Vietnam busca aprovechar mejor los recursos de su comunidad en el extranjero

Hanoi (VNA)- El Buró Político del Partido Comunista de Vietnam ha promulgado la Resolución 23-NQ/TW sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero, abriendo una nueva etapa en esta labor, en consonancia con las exigencias del desarrollo nacional en la nueva era.

A partir de la realidad de sus actividades y contribuciones a la patria, numerosos vietnamitas residentes en el extranjero consideran que la Resolución establece orientaciones importantes para fortalecer los vínculos con la Patria, preservar la identidad nacional y aprovechar eficazmente los recursos de la comunidad en favor del desarrollo del país.

A comienzos de septiembre, Do Thi Bich Hang, vietnamita residente en Finlandia, y su hijo de 10 años siguieron diversos programas conmemorativos del Día Nacional del 2 de septiembre, incluida la ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh, programas artísticos y el desfile militar A80.

Bich Hang compartió con su hijo sus sentimientos de nostalgia por la patria y su amor por el país, con la esperanza de transmitirle de manera natural esos sentimientos a la nueva generación.

Como presidenta de BiziVietnam, organización de cultura, lengua y cooperación Vietnam-Finlandia, Bich Hang valoró que la Resolución 23-NQ/TW siga reafirmando el papel de los vietnamitas en el extranjero en la preservación de la lengua vietnamita y la identidad nacional.

Según ella, el mantenimiento del idioma debe comenzar en la familia, con el acompañamiento de la comunidad, las asociaciones y los organismos nacionales.

En BiziVietnam, la enseñanza del vietnamita se combina con contenidos sobre la historia, la cultura, la geografía y el pueblo de Vietnam. Los clubes de cultura y lengua vietnamitas para niños se mantienen mensualmente, vinculados a celebraciones como el Año Nuevo Lunar, el Festival del Medio Otoño, el aniversario de los Reyes Hung y el Día Nacional, junto con actividades artísticas, juegos tradicionales, narración de cuentos y lectura.

La titular de BiziVietnam consideró necesario reforzar la formación de profesores de vietnamita en el extranjero y aprovechar las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) para ampliar los recursos educativos, apoyar la enseñanza y conectar a profesores y alumnos.

Profesores vietnamitas residentes en el extranjero participan en un curso de formación sobre métodos de enseñanza del idioma vietnamita en 2026. Foto: VNA

La tecnología es solo una herramienta de apoyo; el papel de los docentes, las familias y la comunidad sigue siendo decisivo para inspirar y fomentar el amor por la lengua vietnamita y la patria entre las nuevas generaciones, enfatizó.

Además de preservar la lengua y la cultura nacionales, los vietnamitas en el extranjero realizan cada vez más contribuciones concretas en materia de conocimientos, tecnología, experiencia de gestión y redes de conexión internacional.

Pham Khanh Nam, redactor jefe de la revista Huong Viet en Alemania, destacó que uno de los aspectos destacados de la Resolución 23-NQ/TW es la exigencia de renovar el enfoque, otorgando mayor importancia al aprovechamiento eficaz de los recursos de la comunidad.

De acuerdo con Khanh Nam, cada vez más expertos, empresarios e intelectuales vietnamitas residentes en el extranjero desean participar directamente en el desarrollo nacional mediante la investigación científica, la innovación, la transferencia tecnológica, el asesoramiento en políticas y la formación de recursos humanos altamente cualificados.

Para aplicar eficazmente la Resolución, es necesario crear un marco jurídico abierto y transparente, políticas que incentiven la inversión y la transferencia tecnológica, así como mecanismos de conexión permanente entre los organismos nacionales y las redes de expertos vietnamitas en el extranjero.

Mostró su esperanza que la Resolución 23-NQ/TW abra una etapa de cooperación más sustancial entre los vietnamitas en el extranjero y las localidades, universidades, institutos de investigación y empresas nacionales.

En el contexto de la transformación digital, la distancia geográfica ya no constituye una gran barrera; lo importante es establecer mecanismos de conexión estables y a largo plazo para aprovechar eficazmente los conocimientos, la experiencia y las redes internacionales de la comunidad vietnamita en el extranjero en beneficio del desarrollo del país./.

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