Vicepresidenta de Vietnam se reúne con presidente de Kirguistán

Bishkek (VNA)- La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, discutieron hoy las medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales, en una reunión sostenida en el marco de la participación de la primera en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek.



Durante el encuentro, Sadyr Japarov valoró la importancia de la visita y los avances registrados en las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Kirguistán en los últimos tiempos, especialmente en los ámbitos político y diplomático, comercial, de inversión y de intercambio entre los pueblos.



Afirmó que Kirguistán concede gran importancia a sus relaciones con Vietnam, al que considera uno de sus principales socios en el Sudeste Asiático, y expresó su deseo de seguir profundizando la cooperación bilateral.



La vicepresidenta transmitió al presidente Sadyr Japarov los saludos y la invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, para que visite Vietnam en una fecha conveniente.



Con motivo de la ocasión, felicitó al Estado y al pueblo de Kirguistán por el 35.º aniversario del Día Nacional (31 de agosto de 1991- 2026).



Tras expresar su impresión por los logros socioeconómicos alcanzados por Kirguistán bajo el liderazgo del presidente Sadyr Japarov, Anh Xuan valoró las iniciativas y el papel de Kirguistán en la respuesta al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible.



También felicitó al país por el éxito de las numerosas actividades importantes de alto nivel organizadas durante su presidencia de la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO) para el período 2025-2026, contribuyendo a promover la paz, la estabilidad y la cooperación en la región y el mundo.



La vicepresidenta reafirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones tradicionales de amistad con Kirguistán, al que considera un socio importante y fiable en Asia Central.



Propuso que ambas partes continúen consolidando la confianza política mediante un mayor intercambio de delegaciones y contactos de alto nivel; faciliten que las empresas de ambos países conozcan sus respectivos mercados, amplíen sus inversiones y actividades comerciales, y promuevan el intercambio comercial entre Vietnam y Kirguistán, así como con la Unión Económica Euroasiática (EAEU).



En cuanto a la cooperación económica y de inversión, Sadyr Japarov valoró las actividades y contribuciones de las empresas vietnamitas en Kirguistán, especialmente del Grupo ROX, que invierte en los sectores de energía e infraestructura urbana.



Afirmó que continuará prestando atención y creando condiciones favorables para que el grupo implemente eficazmente sus proyectos y amplíe sus actividades de inversión y negocios en Kirguistán.



En materia de cooperación multilateral, Anh Xuan propuso que ambos países sigan fortaleciendo la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas (ONU) y en los foros multilaterales.



Por su parte, Sadyr Japarov afirmó que Kirguistán está dispuesto a continuar cooperando estrechamente con Vietnam en el marco de la ONU y otros mecanismos multilaterales.



Ambas partes acordaron ampliar la cooperación a ámbitos con gran potencial, entre ellos la ciencia y la tecnología, el transporte, la logística, la cultura, el turismo, el deporte y los intercambios entre los pueblos, con el objetivo de fortalecer el entendimiento mutuo y consolidar una base social sólida y sostenible para las relaciones bilaterales.



También acordaron reforzar la cooperación frente a los desafíos de seguridad tradicionales y no tradicionales y promover el papel de Vietnam y Kirguistán como puentes para impulsar la conectividad entre el Sudeste Asiático y Asia Central.



Ese mismo día, la vicepresidenta se reunió con la comunidad vietnamita y mantuvo otros encuentros bilaterales./.

VNA