Política

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.

El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.

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#Presidente Ho Chi Minh #Partido Comunista de Vietnam #Revolución de Agosto
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