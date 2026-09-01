Inauguran el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Biskek

Biskek (VNA)- En el marco de su visita de trabajo a Kirguistán, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asistió a la ceremonia de inauguración del Monumento al Presidente Ho Chi Minh, en la Plaza homónima, situada en el complejo Royal Central Park de la capital, Biskek.



Al acto efectuado la víspera asistieron el presidente del Parlamento de Kirguistán, Marlen Mamataliev; el alcalde de Biskek, Aibek Junushaliev; el ministro del Interior, Ulan Niyazbekov; representantes de los organismos competentes locales; el embajador de Vietnam en Kazajistán, concurrente en Kirguistán, Nguyen Thanh Le, así como numerosos miembros de la comunidad vietnamita.



En su intervención, la vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan destacó las grandes contribuciones del Presidente Ho Chi Minh y el profundo respeto y afecto que le profesan los vietnamitas en todo el mundo.



También agradeció a las autoridades de Kirguistán y de Biskek su apoyo a la construcción de la obra. La vicepresidenta y los demás delegados cortaron la cinta inaugural, depositaron flores y guardaron un minuto de silencio en memoria del Presidente Ho Chi Minh.



El monumento, fundido en bronce con una pureza del 99,99% y un peso superior a una tonelada, es una réplica del busto del Presidente Ho Chi Minh, obra del artista Tran Van Lam, que se conserva actualmente en el Museo Ho Chi Minh. El pedestal cuenta con dos placas que presentan una breve biografía del Presidente en vietnamita y kirguís.



La inauguración del monumento contribuye a dar a conocer al pueblo kirguís la figura del Presidente Ho Chi Minh, así como Vietnam, su pueblo y su cultura, y crea al mismo tiempo un nuevo símbolo de amistad que promueve los intercambios entre los pueblos de ambos países. Kirguistán es el 53.º de los 56 países por los que pasó el Presidente Ho Chi Minh.



Vietnam y Kirguistán establecieron relaciones diplomáticas en 1992. La visita oficial a Vietnam del primer ministro kirguís, Adylbek Kasymaliev, en marzo de 2025, la primera realizada por un jefe de Gobierno de Kirguistán desde el establecimiento de las relaciones bilaterales, dio un nuevo impulso a los vínculos entre ambos países.



Se espera que la Plaza y el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en el Royal Central Park se conviertan en un espacio cultural y de amistad donde los ciudadanos kirguises, la comunidad vietnamita y los amigos internacionales puedan conocer mejor al Presidente Ho Chi Minh y Vietnam, contribuyendo así a fortalecer la amistad y los intercambios entre los pueblos de ambos países./.

VNA