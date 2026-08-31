Singapur endurecerá medidas sobre uso de redes sociales entre adolescentes

Singapur (VNA)- Singapur estudia establecer un límite diario al tiempo que los adolescentes pueden utilizar las redes sociales, junto con otras medidas obligatorias para limitar las funciones adictivas y las interacciones en línea potencialmente riesgosas para los menores de 18 años.



La ministra de Desarrollo Digital e Información, Josephine Teo, señaló que un límite de tiempo podría crear un “punto de parada natural” para los usuarios, especialmente ante funciones como el desplazamiento infinito que facilitan prolongar la navegación sin ser conscientes del tiempo transcurrido.



Según Teo, el Gobierno está estudiando seriamente esta opción, aunque aún no ha fijado el número de horas diarias permitido.



La medida forma parte de un plan para reforzar la protección de la salud mental y las relaciones sociales de los jóvenes. En su discurso por el Día Nacional, celebrado el 23 de agosto, el primer ministro Lawrence Wong anunció que las plataformas que presten servicios a menores de 18 años deberán aplicar medidas de protección más estrictas.



Teo reveló que las nuevas normas se centrarán en las interacciones de los adolescentes, especialmente con desconocidos, y en funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso, como la reproducción automática, el desplazamiento infinito y las recomendaciones algorítmicas. Las funciones consideradas potencialmente perjudiciales podrían tener que desactivarse por defecto.



Singapur prevé presentar modificaciones legislativas a principios de 2027, incluida la introducción de mecanismos de verificación de edad.



Un grupo de expertos del Ministerio de Salud determinó que más del 30% de los usuarios de 15 a 17 años utilizan las redes sociales durante más de tres horas al día, mientras alrededor del 16% de los usuarios de 10 a 24 años presentan signos de uso problemático.



Según Teo, estas cifras sugieren que tres horas podrían ser demasiado tiempo y que el límite adecuado probablemente debería ser inferior.



El grupo también identificó como preocupantes funciones como el desplazamiento infinito y la reproducción automática de contenidos. Las plataformas que no puedan o no quieran aplicar las medidas exigidas podrían verse obligadas a elevar la edad mínima de sus usuarios de 13 a 18 años.



Para garantizar el cumplimiento, Singapur estudia distintos métodos de verificación de edad, como documentos de identidad oficiales, información de tarjetas de crédito, reconocimiento facial o análisis del comportamiento en línea.



Las primeras seis plataformas que deberán implementar estos mecanismos son Facebook, Instagram, TikTok, HardwareZone, X y YouTube.



La regulación podría ampliarse posteriormente a videojuegos, aplicaciones de mensajería y chatbots de inteligencia artificial, a medida que se obtengan más evidencias sobre sus riesgos para los jóvenes.



El enfoque de Singapur no contempla prohibir totalmente las redes sociales a los menores de una determinada edad. En lugar de elegir entre “permitir” y “prohibir”, Teo afirmó que el objetivo es garantizar que los adolescentes puedan utilizar estos servicios con “barreras de protección” y acceder de forma más amplia una vez cumplidos los 18 años.



Además de las normas obligatorias, el Gobierno considera que limitar la tecnología por sí solo no resolverá el problema. El MDDI ha puesto en marcha programas para fomentar hábitos saludables en el uso de dispositivos y orientar a los padres sobre la gestión de contenidos en línea y la promoción de actividades alejadas de las pantallas.



Según Teo, las nuevas normas establecerán un nivel mínimo de protección para todas las familias. A largo plazo, Singapur seguirá ayudando a los padres a construir relaciones saludables con sus hijos y a orientarles para utilizar responsablemente el entorno digital./.

VNA