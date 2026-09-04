Economía nocturna, una oportunidad para impulsar el turismo en Vietnam

Hanoi (VNA) - La economía nocturna se perfila como un importante espacio de crecimiento para el turismo de Vietnam, al incentivar que los visitantes prolonguen su estancia, aumenten su gasto y se mejore el atractivo de los destinos. Sin embargo, para convertir la noche en un gancho de la experiencia turística, el país necesita desarrollar productos diferenciados, una planificación adecuada y mecanismos de gestión más flexibles.



Aprovechar el potencial de la noche



Según Nguyen Tien Dat, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Hanoi y director de la agencia AZA Travel, los turistas que visitan Vietnam suelen concentrar sus actividades durante el día, principalmente en lugares de interés, sitios históricos y espacios culturales. Al caer la noche, las opciones de ocio, entretenimiento y compras siguen siendo limitadas, lo que reduce tanto las posibilidades de experiencia como las oportunidades de gasto.



La experiencia de centros turísticos como Tailandia, Singapur, Hong Kong (China) y varias ciudades europeas demuestra que la economía nocturna puede representar entre el 30% y el 50% de los ingresos totales del turismo. Por ello, su desarrollo no consiste simplemente en ampliar los horarios de apertura, sino en mejorar la calidad de los servicios para elevar el gasto y prolongar la estancia de los visitantes.



Uno de los principales obstáculos de Vietnam es la falta de productos nocturnos de calidad, variados y con una identidad propia.



En muchos destinos, la oferta se limita a mercados nocturnos, calles peatonales y zonas gastronómicas. Sin embargo, los turistas internacionales y los segmentos de mayor poder adquisitivo demandan espectáculos artísticos vinculados con la cultura local, grandes producciones escénicas, entretenimiento de alta gama, compras y servicios de bienestar nocturnos.



En Hanoi, algunas iniciativas ya han comenzado a destacar, como el recorrido nocturno “Noche Sagrada” en la antigua prisión de Hoa Lo, el programa “Descifrando la Ciudadela Imperial de Thang Long” y las experiencias nocturnas en el Templo de la Literatura. No obstante, el número de visitantes sigue siendo reducido en comparación con el flujo turístico total de la capital.



Además, la oferta gastronómica y de ocio continúa concentrándose principalmente en el casco antiguo y aún no se ha extendido con fuerza a las nuevas zonas urbanas y áreas periféricas.



Otras localidades han comenzado a aprovechar sus ventajas específicas. Da Nang ha desarrollado una oferta nocturna vinculada a sus mercados, lugares de interés y al espectáculo del Puente del Dragón.



En Ha Long, la economía nocturna se relaciona cada vez más con el turismo marítimo mediante cruceros con cenas en la bahía, bares frente al mar y actividades musicales. Sin embargo, todavía falta una mayor conexión entre estos servicios para formar un ecosistema nocturno integral.



Remco Christiaan Vaatstra, director general de Oakwood Residence Hanoi y Lasong Hotel & Villas Sam Son, considera que la economía nocturna ha dejado de ser un servicio complementario para convertirse en un nuevo motor de crecimiento turístico. El arte, la iluminación y la música pueden revitalizar los espacios patrimoniales y ofrecer experiencias culturales atractivas para los visitantes de nivel medio y alto.



Hacia un ecosistema integral



Los expertos señalan que el desarrollo sostenible de la economía nocturna requiere, en primer lugar, una planificación adecuada de los espacios. Es necesario considerar la densidad de las actividades, el ruido, la iluminación, el tráfico y la distancia respecto a las zonas residenciales. También se debe garantizar una conexión cómoda con los principales atractivos turísticos, centros urbanos y establecimientos de alojamiento.



Los horarios de funcionamiento deben adaptarse a las características de cada zona. En los espacios planificados y gestionados adecuadamente, podría estudiarse la ampliación de los horarios, siempre garantizando la seguridad, el orden público y los intereses de los residentes.



Asimismo, es necesario facilitar la participación de las empresas privadas en la inversión y el desarrollo de nuevos productos. Una economía nocturna eficaz no debe limitarse a la gastronomía, sino combinar compras, espectáculos artísticos, entretenimiento, bienestar y actividades culturales. Una oferta diversificada dará a los turistas más razones para permanecer en el destino después de la cena.



A nivel nacional, el sector turístico también busca aprovechar mejor los valores culturales, el patrimonio y los recursos digitales para generar nuevos motores de crecimiento. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo ha identificado la creación de mecanismos y políticas innovadoras para impulsar la economía nocturna como una de las prioridades que deberán desarrollarse durante 2026./.

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