00 del mismo día. El vuelo QP626, con destino a Mumbai, despegó de Hanoi a las 13:30. La ruta es operada con aviones Boeing 737 MAX 8 y tiene una duración aproximada de cinco horas.





La apertura de esta ruta se produce en un contexto de creciente demanda de viajes entre Vietnam e India, especialmente por parte de los turistas indios que visitan Vietnam.





La incorporación de otra aerolínea india a la ruta Mumbai-Hanoi ampliará las opciones para los pasajeros y aumentará la capacidad de transporte aéreo directo entre ambos mercados./.

VNA