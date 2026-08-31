Sancionan 2.513 casos de infracciones por consumo de alcohol al volante

Hanoi (VNA)- En el tercer día del feriado por el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), las fuerzas de la Policía de Tránsito de todo el país detectaron hoy 18.738 infracciones de las normas de orden y seguridad vial y levantaron actas contra 14.961 casos.



Mediante labores directas de patrullaje y control, las fuerzas policiales locales detectaron 14.836 infracciones y levantaron actas contra 14.467 casos; retuvieron 87 automóviles, 2.749 motocicletas y 262 otros vehículos; suspendieron el permiso de conducir a 331 personas y retiraron puntos del permiso de conducir a otras 1.684.



Durante la jornada, las autoridades sancionaron 2.513 casos de conducción bajo los efectos del alcohol, 3.240 infracciones por exceso de velocidad, 77 casos de transporte de mercancías con sobrecarga, 25 casos de vehículos que excedían las dimensiones máximas permitidas, 135 casos de transporte de pasajeros por encima del número autorizado, 148 casos de uso del teléfono móvil mientras se conducía y cuatro infracciones relacionadas con drogas.



En las autopistas, las fuerzas de la Policía de Tránsito controlaron 1.734 vehículos, levantaron actas contra 107 casos, retiraron puntos del permiso de conducir a 27 personas y enviaron notificaciones de infracción a 714 casos. En las vías navegables se detectaron 132 infracciones, mientras que en el transporte ferroviario se detectaron 63.



Entre las 15:00 horas del 30 de agosto y las 15:00 horas del 31 de agosto, en todo el país se registraron 40 accidentes de tráfico, que dejaron 22 muertos y 24 heridos, cifras que representan descensos de siete accidentes, cuatro fallecidos y cinco heridos, respectivamente, frente al mismo período de 2025. No se registraron accidentes en las vías ferroviarias ni navegables.



El Departamento de Policía de Tránsito recomendó a la población cumplir estrictamente las normas de orden y seguridad vial, especialmente no conducir después de consumir bebidas alcohólicas; respetar los límites de velocidad, mantener una distancia de seguridad adecuada y no utilizar teléfonos móviles mientras se conduce./.

VNA