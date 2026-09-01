Conectan flujos de capital con proyectos de calidad y listos para la inversión

Hanoi (VNA)- Durante el período 2026-2030, Vietnam acelerará las inversiones en transporte estratégico, infraestructura urbana, energía y economía digital, lo que se traducirá en una fuerte demanda de capital.



Además de la inversión pública y el crédito bancario, el sector privado, el mercado de capitales y los flujos de inversión internacionales están aportando recursos adicionales al desarrollo. A medida que se amplían las oportunidades de inversión, la capacidad para atraer capital depende cada vez más de la calidad y el grado de preparación de los proyectos.



El Aeropuerto Internacional de Gia Binh es uno de los proyectos destacados, con una inversión total estimada en unos 7,55 mil millones de dólares. El proyecto se ejecutará por etapas, y la primera estará orientada a completar las obras necesarias para atender la Cumbre de APEC 2027.



Para 2030, se prevé que el aeropuerto alcance una capacidad de unos 30 millones de pasajeros y 1,6 millones de toneladas de carga al año. Algunas obras destinadas a garantizar las operaciones aeroportuarias se desarrollarán bajo la modalidad de asociación público-privada (PPP).



Los flujos de capital internacionales también cuentan con un margen creciente. En agosto de 2026, el Ministerio de Construcción propuso incluir cuatro proyectos ferroviarios —Bien Hoa-Vung Tau, Ciudad Ho Chi Minh-Can Tho-Ca Mau, Mu Gia-Vung Ang y Thap Cham-Da Lat— en la Lista Nacional de proyectos para atraer inversión extranjera durante el período 2026-2030. La inversión total prevista asciende a 17 mil millones de dólares, y se ejecutaría bajo la modalidad PPP.

Ciudad Ho Chi Minh está acelerando el progreso de proyectos clave, especialmente en infraestructura de transporte. Foto: VNA



En el ámbito de la infraestructura digital, Cushman & Wakefield considera que Vietnam es un mercado con gran potencial gracias al fuerte crecimiento de la demanda, los costos competitivos de desarrollo y las atractivas perspectivas de rentabilidad.



Recientemente, el consorcio integrado por SAIGONTEL, World Harmony y SAIF Eagle II entregó una Carta de Intención (LOI) al Comité Popular de la provincia de Tay Ninh para estudiar el desarrollo de un complejo de centros de datos de inteligencia artificial (IA) en una superficie de unas 20 hectáreas, con una capacidad objetivo de 200 MW.



La primera fase tendrá una capacidad de 100 MW y una inversión de 3,5 mil millones de dólares. Está previsto que las obras comiencen en el cuarto trimestre de 2026 y que las operaciones comerciales se inicien en 2027.



Según el Portal de Información sobre Inversión Extranjera, en los primeros siete meses de 2026, el capital total de inversión extranjera directa (IED) registrado, incluido el nuevo capital, el capital adicional y las aportaciones de capital y compras de acciones, alcanzó más de 38 mil millones de dólares, un 58% más que en el mismo período del año anterior. El capital desembolsado llegó a 15,2 mil millones de dólares, un aumento del 11,8%. El sector inmobiliario ocupó el segundo lugar en captación de IED, con 5,65 mil millones de dólares.



Según Neil MacGregor, director general de Savills Vietnam, el país continúa atrayendo flujos de capital internacionales, aunque los inversores prestan cada vez mayor atención a la calidad de los proyectos, la capacidad de ejecución y la estructura de inversión.



Un marco jurídico claro, una estructura de propiedad transparente, un plan de desarrollo viable y la capacidad de generar flujos de caja sostenibles son factores clave para que los proyectos puedan acceder al capital, señaló.



En el primer semestre de 2026, el desembolso de IED alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, mientras que las aportaciones de capital y compras de acciones aumentaron casi un 90% y el desembolso de la inversión pública también mejoró.



David Jackson, director general de Avison Young Vietnam, señaló que estos factores reflejan la confianza de los inversores y, junto con los grandes proyectos de infraestructura de transporte, impulsan la conectividad regional y la formación de nuevos polos de crecimiento.



En los primeros siete meses del año, la Agencia de Inversión Extranjera registró 1.815 operaciones de aportación de capital y compra de acciones, cuyo valor total aumentó un 61,6% interanual.



Las operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), las empresas conjuntas y las asociaciones para el desarrollo permiten a los inversores acceder más rápidamente al mercado y, al mismo tiempo, complementar las fuentes de financiación de los proyectos.



Las empresas vietnamitas cuentan con ventajas en términos de conocimiento del mercado y capacidad de ejecución. Al combinar estas fortalezas con el capital, la experiencia y las redes internacionales, las distintas modalidades de cooperación para la inversión pueden ampliar las oportunidades de llevar los proyectos a la práctica./.