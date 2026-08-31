Sociedad

Reportan cuatro victimas mortales en accidente de autobús en Gia Lai

Al menos cuatro personas murieron y varias resultaron heridas tras volcar un autobús-cama en la circunvalación este de Gia Lai, Vietnam, mientras las autoridades investigan las causas del accidente, posiblemente relacionado con las fuertes lluvias y el estado resbaladizo de la carretera.

Algunos heridos reciben tratamiento en el Hospital Hung Vuong en Gia Lai. (Foto: VNA)
Algunos heridos reciben tratamiento en el Hospital Hung Vuong en Gia Lai. (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA)- Al menos cuatro personas fallecieron en un accidente de un autobús ocurrido esta mañana en la circunvalación este, en el barrio de Hoi Phu, provincia altiplana vietnamita de Gia Lai.

El autobus-cama de la empresa Viet Tan Phat, con matricula 50E-449.17, era conducido por Nguyen Canh Ha Long, nacido en 1993, y circulaba desde la provincia de Dak Lak hacia el barrio de An Khe, en Gia Lai.

Al llegar al kilometro 104+600, el vehículo perdió repentinamente el control y volcó hacia el arcén derecho en el sentido de la marcha. A bordo viajaban 34 pasajeros, además de personal de la empresa.

Los heridos están siendo atendidos en distintos centros sanitarios.

Tras el accidente, dirigentes de la provincia de Gia Lai, agentes de la policía de tráfico y autoridades locales acudieron al lugar para visitar y alentar a las victimas.

Las autoridades determinaron que el conductor Long no había infringido las normas sobre alcoholemia ni había consumido drogas. El vehículo contaba con un certificado vigente de inspección de seguridad técnica y protección ambiental, con validez hasta finales de diciembre de 2027.

Las primeras investigaciones apuntan a que las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de tierra, arena y agua sobre la calzada, haciéndola resbaladiza.

Las autoridades continúan investigando para esclarecer las causas del accidente./.

VNA
#accidente de autobús #Gia Lai
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