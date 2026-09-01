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Vietnam busca aprovechar mejor los recursos de su comunidad en el extranjero

La Resolución 23-NQ/TW impulsa una nueva etapa en el trabajo con los vietnamitas en el extranjero y busca aprovechar sus conocimientos y recursos.

En la mañana del 15 de julio de 2026, como parte del Campamento de Verano de Vietnam 2026, una delegación de jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero visitó el Sitio Histórico Nacional Especial Kim Lien en la provincia de Nghe An, donde depositó flores y ofreció incienso. Foto: VNA
En la mañana del 15 de julio de 2026, como parte del Campamento de Verano de Vietnam 2026, una delegación de jóvenes vietnamitas residentes en el extranjero visitó el Sitio Histórico Nacional Especial Kim Lien en la provincia de Nghe An, donde depositó flores y ofreció incienso. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam ha promulgado la Resolución 23-NQ/TW sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero, abriendo una nueva etapa en esta labor, en consonancia con las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era.

A partir de la realidad de sus actividades y contribuciones a la patria, numerosos vietnamitas residentes en el extranjero consideran que la Resolución establece orientaciones importantes para fortalecer los vínculos con la Patria, preservar la identidad nacional y aprovechar eficazmente los recursos de la comunidad en favor del desarrollo del país.

A comienzos de septiembre, Do Thi Bich Hang, vietnamita residente en Finlandia, y su hijo de 10 años siguieron diversos programas conmemorativos del Día Nacional del 2 de septiembre, incluida la ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh, programas artísticos y el desfile militar A80.

Bich Hang compartió con su hijo sus sentimientos de nostalgia por la patria y su amor por el país, con la esperanza de transmitirle de manera natural esos sentimientos a la nueva generación.

Como presidenta de BiziVietnam, organización de cultura, lengua y cooperación Vietnam-Finlandia, Bich Hang valoró que la Resolución 23-NQ/TW siga reafirmando el papel de los vietnamitas en el extranjero en la preservación de la lengua vietnamita y la identidad nacional.

Según ella, el mantenimiento del idioma debe comenzar en la familia, con el acompañamiento de la comunidad, las asociaciones y los organismos nacionales.

En BiziVietnam, la enseñanza del vietnamita se combina con contenidos sobre la historia, la cultura, la geografía y el pueblo de Vietnam. Los clubes de cultura y lengua vietnamitas para niños se mantienen mensualmente, vinculados a celebraciones como el Año Nuevo Lunar, el Festival del Medio Otoño, el aniversario de los Reyes Hung y el Día Nacional, junto con actividades artísticas, juegos tradicionales, narración de cuentos y lectura.

La titular de BiziVietnam consideró necesario reforzar la formación de profesores de vietnamita en el extranjero y aprovechar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para ampliar los recursos educativos, apoyar la enseñanza y conectar a profesores y alumnos.

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Profesores vietnamitas residentes en el extranjero participan en un curso de formación sobre métodos de enseñanza del idioma vietnamita en 2026. Foto: VNA

La tecnología es solo una herramienta de apoyo; el papel de los docentes, las familias y la comunidad sigue siendo decisivo para inspirar y fomentar el amor por la lengua vietnamita y la patria entre las nuevas generaciones, enfatizó.

Además de preservar la lengua y la cultura nacionales, los vietnamitas en el extranjero realizan cada vez más contribuciones concretas en materia de conocimientos, tecnología, experiencia de gestión y redes de conexión internacional.

Pham Khanh Nam, redactor jefe de la revista Huong Viet en Alemania, destacó que uno de los aspectos destacados de la Resolución 23-NQ/TW es la exigencia de renovar el enfoque, otorgando mayor importancia al aprovechamiento eficaz de los recursos de la comunidad.

De acuerdo con Khanh Nam, cada vez más expertos, empresarios e intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero desean participar directamente en el desarrollo nacional mediante la investigación científica, la innovación, la transferencia tecnológica, el asesoramiento en políticas y la formación de recursos humanos altamente cualificados.

Para aplicar eficazmente la Resolución, es necesario crear un marco jurídico abierto y transparente, políticas que incentiven la inversión y la transferencia tecnológica, así como mecanismos de conexión permanente entre los organismos nacionales y las redes de expertos vietnamitas en el extranjero.

Mostró su esperanza que la Resolución 23-NQ/TW abra una etapa de cooperación más sustancial entre los vietnamitas en el extranjero y las localidades, universidades, institutos de investigación y empresas nacionales.

En el contexto de la transformación digital, la distancia geográfica ya no constituye una gran barrera; lo importante es establecer mecanismos de conexión estables y a largo plazo para aprovechar eficazmente los conocimientos, la experiencia y las redes internacionales de la comunidad vietnamita en el extranjero en beneficio del desarrollo del país./.

VNA
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