Abierta la inscripción para el proyecto “El ruso en Vietnam: Diálogo entre culturas”

Moscú (VNA)- La Universidad Estatal Lingüística de Moscú (MGLU), con el apoyo de la Agencia Federal de Cooperación de Rusia (Casa de Rusia en Vietnam), anunció la apertura de las inscripciones para participar en el proyecto internacional “El ruso en Vietnam: Diálogo entre culturas”.



Según los organizadores, el programa se desarrollará del 6 al 16 de octubre de 2026 en varios centros educativos de todo el país, con el objetivo de elevar la cualificación profesional y las competencias pedagógicas de los docentes de lengua rusa, fortalecer los vínculos entre la comunidad de especialistas en lengua y literatura rusas y promover la cultura, la educación y la ciencia de Rusia en Vietnam.



El programa está dirigido a dos grupos, incluidos especialistas —profesores universitarios, docentes, investigadores y traductores e intérpretes de ruso— y estudiantes de escuelas y universidades.



Un equipo de especialistas de la MGLU estará a cargo de los contenidos del proyecto, estructurados en tres grupos de actividades.



El bloque científico-metodológico, dirigido a especialistas y traductores, incluirá seminarios, clases temáticas y cursos de capacitación sobre métodos de enseñanza del ruso como lengua extranjera, así como sobre teoría y práctica de la traducción.



El bloque educativo y de divulgación, dirigido a alumnos y estudiantes, ofrecerá clases interactivas, clases abiertas, conferencias de divulgación científica, talleres creativos y concursos sobre conocimientos lingüísticos.



Asimismo, se organizarán exposiciones temáticas para presentar los últimos manuales, materiales didácticos y metodológicos, así como materiales sobre estudios culturales y geográficos de Rusia.



Todas las actividades serán gratuitas. Los interesados podrán inscribirse directamente antes del inicio de los eventos en los lugares donde se desarrollen.



La serie de actividades se llevará a cabo en las tres regiones del país: comenzará en Hanoi los días 6 y 7 de octubre; continuará en las provincias del norte los días 8 y 9 de octubre; llegará a Da Nang el 12 de octubre y a Hue el 13 de octubre, para concluir en Ciudad Ho Chi Minh los días 15 y 16 de octubre./.

VNA