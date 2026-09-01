Premier de Vietnam exige esclarecer accidente de autobús en Gia Lai

Hanoi, 1 sep (VNA) - El Primer Ministro de Vietnam emitió recientemente un despacho oficial sobre la recuperación de las consecuencias del vuelco de un autobús de pasajeros ocurrido en la provincia de Gia Lai, que causó cuatro muertos y cinco heridos.

Según el documento, alrededor de las 3:10 horas del 31 de agosto de 2026, en la circunvalación de la carretera nacional 19, en un tramo aún no sometido a la inspección de aceptación para su puesta en servicio, un autobús-cama con matrícula 50E-449.17, conducido por Nguyen Canh Ha Long, nacido en 1993 y residente en Gia Lai, circulaba en dirección de Ham Rong hacia la antigua comuna de Dak Doa.

Al llegar al kilómetro 10+600 de la antigua carretera de circunvalación de Dak Doa, en el barrio de Hoi Phu, provincia de Gia Lai, debido a las fuertes lluvias, la oscuridad, la densa niebla y la visibilidad limitada, además de un deslizamiento de barro y tierra sobre la calzada, el conductor perdió el control y el vehículo volcó hacia el arcén derecho. A bordo viajaban 34 personas dos conductores, un ayudante y 31 pasajeros.

El primer ministro expresó sus profundas condolencias a los familiares de las víctimas mortales y su solidaridad con los heridos.

Exigió a las autoridades de Gia Lai movilizar todos los recursos y garantizar las mejores condiciones médicas para atender a los afectados, así como brindar apoyo a las familias de las víctimas.

También pidió coordinar la investigación para esclarecer las causas y determinar estrictamente las responsabilidades de las organizaciones y personas implicadas.

El primer ministro solicitó a Gia Lai inspeccionar y acelerar la aplicación de las directrices sobre seguridad y orden del tráfico durante las vacaciones por el Día Nacional del 2 de septiembre y respecto a las actividades de transporte comercial por carretera, definiendo claramente las tareas y responsabilidades de los organismos, empresas de transporte y personas involucradas.

El Ministerio de Seguridad Pública debe ordenar a la Policía de Gia Lai coordinar con las unidades pertinentes la investigación y esclarecer las responsabilidades de la entidad encargada de gestionar el tramo vial, la empresa de transporte y el conductor, aplicando estrictamente la legislación.

El Ministerio de Construcción, en coordinación con las autoridades de Gia Lai, deberá revisar los trabajos de construcción, las condiciones de seguridad, la inspección y la entrega para la puesta en servicio de toda la carretera.

El primer ministro instó a los ministerios, sectores y localidades a continuar aplicando estrictamente las medidas destinadas a garantizar el orden y la seguridad vial, reforzar los recursos humanos y materiales y evitar accidentes similares, con el fin de garantizar unas vacaciones seguras y fluidas./.

​