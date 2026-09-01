Política

Vietnam destaca la fuerza de la gran unidad nacional para impulsar el desarrollo

La Resolución 19-NQ/TW llama a aprovechar el potencial, el talento y la creatividad de los vietnamitas para impulsar el nuevo modelo de desarrollo nacional.

Modelo de desarrollo de la acuicultura de camarones de alta tecnología y la energía eólica en la comuna de Thanh Hai, provincia de Vinh Long. Foto: VNA
Modelo de desarrollo de la acuicultura de camarones de alta tecnología y la energía eólica en la comuna de Thanh Hai, provincia de Vinh Long. Foto: VNA

Hanoi (VNA)- La Resolución 19-NQ/TW, emitida el 28 de julio de 2026 por el Comité Central del Partido Comunista de Vietnam sobre la renovación del modelo de desarrollo nacional, destaca la necesidad de aprovechar al máximo el potencial, las ventajas, la identidad y la fuerza de la gran unidad nacional, así como despertar la voluntad, la creatividad y la aspiración de contribuir de los vietnamitas.

Al hacer balance de los 81 años transcurridos desde la Revolución de Agosto y el Día Nacional del 2 de septiembre, las lecciones sobre la movilización de la fuerza popular, la promoción de la gran unidad nacional y la valoración del talento mantienen plena vigencia y plantean la necesidad de aprovechar más eficazmente los recursos humanos en la nueva etapa de desarrollo del país.

Según el Nguyen Van Minh, director del Instituto de Etnología y Estudios Religiosos de la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam, la victoria de la Revolución de Agosto de 1945 constituye una muestra elocuente de la fuerza de la gran unidad nacional bajo el liderazgo del Partido.

La tradición de cohesión comunitaria se forjó a lo largo de la historia de construcción y defensa del país, así como en la lucha contra la naturaleza. Cuando los intereses nacionales se convirtieron en el punto de convergencia de las distintas clases, estratos sociales, grupos étnicos y religiones, unidos en torno al objetivo de la independencia y la libertad, la gran unidad nacional se transformó en una enorme fuerza.

Según Van Minh, en el nuevo contexto, consolidar la gran unidad nacional no significa únicamente reunir fuerzas, sino también basarse en la igualdad, el respeto, la ayuda mutua y el fortalecimiento de la confianza del pueblo en el Partido, el Estado y el sistema político.

Es necesario abordar mejor las cuestiones directamente relacionadas con la vida de la población, reducir las brechas de desarrollo, crear empleo, elevar los ingresos y desarrollar los recursos humanos, especialmente en las zonas habitadas por minorías étnicas, regiones montañosas y áreas desfavorecidas, enfatizó.

Las políticas de desarrollo deben pasar del apoyo principalmente asistencial a despertar el potencial y promover las capacidades internas, considerando a la población como sujeto del proceso de desarrollo. Asimismo, es necesario crear condiciones para que el pueblo participe de manera sustancial, desde conocer y debatir hasta ejecutar, supervisar y disfrutar de los resultados, y seguir aprovechando los recursos de la comunidad vietnamita en el extranjero.

Por su parte, Nguyen Van Kim, vicepresidente del Consejo Nacional del Patrimonio Cultural y exvicedecano de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Hanoi, destacó que una importante lección de la Revolución de Agosto es la capacidad de reunir, atraer y valorar a los intelectuales en favor del objetivo común de la nación.

vnanet-potal-doanh-nghiep-dong-hanh-voi-truong-dai-hoc-giup-sinh-vien-tiep-can-cong-nghe-moi-8635864.jpg
En la Universidad Tecnológica de Da Nang se ha puesto en funcionamiento un laboratorio de automatización industrial con sistemas robóticos y una línea de simulación de producción. (Foto: VNA)

Tras el establecimiento de la República Democrática de Vietnam, el Presidente Ho Chi Minh prestó especial atención a la búsqueda y utilización de personas talentosas, reuniendo a numerosos intelectuales y personalidades prestigiosas para participar en la construcción del país, sobre la base del talento, el patriotismo y el espíritu de servicio a la nación.

El profesor recalcó la necesidad de fortalecer los vínculos entre institutos de investigación, universidades y empresas, promover la aplicación, transferencia y comercialización de los resultados científicos, ampliar la cooperación internacional y atraer a intelectuales, expertos y científicos vietnamitas residentes en el extranjero.

Además, atraer talento es necesario, pero más importante aún es crear mecanismos y un entorno que permitan a las personas talentosas desarrollar sus capacidades y mantener su compromiso a largo plazo, convirtiendo así el conocimiento, la creatividad y el deseo de contribuir en valores concretos para el país./.

VNA
#Nueva era #Resolución 19 #modelo de desarrollo #unidad nacional
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

La unidad nacional, fuerza para construir el futuro de Vietnam

La unidad nacional, fuerza para construir el futuro de Vietnam

La Revolución de Agosto de 1945 fue uno de los mayores hitos de la historia de Vietnam. Bajo el liderazgo del Partido y del Presidente Ho Chi Minh, el levantamiento general triunfó y llevó al país a una nueva era, al tiempo que reafirmó una verdad fundamental: la unidad es una fuerza invencible.

Vietnamitas en el extranjero, una parte especial del gran bloque de unidad nacional

Vietnamitas en el extranjero, una parte especial del gran bloque de unidad nacional

Con el objetivo de continuar renovando y mejorando la eficacia de la labor relacionada con los vietnamitas en el extranjero, consolidar el gran bloque de unidad nacional, fortalecer la cooperación internacional y generar un nuevo impulso para que el país avance rápida y sosteniblemente en la nueva era, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, firmó la Resolución del Buró Político sobre la labor relativa a los connacionales en ultramar.

Estabilidad política: Base de la confianza e impulso de la integración internacional

Estabilidad política: Base de la confianza e impulso de la integración internacional

En los primeros meses del año, Vietnam organizó con éxito el XIV Congreso Nacional del Partido y las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y los miembros de los Consejos Populares de todos los niveles para el mandato 2026-2031. Estos trascendentales acontecimientos no solo garantizaron una transición continua en el liderazgo del Partido y del Estado, sino que también reafirmaron la estabilidad, la unidad y la capacidad de gobernanza del sistema político vietnamita en un contexto internacional que continúa evolucionando con rapidez, complejidad e incertidumbre.

Ver más

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.

La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan y los delegados llevan a cabo la ceremonia de corte de cinta para inaugurar el monumento a Ho Chi Minh. Foto: VNA

Inauguran el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Biskek

En el marco de su visita de trabajo a Kirguistán, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asistió a la ceremonia de inauguración del Monumento al Presidente Ho Chi Minh, en la Plaza homónima, situada en el complejo Royal Central Park de la capital, Biskek.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov. Foto: VNA

Vicepresidenta de Vietnam se reúne con presidente de Kirguistán

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, discutieron hoy las medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales, en una reunión sostenida en el marco de la participación de la primera en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek.

Panorama de la reunión (Foto: Cancillería de Vietnam)

Vietnam reafirma su disposición a fortalecer la cooperación con la OCS

Vietnam reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación con la Organización de Cooperación de Shanghái y sus Estados miembros, promoviendo vínculos entre la ASEAN, Asia Central y otros mecanismos regionales en ámbitos como economía, comercio, tecnología, innovación y seguridad.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Vietnam y Reino Unido impulsan la cooperación estratégica en agricultura y medio ambiente

Vietnam y el Reino Unido reforzaron su cooperación a largo plazo en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible mediante un nuevo memorando de entendimiento, con énfasis en financiación climática, protección forestal, innovación tecnológica, gestión de recursos hídricos y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Panorama del seminario (Foto: VNA)

Vietnam refuerza sus vínculos con África Oriental

La Embajada de Vietnam en Tanzania organizó un seminario en Dar es Salaam para analizar el pensamiento de Ho Chi Minh y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y África Oriental en ámbitos como educación, agricultura, tecnología, comercio digital y desarrollo sostenible.

La embajadora de Estados Unidos en Vietnam, Jennifer Wicks. (Fuente: VNA)

Embajadora estadounidense destaca hoja de ruta para impulsar lazos con Vietnam

Vietnam y Estados Unidos han comenzado a debatir una hoja de ruta destinada a convertir su Asociación Estratégica Integral en resultados concretos y cuantificables en una amplia gama de ámbitos, informó la embajadora estadounidense en Hanoi, Jennifer Wicks, durante un encuentro con la prensa celebrado en Hanoi el 28 de agosto.