Vietnam destaca ejemplos de estudio y práctica del pensamiento de Ho Chi Minh

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Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam, junto con otros dirigentes y exdirigentes del país, visitó hoy la exposición “Personas sencillas pero ejemplares” en Hanoi, con motivo de su participación en la Conferencia Nacional para estudiar, comprender y poner en práctica varias resoluciones y directivas del Buró Político.

Organizada por la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del PCV y realizada por el Museo Ho Chi Minh bajo la dirección de dicha Comisión y del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, la exposición presenta a 136 colectivos e individuos destacados en el estudio y la práctica del pensamiento, la moral y el estilo de vida de Ho Chi Minh.

​La muestra, que llega este año a su decimocuarta edición consecutiva, está dividida en dos secciones: “Recordar las palabras del Tío Ho” y “Flores ofrecidas al Tío Ho”.

​La primera sección presenta el proceso mediante el cual el Partido promueve el estudio y la práctica del pensamiento, la moral y el estilo de vida de Ho Chi Minh a través de distintas directivas del Buró Político, desde la Directiva N.º 173-CT/TW de 1969, pasando por las Directivas N.º 03-CT/TW de 2011 y N.º 05-CT/TW de 2016, hasta la Directiva N.º 07-CT/TW, emitida el 13 de julio de 2026, sobre “Impulsar el estudio y la práctica del pensamiento, la moral, el método y el estilo de vida de Ho Chi Minh en la nueva etapa de desarrollo”.

El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, junto con otros dirigentes y exdirigentes del país, visita la exposición “Personas sencillas pero ejemplares”. (Foto: VNA)

La principal novedad de la exposición de este año es el énfasis en vincular el estudio con la práctica de las enseñanzas y el ejemplo del Tío Ho, como llaman cariñosamente al prócer de la independencia nacional, mediante historias y objetos concretos.

Entre ellos figuran una colección de recortes de prensa sobre personas ejemplares y buenas acciones que en su momento recibieron la atención y el reconocimiento del Presidente Ho Chi Minh; una colección de Insignias del Tío Ho concedidas a individuos destacados; y la vajilla que el líder utilizaba cuando vivía y trabajaba en el Palacio Presidencial, reflejo de su estilo de vida sencillo, austero y frugal.

La sección “Flores ofrecidas al Tío Ho” rinde homenaje a 136 ejemplos seleccionados entre cerca de 400 colectivos e individuos de todo el país, considerados testimonios vivos de la vigencia del pensamiento, la moral y el estilo de vida de Ho Chi Minh en la vida cotidiana.

Entre ellos figuran 44 colectivos e individuos destacados en la construcción del Partido y del Gobierno, la educación política e ideológica, la cultura y la reforma administrativa; cuadros y militantes cercanos al pueblo y entregados a su labor; así como referentes en la innovación y en el desarrollo económico, cultural y social, además de miembros de las fuerzas armadas.

Los ejemplos presentados constituyen “hermosas flores” dedicadas al Presidente Ho Chi Minh y dan alusión a los 136 años de su natalicio. A través de sus historias, continúan difundiendo el espíritu de estudiar y poner en práctica sus enseñanzas, inspirando el compromiso de contribuir a la construcción de un país próspero, fuerte y floreciente en la nueva era.

El secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, afirmó que el pensamiento de Ho Chi Minh constituye la luz que guía al país para avanzar con firmeza por el camino del desarrollo, sustentado en el temple, objetivos acertados, métodos científicos y una profunda confianza en el pueblo./.

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