Sociedad

UNICEF: Vietnam realiza esfuerzos sobresalientes para proteger a niños en ciberespacio

UNICEF destaca los avances de Vietnam para proteger a los niños en Internet y fortalecer las leyes frente al acoso, la explotación y otros riesgos digitales.

Familias, escuelas y la sociedad en general colaboran para crear un "escudo digital" que proteja a los niños en el entorno en línea. (Foto: VNA)
Familias, escuelas y la sociedad en general colaboran para crear un "escudo digital" que proteja a los niños en el entorno en línea. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam está desempeñando un papel pionero, con compromisos políticos y medidas firmes para proteger a los niños en el ciberespacio, afirmó la representante de UNICEF en Vietnam, Silvia Danailov, en una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA).

Según Silvia Danailov, Vietnam puede sentirse orgulloso de los logros alcanzados en la formulación y aplicación de políticas destinadas a proteger a los niños en el entorno digital.

El Gobierno, señaló, ha ido estableciendo progresivamente un marco jurídico mediante disposiciones de la Ley de la Infancia, la Ley de Ciberseguridad y el Programa Nacional “Protección y apoyo a los niños para una interacción saludable y creativa en el entorno digital durante el período 2021-2025”.

Vietnam también ha tomado la iniciativa para identificar nuevos riesgos. El hecho de que los responsables de formular políticas estén debatiendo y estudiando la cuestión del uso de las redes sociales por parte de menores de 16 años demuestra los esfuerzos por seguir perfeccionando las políticas ante el rápido desarrollo de la tecnología.

En el ámbito internacional, en abril de 2026, Vietnam se convirtió en el segundo país del mundo en ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, conocida como Convención de Hanoi.

Según Silvia Danailov, se trata de un paso importante para fortalecer la cooperación internacional en la prevención y lucha contra la difusión de material de abuso y explotación sexual, así como contra el acoso y la captación de menores con fines sexuales en Internet.

La representante de UNICEF señaló que uno de los principales desafíos es que la rápida evolución del entorno digital obliga a actualizar constantemente la legislación. Según la Alianza Mundial WeProtect, más de 300 millones de menores de 18 años en todo el mundo se vieron afectados por abusos y explotación sexual en línea en un período de 12 meses.

En Vietnam, un estudio de 2022 titulado “Prevenir conductas perjudiciales”, realizado por ECPAT, INTERPOL y UNICEF, mostró que el 89% de los niños de entre 12 y 17 años utiliza Internet con frecuencia. Cabe destacar que el 2% de los adolescentes de entre 15 y 17 años reconoció haber compartido en Internet imágenes o videos sensibles de sí mismos a cambio de dinero o regalos.

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La campaña "No estás solo" se está convirtiendo en un eficaz "escudo" que ayuda a miles de estudiantes de la provincia de Quang Ngai a protegerse contra los delitos tecnológicos. Foto: VNA

Además de riesgos como el acoso, la captación y la explotación en línea, la proliferación de grupos y figuras con comportamientos y contenidos desviados también plantea la necesidad de reforzar la gestión de los contenidos digitales.

Las medidas adoptadas por las fuerzas policiales vietnamitas contra numerosos infractores en el último período demuestran el importante papel de la aplicación de la ley para sanear el entorno digital.

UNICEF subraya que las políticas no deben limitarse a su promulgación, sino que deben aplicarse de manera eficaz. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer las capacidades de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y del sistema judicial para garantizar una mejor protección de los niños.

Silvia Danailov propuso que Vietnam continúe revisando y actualizando las leyes y políticas para adaptarlas al desarrollo tecnológico, así como construyendo un marco jurídico integral que permita proteger a los niños frente a los riesgos y, al mismo tiempo, ayudarles a aprovechar las oportunidades que ofrece el entorno digital.

Consideró necesario proporcionar a los niños conocimientos y competencias digitales para desarrollar una “inmunidad digital”, al tiempo que se fortalecen las capacidades de padres, docentes y de las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley y del sistema judicial.

También destacó la importancia de la cooperación entre múltiples actores, especialmente la responsabilidad de las empresas tecnológicas y las plataformas digitales. Las empresas deben situar la seguridad de los niños en el centro del diseño de sus productos, aplicar medidas de protección adecuadas a cada edad y garantizar la transparencia de los mecanismos de denuncia y gestión de riesgos.

Otro factor fundamental es escuchar la voz de los niños y adolescentes e incorporar sus necesidades y experiencias reales en el proceso de formulación de políticas./.

VNA
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Feliz Vietnam

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