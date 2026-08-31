Impulsan relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Bangladesh

Dhaka (VNA)- La Embajada de Vietnam en Bangladesh organizó hoy una ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional en Dhaka.



Estuvieron presentes en el acto la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladesh, Shama Obaed Islam, representantes de ministerios y organismos, miembros del cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, empresas y la comunidad vietnamita en Bangladesh.



En su intervención, el embajador Nguyen Manh Cuong destacó el significado histórico del 2 de septiembre, y repasó los principales logros alcanzados por Vietnam tras 40 años de Renovación.



En 2025, el tamaño de la economía vietnamita alcanzó los 514 mil millones de dólares, con un crecimiento del 8,02%, mientras que el comercio exterior totalizó 930 mil millones de dólares y el país atrajo más de 38,4 mil millones de dólares en capital de inversión extranjera directa (IED) registrado.



Actualmente, Vietnam participa en 17 acuerdos de libre comercio (TLC), recibe más de 21,2 millones de visitantes internacionales y mantiene relaciones diplomáticas con 195 países.



En cuanto a las relaciones entre Vietnam y Bangladesh, el embajador afirmó que ambos países mantienen una sólida amistad tradicional desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1973. El comercio bilateral alcanzó aproximadamente 1,2 mil millones de dólares en 2025, con el objetivo de elevarlo a dos mil millones de dólares.



Ambas partes aún disponen de un amplio margen para ampliar la cooperación en comercio, inversión, agricultura, logística, tecnología, salud, turismo y conexiones empresariales.



Se espera que la pronta conclusión de las negociaciones sobre un nuevo acuerdo de transporte aéreo, con miras a establecer una ruta aérea directa entre Hanoi y Dhaka, genere un nuevo impulso para la cooperación y los intercambios entre los pueblos.



En representación del Gobierno de Bangladesh, la secretaria de Estado Shama Obaed Islam felicitó a Vietnam con motivo del Día Nacional del 2 de septiembre y valoró los logros alcanzados en el desarrollo socioeconómico, así como los resultados de la cooperación bilateral.



Señaló que ambos países cuentan con un gran potencial de cooperación, especialmente en los sectores farmacéutico, de telecomunicaciones y turístico, y propuso intensificar la cooperación empresarial y los intercambios entre los pueblos.



Previamente, el 29 de agosto, la Embajada de Vietnam en Bangladesh, en coordinación con otras entidades, organizó el Torneo de Golf de la Amistad Vietnam-Bangladesh, combinado con actividades de intercambio y conexión empresarial, promoción comercial y divulgación de productos vietnamitas. /.

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