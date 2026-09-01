Vicepresidenta de Vietnam participa en Cumbre ampliada de la OCS

Biskek (VNA)- La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, participó y pronunció hoy un discurso en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS plus), celebrada en Biskek, capital de Kirguistán.



Al compartir las valoraciones de los líderes sobre la situación mundial, la vicepresidenta señaló que el mundo atraviesa profundas transformaciones de carácter histórico; los desafíos de seguridad tradicionales y no convencionales son cada vez más complejos e impredecibles, mientras la economía mundial continúa enfrentando numerosas incertidumbres que repercuten directamente en la vida de las personas.



Anh Xuan consideró que los avances científicos y tecnológicos y la innovación abren nuevas oportunidades de desarrollo, pero también exigen una mayor capacidad de adaptación y autonomía, especialmente por parte de los países en desarrollo.





El panorama de la reunión. Foto: VNA

En este contexto, hizo un llamamiento a defender el multilateralismo, promover el diálogo, fortalecer la confianza y fomentar una cooperación mutuamente beneficiosa, al tiempo que se respalda el papel central de las Naciones Unidas y la reforma de esta organización para responder a las nuevas circunstancias.



Tras valorar el papel desempeñado por la OCS tras 25 años de desarrollo bajo el “Espíritu de Shanghái”, la vicepresidenta afirmó que la organización se ha convertido en un importante mecanismo de cooperación en el espacio euroasiático, contribuyendo a abordar cuestiones comunes de la región y del mundo.



Reafirmó que Vietnam concede importancia a sus relaciones con la OCS y sus Estados miembros, y está dispuesto a convertirse en socio de la organización y participar en sus actividades de cooperación, en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo de la región y del mundo.



Vietnam desea trabajar junto con la OCS para intensificar el diálogo, fortalecer la confianza y promover el multilateralismo, el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas; así como impulsar la cooperación en la prevención y lucha contra el terrorismo, la delincuencia transnacional y la ciberdelincuencia, aseveró.



Propuso promover la cooperación en los ámbitos de la economía, el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación y las tecnologías cuánticas; además de formar recursos humanos altamente cualificados, especialmente en transformación digital, inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías cuánticas.



Reiteró la disposición de Vietnam de desempeñar un papel de puente para impulsar la cooperación entre la ASEAN y la OCS, fortalecer la conexión entre el Sudeste Asiático, Asia Central y el espacio euroasiático, ampliar así los ámbitos de cooperación, reforzar la autonomía estratégica y aportar beneficios prácticos a los pueblos.



Sobre la base de los logros alcanzados tras 40 años de Doi Moi (Renovación) y con miras a cumplir los objetivos estratégicos centenarios para 2030 y 2045, la vicepresidenta afirmó que Vietnam está dispuesto a acompañar a los Estados miembros y socios de la OCS en la materialización de una visión de una región pacífica, segura, conectada, desarrollada y con una prosperidad sostenible.



La Cumbre OCS Plus 2026 se celebra en un contexto de numerosos cambios en la situación mundial y regional, con la participación de líderes de los Estados miembros, observadores, socios de diálogo y algunos países invitados, además de dirigentes de organizaciones internacionales. La conferencia también marca el 25.º aniversario de la fundación de la OCS.



La OCS fue establecida el 15 de junio de 2001 en Shanghái, China. De los seis miembros fundadores, la organización cuenta actualmente con 10 miembros de pleno derecho, dos observadores y 15 socios de diálogo, que en conjunto representan casi la mitad de la población mundial y alrededor de una cuarta parte del Producto Interno Bruto global.



Con motivo de su participación en la Cumbre, la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan mantuvo encuentros con los presidentes de Rusia, Vladimir Putin; de Belarús, Alexander Lukashenko; de Mongolia, Ukhnaagiin Khürelsükh; y de Kazajistán, Tokayev; los primeros ministros de la India, Modi y de Armenia, Nikol Pashinyan, el vicepresidente de Azerbaiyán Mehriban Aliyeva, entre otros.



Los dirigentes de estos países valoraron el desarrollo de las relaciones con Vietnam y expresaron su deseo de continuar fortaleciendo y consolidando los vínculos bilaterales de manera sustancial en diversos ámbitos./.