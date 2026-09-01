Política

Vietnam impulsa la cooperación con la UEEA y Egipto

La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan impulsó en Biskek el comercio, la inversión y la cooperación tecnológica de Vietnam con la UEEA y Egipto.

En el encuentro entre la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de la Comisión Económica Euroasiática (UEEA), Bakytzhan Sagintayev (Fuente: VNA)
En el encuentro entre la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de la Comisión Económica Euroasiática (UEEA), Bakytzhan Sagintayev (Fuente: VNA)

Biskek (VNA)- Con motivo de su participación en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS plus) en Biskek, República Kirguisa, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, se reunió con el presidente de la Comisión Económica Euroasiática (UEEA), Bakytzhan Sagintayev, y el viceprimer ministro de Egipto encargado de Asuntos Económicos, Hussein Mohamed Ahmed Eissa.

Durante el encuentro realizado la víspera con Bakytzhan Sagintayev, Anh Xuan valoró el papel de la Comisión Económica Euroasiática y de su presidente en la promoción de la aplicación de los compromisos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la UEEA.

Propuso aprovechar de manera más eficaz el acuerdo, impulsar el comercio y las inversiones, así como estudiar su actualización y modificación para adaptarlo a la nueva situación y garantizar beneficios equilibrados.

La vicepresidenta pidió a la UEEA eliminar las barreras comerciales relacionadas con las medidas de salvaguardia, especialmente para los productos textiles, prendas de vestir y calzado, y prestar mayor atención a las medidas de defensa comercial aplicadas al arroz.

A su vez, Sagintayev señaló que el comercio bilateral entre Vietnam y la UEEA se ha duplicado, aunque existe un amplio margen para seguir desarrollándolo.

Solicitó intensificar el intercambio y la comparación de estadísticas comerciales, celebrar próximamente una reunión del Comité Mixto y firmar un Protocolo sobre certificación electrónica de origen.

Ambas partes acordaron asimismo ampliar la cooperación a sectores de alta tecnología, como los semiconductores, la inteligencia artificial y la transición energética.

Tras 10 años de aplicación del TLC, el comercio entre Vietnam y la UEEA creció cerca del 30% anual en el período 2017-2018 y casi se duplicó en 2025 en comparación con 2016.

En la reunión con el viceprimer ministro egipcio Hussein Mohamed Ahmed Eissa, Anh Xuan afirmó que Vietnam concede importancia a las relaciones tradicionales de amistad y al papel de Egipto en la región.

Instó a intensificar el intercambio de delegaciones, especialmente de alto nivel, y transmitió la invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, al presidente egipcio, Abdel Fattah Al-Sisi, para visitar al país indochino.

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El presidente de la República de Kirguistán, Sadyr Japarov (derecha), entrega la Orden Dostuk a Tran Anh Tuan, fundador y presidente de ROX Group y presidente del Consejo de Administración de MSB, por sus importantes contribuciones a la promoción de la cooperación en materia de inversiones entre Vietnam y Kirguistán. Foto: VNA

La vicepresidenta enfatizó la necesidad de aprovechar las ventajas de ambos países para fortalecer la cooperación económica, comercial y de inversión, impulsar las negociaciones del TLC entre los dos países y continuar apoyándose mutuamente en los foros multilaterales.

Por su parte, Eissa aseguró que Egipto desea intensificar la cooperación con Vietnam en agricultura, infraestructura, turismo, transformación digital, educación, formación y energías renovables.

Se comprometió a consultar con los ministros pertinentes para convertir pronto el potencial de cooperación en proyectos concretos y mutuamente beneficiosos.

Previamente, la vicepresidenta se reunió con la comunidad vietnamita en Biskek, en la cual elogió a los connacionales por su unidad, el respeto de las leyes locales, sus contribuciones al país de acogida y su vinculación con la patria.

También compartió los nuevos contenidos de la Resolución 23 del Buró Político del Partido sobre el trabajo con los vietnamitas en el extranjero, y destacó que las contribuciones de la comunidad y las empresas vietnamitas en Kirguistán ayudan a fortalecer las relaciones de amistad entre ambos países./.

VNA
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