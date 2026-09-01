Informaciones actualizadas sobre ciudadanos vietnamitas desaparecidos en Nepal

Nueva Delhi (VNA)- La Embajada de Vietnam en India, concurrente en Nepal y Bután, recibió el 31 de agosto información relacionada con dos personas de nacionalidad vietnamita que, según los registros disponibles, se encontraban en la zona de Langtang, distrito de Rasuwa, en el centro-norte de Nepal, antes de las inundaciones repentinas ocurridas el pasado 26 de agosto.



En la lista proporcionada por la Oficina del Parque Nacional de Langtang y publicada por la Asociación de Empresas de Trekking de Nepal (TAAN), figuran dos ciudadanos vietnamitas que se registraron en el puesto de control del parque nacional el 24 de agosto, antes de que ocurriera el desastre.



Sin embargo, la información disponible aún es incompleta y poco clara. Los nombres de las dos personas que figuran en la mencionada lista no necesariamente coinciden con sus nombres completos tal como aparecen en sus pasaportes.



La Embajada aún no dispone de información suficiente para confirmar su identidad, números de pasaporte, itinerarios de viaje ni situación actual.



Además, la lista no constituye una relación oficial de personas desaparecidas, sino un registro de excursionistas que se inscribieron en el puesto de control para acceder a las zonas de Gosaikunda y Langtang/Kyanjin Valley.



Anteriormente, la Junta de Turismo de Nepal también había publicado una lista de extranjeros desaparecidos en las devastadoras inundaciones repentinas, en la que figuraba un ciudadano vietnamita.



Actualmente, la Embajada de Vietnam en India, concurrente en Nepal y Bután, coordina urgentemente con la Asociación de Vietnamitas en Nepal y el Cónsul Honorario de Vietnam en Nepal para recabar y verificar la información./.

VNA