Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.
Ver más
Presidente de Myanmar realizará una visita oficial a Vietnam
El presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing, y su esposa realizarán una visita oficial a Vietnam del 4 al 6 de septiembre.
Inauguran el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Biskek
En el marco de su visita de trabajo a Kirguistán, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asistió a la ceremonia de inauguración del Monumento al Presidente Ho Chi Minh, en la Plaza homónima, situada en el complejo Royal Central Park de la capital, Biskek.
Impulsan relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y Bangladesh
La Embajada de Vietnam en Bangladesh organizó hoy una ceremonia conmemorativa del 81.º aniversario del Día Nacional en Dhaka.
Vicepresidenta de Vietnam se reúne con presidente de Kirguistán
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, discutieron hoy las medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales, en una reunión sostenida en el marco de la participación de la primera en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek.
Vietnam reafirma su disposición a fortalecer la cooperación con la OCS
Vietnam reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación con la Organización de Cooperación de Shanghái y sus Estados miembros, promoviendo vínculos entre la ASEAN, Asia Central y otros mecanismos regionales en ámbitos como economía, comercio, tecnología, innovación y seguridad.
Vietnam y Reino Unido impulsan la cooperación estratégica en agricultura y medio ambiente
Vietnam y el Reino Unido reforzaron su cooperación a largo plazo en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible mediante un nuevo memorando de entendimiento, con énfasis en financiación climática, protección forestal, innovación tecnológica, gestión de recursos hídricos y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.
Vietnam refuerza sus vínculos con África Oriental
La Embajada de Vietnam en Tanzania organizó un seminario en Dar es Salaam para analizar el pensamiento de Ho Chi Minh y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y África Oriental en ámbitos como educación, agricultura, tecnología, comercio digital y desarrollo sostenible.
Vietnam envía condolencias por los graves incendios forestales en Argelia
Los principales dirigentes de Vietnam expresaron sus condolencias a Argelia tras los graves daños causados por los incendios forestales en el noreste del país.
Vietnam conmemora en Vientiane el aniversario del Día Nacional
Vietnam y Laos destacan sus estrechos vínculos políticos, de defensa y seguridad durante la celebración del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam.
Vietnam estrecha lazos con Tailandia y Japón con motivo de su 81.º aniversario del Día Nacional
Vietnam conmemora su Día Nacional en Tailandia y Japón, destacando el fortalecimiento de la cooperación, los intercambios y las relaciones bilaterales.
Celebran Día de la Indepencia de Vietnam en Brasil
Vietnam y Brasil refuerzan su Asociación Estratégica con nuevos objetivos comerciales y cooperación en tecnología, energía, agricultura e innovación.
Vietnam y Kirguistán buscan un nuevo impulso a sus relaciones
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, visitará Kirguistán y participará en la Cumbre ampliada de la OCS para fortalecer la cooperación bilateral y multilateral.
Presidente del Parlamento entrega insignias del Partido a veteranos revolucionarios
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, entrega insignias por 80, 65 y 60 años de militancia en el Partido a veteranos revolucionarios.
Presidenta del Frente de la Patria de Vietnam transmite condolencias a China por desastre en Tíbet
La presidenta del Comité Central del Frente de la Patria de Vietnam, Bui Thi Minh Hoai, transmitió sus condolencias al presidente del Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh), Wang Huning, ante las graves pérdidas humanas y materiales causadas por el deslizamiento de tierra ocurrido en la zona del puesto fronterizo de Gyirong.
República Checa valora contribuciones de comunidad vietnamita al desarrollo socioeconómico
Vietnam y República Checa conmemoran en Praga el Día Nacional y destacan los avances y el potencial de cooperación en la nueva etapa de la asociación estratégica.
81 años de diplomacia vietnamita: de legado histórico a mayor protagonismo internacional
La Misión Permanente de Vietnam ante la ONU conmemora en Nueva York el 81.º aniversario del Día Nacional y del Día Tradicional de la Diplomacia.
Viceprimer ministro vietnamita se reúne con altos funcionarios de Estados Unidos
El viceprimer ministro Nguyen Van Thang se reunió con altos funcionarios de EE.UU. para impulsar el comercio, la inversión, la tecnología y las finanzas.
Embajadora estadounidense destaca hoja de ruta para impulsar lazos con Vietnam
Vietnam y Estados Unidos han comenzado a debatir una hoja de ruta destinada a convertir su Asociación Estratégica Integral en resultados concretos y cuantificables en una amplia gama de ámbitos, informó la embajadora estadounidense en Hanoi, Jennifer Wicks, durante un encuentro con la prensa celebrado en Hanoi el 28 de agosto.
Vietnam proporciona 100 mil USD en ayuda de emergencia a Colombia tras el terremoto
El Estado y el pueblo de Vietnam han decidido proporcionar una ayuda humanitaria de emergencia de 100 mil dólares al Gobierno y al pueblo de Colombia para contribuir a superar las consecuencias del desastre natural y ayudar a las comunidades afectadas a estabilizar sus vidas lo antes posible.
Postura del PCV sobre la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era (Parte I)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del país, To Lam, firmó y emitió la Conclusión 75/KL/TW del tercer pleno del Comité Central del XIV Congreso del PCV sobre la protección del medio ambiente y la respuesta proactiva al cambio climático en la nueva era.