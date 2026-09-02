Periódico mexicano destaca la transformación de Vietnam tras 40 años de Renovación

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- “Si bien la victoria del pueblo vietnamita en la lucha por la independencia y la reunificación nacional permanece en la memoria colectiva de los pueblos del mundo como hito histórico, hoy Vietnam representa mucho más. El país asiático vuelve a destacar, esta vez por los impresionantes avances alcanzados en la construcción de su proyecto de desarrollo nacional y socialista”.



Se trata de la apreciación del autor Pedro Gellert en un artículo publicado el 1 de septiembre por el periódico mexicano “Regeneración”, con motivo del Día Nacional de Vietnam, el 2 de septiembre, en el cual destacó los logros alcanzados por el país indochino después de 40 años de implementación del proceso de Renovación (Doi Moi).



Al inicio del artículo, el autor recordó el acontecimiento del 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia en la plaza Ba Dinh de Hanoi, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam.



Según Gellert, este acontecimiento marcó un hito histórico y abrió una nueva etapa en la lucha por la independencia y la soberanía nacional. Posteriormente, las victorias de Vietnam en las guerras de resistencia contra los colonialistas franceses y el imperialismo estadounidense se convirtieron en una fuente de inspiración para numerosos movimientos de lucha contra el imperialismo en todo el mundo.



A partir de este hito histórico, el autor puso el acento en la transformación de Vietnam en la actualidad y señaló que, después de 40 años de Renovación (1986-2026), el país indochino ha alcanzado importantes logros económicos y sociales de trascendencia histórica, sentando las bases para una nueva etapa de desarrollo.



En el ámbito económico, Vietnam ha mantenido un elevado crecimiento, con una tasa media del PIB de 6,2% anual entre 2016 y 2025; alcanzó el 7,09% en 2024 y el 8,02% en 2025. El tamaño de la economía superó los 514 mil millones de dólares y el ingreso per cápita rebasó los 5.000 dólares.



Según el autor, estos resultados económicos han contribuido a mejorar de manera significativa las condiciones de vida y el bienestar social de la población.



La tasa de pobreza, que a mediados de la década de 1980 superaba el 70%, se redujo a menos del 1% en 2025, de acuerdo con el estándar de pobreza multidimensional de las Naciones Unidas, apuntó el artículo, y agregó que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) pasó de 0,499 en 1990 a 0,766 en 2023, lo que representó una mejora del 53,5%.



Los avances también se reflejaron en la educación, la salud y el acceso a servicios básicos. La tasa de alfabetización de la población adulta se situó cerca del 99%, la cobertura del seguro médico alcanzó el 94,1% en 2024, y más del 96% de los hogares tuvo acceso a agua potable, saneamiento y electricidad.



Junto con estos avances internos, Vietnam se ha consolidado como una de las economías más abiertas e integradas del mundo, destacó el autor, e indicó que actualmente, el país indochino cuenta con 17 tratados de libre comercio en vigor con 60 socios.



En 2025, el comercio exterior alcanzó alrededor de 930 mil millones de dólares, mientras que la inversión extranjera directa (IED) superó los 38.000 millones de dólares.



Paralelamente, Vietnam consolida cada vez más su papel como un nuevo centro manufacturero de Asia, especialmente en los sectores electrónico, tecnológico y de productos estratégicos.



Las fuertes inversiones en autopistas, aeropuertos, puertos marítimos y la red eléctrica nacional también han contribuido a transformar profundamente la infraestructura, respaldar el proceso de industrialización e impulsar el crecimiento económico.



El autor puso especial énfasis en la reforma administrativa emprendida por Vietnam en 2025, a la que consideró un paso importante para racionalizar el aparato estatal, utilizar con mayor eficiencia los recursos y colocar a la población en el centro de las políticas de desarrollo. En ese marco, la estructura administrativa se redujo de cuatro a tres niveles- central, provincial y comunal-, mientras que el número de unidades administrativas de nivel provincial pasó de 63 a 34.



En materia de defensa y seguridad, el artículo destacó que Vietnam mantiene firmemente su política de los “Cuatro No”: no participar en alianzas militares; no asociarse con un país para enfrentarse a otro; no permitir el establecimiento de bases militares extranjeras ni el uso del territorio vietnamita para actuar contra terceros países; y no recurrir ni amenazar con recurrir al uso de la fuerza en las relaciones internacionales.



Según el autor, esta política ha contribuido a salvaguardar la independencia, la soberanía, la unidad y la integridad territorial, al tiempo que ha favorecido un entorno de paz y estabilidad para el desarrollo.



Al abordar las perspectivas de desarrollo de Vietnam, el artículo señaló que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV) estableció los objetivos de desarrollo del país para el período 2026-2030, con una visión hacia 2045.



En materia de política exterior, Vietnam ha continuado aplicando firmemente una línea basada en la independencia, la autonomía, la paz, la amistad, la cooperación y el desarrollo; al mismo tiempo, ha promovido la multilateralización y la diversificación de sus relaciones exteriores, con el objetivo de ser un amigo, un socio confiable y un miembro activo y responsable de la comunidad internacional.



Pedro Gellert consideró que los logros alcanzados por Vietnam durante las últimas décadas han demostrado la capacidad del país indochino para combinar de manera eficaz el desarrollo económico, el progreso social y la integración internacional.



A su juicio, la experiencia de desarrollo de Vietnam ha trascendido el ámbito nacional para convertirse en una referencia de valor para los pueblos del mundo en sus esfuerzos por construir una sociedad más humana, solidaria y próspera.



Al concluir su artículo, el autor señaló que las bases construidas durante los 40 años de Renovación han abierto nuevas oportunidades para que Vietnam siga avanzando, impulse un desarrollo integral y continúe mejorando la calidad de vida de su población./.

VNA