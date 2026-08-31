Política

Impulsan relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Bangladesh

La Embajada de Vietnam en Bangladesh organizó hoy una ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional en Dhaka.

El embajador vietnamita Nguyen Manh Cuong (centro) y la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Shama Obaed Islam, (cuarta por la derecha), junto con varios embajadores de la ASEAN. Foto: VNA
El embajador vietnamita Nguyen Manh Cuong (centro) y la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Shama Obaed Islam, (cuarta por la derecha), junto con varios embajadores de la ASEAN. Foto: VNA

Dhaka (VNA)- La Embajada de Vietnam en Bangladesh organizó hoy una ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional en Dhaka.

Estuvieron presentes en el acto la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Shama Obaed Islam, representantes de ministerios y organismos, miembros del cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, empresas y la comunidad vietnamita en Bangladesh.

En su intervención, el embajador Nguyen Manh Cuong destacó el significado histórico del 2 de septiembre, y repasó los principales logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Renovación.

En 2025, el tamaño de la economía vietnamita alcanzó los 514 mil millones de dólares, con un crecimiento del 8,02%, mientras que el comercio exterior totalizó 930 mil millones de dólares y el país atrajo más de 38,4 mil millones de dólares en capital de inversión extranjera directa (IED) registrado.

Actualmente, Vietnam participa en 17 acuerdos de libre comercio (TLC), recibe más de 21,2 millones de visitantes internacionales y mantiene relaciones diplomáticas con 195 países.

En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Bangladesh, el embajador afirmó que ambos países mantienen una sólida amistad tradicional desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973. El comercio bilateral alcanzó aproximadamente 1,2 mil millones de dólares en 2025, con el objetivo de elevarlo a dos mil millones de dólares.

Ambas partes aún disponen de un amplio margen para ampliar la cooperación en comercio, inversión, agricultura, logística, tecnología, salud, turismo y conexiones empresariales.

Se espera que la pronta conclusión de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de transporte aéreo, con miras a establecer una ruta aérea directa entre Hanoi y Dhaka, genere un nuevo impulso para la cooperación y los intercambios entre los pueblos.

En representación del Gobierno de Bangladesh, la secretaria de Estado Shama Obaed Islam felicitó a Vietnam con motivo del Día Nacional del 2 de septiembre y valoró los logros alcanzados en el desarrollo socioeconómico, así como los resultados de la cooperación bilateral.

Señaló que ambos países cuentan con un gran potencial de cooperación, especialmente en los sectores farmacéutico, de telecomunicaciones y turístico, y propuso intensificar la cooperación empresarial y los intercambios entre los pueblos.

Previamente, el 29 de agosto, la Embajada de Vietnam en Bangladesh, en coordinación con otras entidades, organizó el Torneo de Golf de la Amistad Vietnam-Bangladesh, combinado con actividades de intercambio y conexión empresarial, promoción comercial y divulgación de productos vietnamitas. /.

VNA
#Vietnam #Bangladesh #81.º aniversario del Día Nacional #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov. Foto: VNA

Vicepresidenta de Vietnam se reúne con presidente de Kirguistán

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, discutieron hoy las medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales, en una reunión sostenida en el marco de la participación de la primera en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek.

Panorama de la reunión (Foto: Cancillería de Vietnam)

Vietnam reafirma su disposición a fortalecer la cooperación con la OCS

Vietnam reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación con la Organización de Cooperación de Shanghái y sus Estados miembros, promoviendo vínculos entre la ASEAN, Asia Central y otros mecanismos regionales en ámbitos como economía, comercio, tecnología, innovación y seguridad.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Vietnam y Reino Unido impulsan la cooperación estratégica en agricultura y medio ambiente

Vietnam y el Reino Unido reforzaron su cooperación a largo plazo en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible mediante un nuevo memorando de entendimiento, con énfasis en financiación climática, protección forestal, innovación tecnológica, gestión de recursos hídricos y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Panorama del seminario (Foto: VNA)

Vietnam refuerza sus vínculos con África Oriental

La Embajada de Vietnam en Tanzania organizó un seminario en Dar es Salaam para analizar el pensamiento de Ho Chi Minh y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y África Oriental en ámbitos como educación, agricultura, tecnología, comercio digital y desarrollo sostenible.

La embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks. (Fuente: VNA)

Embajadora estadounidense destaca hoja de ruta para impulsar lazos con Vietnam

Vietnam y Estados Unidos han comenzado a debatir una hoja de ruta destinada a convertir su Asociación Estratégica Integral en resultados concretos y cuantificables en una amplia gama de ámbitos, informó la embajadora estadounidense en Hanoi, Jennifer Wicks, durante un encuentro con la prensa celebrado en Hanoi el 28 de agosto.

Los equipos de rescate buscan víctimas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra en Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. Foto: Xinhua/VNA

Un ciudadano vietnamita desaparecido en devastador desastre en Nepal

Un ciudadano vietnamita figura entre las personas desaparecidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra registrados el pasado 26 de agosto en una zona fronteriza con el Tíbet (China), según informó el corresponsal de esta agencia en Asia Meridional, citando un comunicado de la Junta de Turismo de Nepal.