Vietnam reafirma su disposición a fortalecer la cooperación con la OCS

Bishkek (VNA)- Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) y sus Estados miembros, y está dispuesto a participar en las actividades de cooperación de la entidad en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo regional y mundial, afirmó hoy la vicepresidenta vietnamita, Vo Thi Anh Xuan.



Al recibir al secretario general de la OCS, Nurlan Yermekbayev, en el marco de la Cumbre ampliada de la organización en Bishkek, capital de Kirguistán, la subjefa del Estado subrayó que dicha participación se ajustará al derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la política exterior de independencia y autodeterminación de Vietnam.



Por su parte, Yermekbayev recordó con especial aprecio sus impresiones y recuerdos sobre Vietnam y su pueblo durante su etapa como embajador de Kazajistán en Hanoi.



Tras valorar el creciente papel y prestigio del país indochino en la región, expresó su profunda impresión por el discurso pronunciado por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, en el Diálogo de Shangri-La, y consideró que los objetivos y principios defendidos por Vietnam son plenamente coherentes con la orientación de desarrollo de la OCS.



Anh Xuan reconoció que la OCS ha logrado importantes avances en la promoción del diálogo, la generación de confianza, el fortalecimiento de la cooperación y la conectividad en el espacio euroasiático, contribuyendo a la solución de conflictos y disputas y la promoción de la paz en distintas regiones del mundo.



La vicepresidenta remarcó la disposición de Vietnam de desempeñar un papel de puente para promover la cooperación entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la OCS, estrechar los vínculos entre el Sudeste Asiático y Asia Central y conectar a la ASEAN con la Unión Económica Euroasiática (UEE) y otros mecanismos de cooperación regional. Estas iniciativas, precisó, contribuirán a fortalecer la cooperación en favor de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.



Al compartir las principales orientaciones de desarrollo de Vietnam para el próximo período y las metas nacionales fijadas con horizonte en 2045, propuso que la OCS y sus Estados miembros intensifiquen la cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la ciencia y la tecnología y la innovación, así como en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transnacional y los delitos cibernéticos.



Yermekbayev señaló que la organización ya no es simplemente un mecanismo centrado en la seguridad, sino que ha ampliado progresivamente sus áreas de cooperación a sectores como la economía, el comercio, la cultura y los intercambios entre los pueblos, entre otros.



Asimismo, informó de que la OCS está llevando a cabo una profunda reforma destinada a reforzar el papel de la organización y promover una cooperación internacional más eficaz, tanto entre la OCS y sus Estados miembros como entre los propios integrantes.



Expresó su confianza en que las relaciones de cooperación entre la OCS y Vietnam seguirán desarrollándose de manera sustancial y aportarán beneficios prácticos a ambas partes.



En esta ocasión, Anh Xuan invitó a Yermekbayev a visitar Vietnam próximamente para conocer de primera mano los recientes avances y transformaciones del país./.

VNA