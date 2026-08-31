Política

Vietnam y Reino Unido impulsan la cooperación estratégica en agricultura y medio ambiente

Vietnam y el Reino Unido reforzaron su cooperación a largo plazo en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible mediante un nuevo memorando de entendimiento, con énfasis en financiación climática, protección forestal, innovación tecnológica, gestión de recursos hídricos y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)
Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Londres (VNA)- Una delegación del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, encabezada por el ministro Trinh Viet Hung, realizó una visita de trabajo del 27 al 29 de agosto al Reino Unido con el fin de buscar una cooperación a largo plazo en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible.

Durante su encuentro con la ministra británica de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), Angela Eagle, ambos coincidieron en que existe un amplio potencial de cooperación gracias a las ventajas complementarias de ambos países.

El Reino Unido cuenta con fortalezas en ciencia y tecnología, gobernanza y estándares verdes, mientras que Vietnam es un importante centro de producción agrícola tropical a gran escala y un puente clave de la ASEAN.

Las dos partes firmaron un Memorando de Entendimiento (MOU) sobre cooperación en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible, creando un marco integral y de largo plazo.

Además, acordaron aprovechar eficazmente el UKVFTA y el CPTPP, coordinar esfuerzos para eliminar barreras técnicas y facilitar la ampliación de los mercados para los productos agrícolas de ambos países.

También abogaron por continuar cooperando en la conservación de la biodiversidad marina, el desarrollo sostenible de la pesca y la adaptación al cambio climático en las zonas costeras.

Durante su encuentro con la enviada especial del Gobierno británico para el clima, Rachel Kyte, el ministro vietnamita propuso pasar de actividades de apoyo aisladas a programas de cooperación de mayor escala y largo plazo, centrados en la adaptación y resiliencia frente al cambio climático, la financiación climática, la reducción de emisiones en la agricultura, la protección y restauración de los bosques, la economía marina y las soluciones basadas en la naturaleza.

Vietnam reafirmó su prioridad de pasar de los compromisos a una implementación sustantiva, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

De cara a la COP31, Vietnam está ultimando el proyecto de su NDC 3.0 para presentarlo a la Secretaría de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) antes de la COP31.

También prevé anunciar la iniciativa “Asociación para cadenas de valor agroalimentarias y forestales inteligentes y responsables frente al clima” (P-CRAFT) y espera el apoyo del Reino Unido.

En el marco de la visita, la delegación también mantuvo una reunión con el Departamento de Silvicultura Internacional del Ministerio británico de Asuntos Exteriores y Desarrollo, con el objetivo de consolidar la cooperación en la protección y el desarrollo forestal.

Además de la cooperación intergubernamental, la visita impulsó la colaboración en ciencia y tecnología y la formación de recursos humanos altamente cualificados.

Durante su encuentro con la profesora Susanna J. Dunachie, codirectora del Programa de Salud Global de la Universidad de Oxford, Viet Hung propuso intensificar la investigación y el mejoramiento genético de cultivos y ganado; aplicar inteligencia artificial (IA), big data, teledetección y tecnologías de sensores en la gestión de los recursos hídricos, forestales y marinos, así como en la predicción meteorológica y de desastres naturales; y reforzar la formación y el intercambio de expertos.

Al término de la reunión, el Departamento de Cooperación Internacional y el Centro Nacional de Planificación e Investigación de Recursos Hídricos (NAWAPI), dependientes del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam, firmaron un MOU con la Universidad de Oxford sobre investigación, intercambio de expertos y transferencia de conocimientos, con especial atención a la gestión y planificación de los recursos hídricos, la respuesta al cambio climático y el desarrollo sostenible./.

VNA
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