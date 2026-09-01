Embajada de Vietnam en Francia rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh

París (VNA)- La Embajada de Vietnam y otras representaciones vietnamitas en Francia colocaron ofrenda floral en memoria del Presidente Ho Chi Minh ante su monumento en la ciudad de Montreuil, en las afueras de París.



La actividad se efectuó con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945 - 2026).



En la ceremonia, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, destacó que el acto de este año reviste un significado especial, al celebrarse en el marco de una serie de actividades conmemorativas del 115.º aniversario de la partida del joven patriota Nguyen Tat Thanh en busca del camino para la salvación nacional (5 de junio de 1911), así como del 80.º aniversario de la visita del Presidente Ho Chi Minh a Francia como huésped de honor del Gobierno francés (1946-2026).



El diplomático afirmó que Francia es uno de los lugares que dejaron una profunda huella en la trayectoria revolucionaria de Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh. Durante su estancia en este país, vivió, trabajó, estudió y desarrolló actividades políticas, avanzando en la búsqueda de un camino para la liberación nacional y sentando las bases ideológicas y políticas para el nacimiento de la revolución vietnamita.



Ante el monumento al Presidente Ho Chi Minh, funcionarios y empleados de la Embajada y las representaciones vietnamitas en Francia rindieron homenaje al líder, héroe de la liberación nacional y destacada figura cultural, quien dedicó toda su vida a la causa revolucionaria del Partido y la nación, así como la independencia y libertad de la Patria y la felicidad del pueblo.



El embajador Trinh Duc Hai afirmó que los funcionarios y empleados de las representaciones vietnamitas en Francia se comprometen a continuar estudiando y poniendo en práctica el pensamiento, la ética, el método y el estilo de Ho Chi Minh; mantener el espíritu de unidad, responsabilidad y disciplina, y esforzarse por cumplir eficazmente las tareas asignadas en la nueva etapa de desarrollo del país./.

VNA