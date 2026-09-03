Política

Efectúan conferencia nacional para difundir y aplicar nuevas resoluciones y directivas del Buró Político

El PCV celebró una conferencia nacional para estudiar y aplicar resoluciones y directivas sobre ideología, cuadros, desarrollo regional, turismo y vietnamitas en el extranjero.

Panorama de la cita (Foto: VNA)
Panorama de la cita (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Buró Político y el Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) celebraron hoy una Conferencia Nacional para estudiar, comprender y poner en práctica varias resoluciones y directivas del Buró Político, mediante una videoconferencia que conectó a organismos y localidades de todo el país.

El secretario general del PCV y presidente de la República, To Lam, asistió y pronunció un discurso de orientación en la cita.

La conferencia contó con la participación de dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, responsables de organismos centrales, ministerios y sectores, así como representantes de las autoridades provinciales y comunales y oficiales de las fuerzas armadas de todo el país. Entre los asistentes figuraron el miembro del Buró Político y primer ministro, Le Minh Hung; el miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man; y el miembro del Buró Político y secretario permanente del Secretariado del Comité Central del Partido, Tran Cam Tu.

La conferencia conectó el punto central con las sedes de los comités del Partido a nivel provincial y municipal, así como con organismos, unidades y fuerzas armadas de todo el país.

El evento fue transmitido en directo por la Televisión de Vietnam y la Voz de Vietnam, facilitando el seguimiento por parte de funcionarios, militantes y ciudadanos.

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La conferencia contó con la participación de dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, responsables de organismos centrales, ministerios y sectores, así como representantes de las autoridades provinciales y comunales y oficiales de las fuerzas armadas de todo el país. (Foto: VNA)

Antes de la conferencia, los delegados reunidos en la sede central en Hanoi visitaron la exposición “Personas sencillas pero ejemplares”.

Asimismo, visionaron un documental que repasó los diez años de aplicación de la Directiva N.º 05-CT/TW del Buró Político del XII mandato, sobre el estudio y seguimiento del pensamiento, la ética y el estilo del Presidente Ho Chi Minh.

Posteriormente, los participantes estudiaron los contenidos centrales de una directiva del Buró Político sobre el impulso del estudio y la práctica del pensamiento, la ética, los métodos y el estilo de Ho Chi Minh en la nueva etapa de desarrollo del país, así como los contenidos básicos de este tema para todo el XIV mandato.

La conferencia también abordó la estrategia del Buró Político sobre el trabajo ideológico en el nuevo contexto; la promoción del carácter pionero y ejemplar, la innovación y el espíritu de atreverse a pensar, actuar y asumir responsabilidades entre los cuadros y militantes en la nueva era; la labor relacionada con los vietnamitas en el extranjero; el desarrollo regional y la organización del espacio nacional de desarrollo; y el desarrollo del turismo como sector económico estratégico en la nueva era./.

VNA
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