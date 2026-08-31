Vietnamitas en Macao celebran 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional

Macao, China (VNA)- La Asociación de Vietnamitas en la Región Administrativa Especial de Macao (China) celebró solemnemente el 81.º aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto (19 de agosto de 1945-2026) y el Día Nacional de Vietnam, que se conmemora el 2 de septiembre, con la participación de unos 300 delegados y miembros de la comunidad de coterráneos residentes en la zona.



Durante el acto, la cónsul general de Vietnam en Hong Kong y Macao, Le Duc Hanh, evocó el histórico 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de la Independencia en la plaza Ba Dinh, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam (ahora República Socialista de Vietnam).



A lo largo de una trayectoria de desarrollo marcada por grandes desafíos, Vietnam ha logrado superar numerosas dificultades, reconstruir el país y avanzar hasta convertirse en una economía de ingreso mediano alto, con una integración profunda y amplia en la región y el mundo.



Al referirse al papel de la comunidad vietnamita en el extranjero, la diplomática afirmó que el Partido y el Estado consideran a los connacionales un importante recurso estratégico y un puente de conexión entre Vietnam y el mundo.



Señaló que la Resolución 23 del Buró Político refleja un cambio significativo de enfoque, al pasar de una política centrada en la movilización y la atención a los coterráneos hacia otra basada en el acompañamiento y la creación de mecanismos que permitan a la comunidad vietnamita en el exterior participar de manera más activa y profunda en la construcción y el desarrollo nacional.



En relación con la diáspora en Macao, la cónsul general expresó su satisfacción por la solidaridad, el dinamismo y las contribuciones positivas de los compatriotas tanto a la Patria como al desarrollo y la prosperidad de la localidad. Asimismo, destacó especialmente la cohesión existente entre intelectuales, estudiantes, ingenieros y trabajadores, que han unido sus esfuerzos para construir una comunidad caracterizada por el apoyo y la ayuda mutua.



En cuanto a la cooperación bilateral, Duc Hanh informó de que durante el último año representantes del Ministerio de Seguridad Pública y de la Fiscalía Popular Suprema de Vietnam realizaron visitas, reuniones de trabajo y negociaciones en Macao.



Está previsto que ambas partes suscriban a finales de este año un acuerdo de asistencia judicial en materia penal, que contribuirá a reforzar la coordinación en la prevención y la lucha contra la delincuencia, así como a crear un entorno más seguro y estable para los residentes y trabajadores vietnamitas.



Por su parte, Duong Trung Duc, presidente de la Asociación de Vietnamitas en Macao, subrayó que la celebración anual del Día Nacional del 2 de septiembre no solo permite a los compatriotas mantener vivo el vínculo con sus raíces, sino que también constituye un espacio para que la comunidad se reúna, estreche lazos y comparta la alegría de esta fecha nacional.



A su juicio, estas actividades contribuyen a fortalecer el sentimiento de pertenencia y despertar el deseo de aportar al desarrollo de la Patria./.

VNA