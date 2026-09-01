Internacional

Celebran Día Nacional de Vietnam en Cuba

La Embajada de Vietnam en Cuba celebró el 81 aniversario del Día Nacional, destacando los avances de Vietnam y la especial amistad entre ambos países.

El embajador vietnamita Le Quang Long habla en la cita (Fuente: VNA)
El embajador vietnamita Le Quang Long habla en la cita (Fuente: VNA)

La Habana (VNA)- La Embajada de Vietnam en Cuba celebró solemnemente el 81 aniversario del Día Nacional (2 de septiembre de 1945 - 2 de septiembre de 2026), con la participación del Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo Hernández, altos funcionarios cubanos, y representantes del cuerpo diplomático, así como de la comunidad vietnamita en el país caribeño.

En sus palabras, el embajador vietnamita Le Quang Long destacó la inmensa importancia histórica de la Revolución de Agosto de 1945 y el momento en que el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia en la Plaza Ba Dinh, dando el nacimiento a la República Democrática de Vietnam, ahora República Socialista de Vietnam.

Durante más de ocho décadas de construcción, defensa de la Patria y desarrollo del país, Vietnam, de ser una nación pobre y devastada por la guerra, se ha convertido en una economía dinámica y un socio confiable y responsable en la comunidad internacional, enfatizó.

Tras 40 años del proceso Doi Moi (Renovación), Vietnam ha logrado importantes avances socioeconómicos, teniendo en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 del 8,02 por ciento, una economía de 514 mil millones de dólares estadounidenses, el puesto 32 a nivel de economía mundial y el ingreso per cápita de más cinco mil dólares estadounidenses, señaló.

Según el embajador, tales logros económicos constituyen una base sólida para que Vietnam cumpla su objetivo de convertirse en un país desarrollado de altos ingresos para 2045.

A nivel internacional, Vietnam mantiene firme su política de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de sus relaciones internacionales, afirmó y agregó que Vietnam establece relaciones diplomáticas con 195 países y territorios en todo el mundo y marcos de cooperación con 38 socios clave, incluyendo países vecinos, grandes potencias y amigos tradicionales.

En el mundo actual, marcado por profundos cambios, Vietnam siempre considera la paz, el respeto a la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional, la resolución pacífica de desacuerdos, el diálogo y la cooperación multilateral como principios esenciales para el desarrollo común de las naciones, subrayó.

Vietnam siempre ha valorado la asistencia y la cooperación de países, organizaciones y amigos internacionales en su proceso de desarrollo nacional y desea seguir ampliando la cooperación con todos los países del mundo sobre la base de la igualdad, el respeto mutuo y los intereses compartidos, resaltó.

Respecto a la especial amistad con Cuba, Le Quang Long afirmó que, durante más de seis décadas, ambos países han compartido amistad, solidaridad, confianza y un apoyo sincero.

El Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam siempre recuerdan los valiosos sentimientos, el apoyo y la solidaridad que Cuba ha brindado a Vietnam en la construcción, la defensa de la Patria y el desarrollo nacional, expresó.

Vietnam valora la especial amistad, la solidaridad y la cooperación integral con Cuba, y confía en que el Partido, el Estado y el pueblo cubanos seguirán logrando nuevos éxitos en su desarrollo nacional.

En la ceremonia, los invitados disfrutaron de una selección de platos típicos vietnamitas y conocieron aspectos únicos de la cultura y el turismo de Vietnam a través de videos.

En el mismo día, la Embajada de Vietnam y representantes de la comunidad vietnamita en Cuba colocaron ofrendas florales ante la estatua del querido presidente Ho Chi Minh en el parque que lleva su nombre en La Habana./.

VNA
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