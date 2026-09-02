Líderes de numerosos países felicitan a Vietnam por el 81.º aniversario del Día Nacional

Hanoi (VNA) Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), dirigentes de Laos, China, Camboya, Rusia, la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Mongolia, Estados Unidos, Japón, Francia y el Reino Unido enviaron mensajes y cartas de felicitación a dirigentes del Partido y del Estado de Vietnam.



El secretario general del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos y presidente del país, Thongloun Sisoulith; el primer ministro laosiano, Sonexay Siphandone; y la presidenta interina de la Asamblea Nacional de Laos, Sounthone Xayachak, enviaron conjuntamente mensajes de felicitación al secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la República, To Lam; al primer ministro Le Minh Hung; y al titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



En sus mensajes, los dirigentes de alto nivel de Laos expresaron su gran alegría y orgullo por los importantes y amplios logros alcanzados por Vietnam durante los últimos 81 años, especialmente en los 40 años transcurridos desde el inicio de la política de Renovación (Doi Moi).



Bajo el acertado liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, fundado por el gran Presidente Ho Chi Minh, el heroico pueblo vietnamita ha superado innumerables dificultades y desafíos y ha cosechado grandes y amplios logros en la defensa y construcción nacional: una situación política sólidamente estable, un elevado crecimiento económico, una mejora constante de las condiciones de vida de la población y un papel y una posición cada vez más destacados de Vietnam en los ámbitos regional e internacional.



Estos gloriosos logros se han convertido en valiosas experiencias y constituyen un gran estímulo para la República Democrática Popular Lao en su causa de defensa, construcción y desarrollo nacional.



Pese a las complejas evoluciones de la situación regional e internacional, el Partido, el Estado y el pueblo de Laos continuarán cooperando estrechamente con el Partido, el Estado y el pueblo hermano de Vietnam para proteger y cultivar la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica entre los dos Partidos, los dos Estados y los pueblos de Vietnam y Laos.

Las relaciones entre Laos y Vietnam serán para siempre verdes y eternamente duraderas, en beneficio de los pueblos de ambos países y por la paz, la estabilidad y el desarrollo en la región y el mundo.



El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, envió un mensaje de felicitación a su homólogo vietnamita, To Lam; el primer ministro del Consejo de Estado de la República Popular China, Li Qiang, envió un mensaje de felicitación al primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; y el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji, envió un mensaje de felicitación al titular de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



En sus mensajes, los principales dirigentes chinos felicitaron a Vietnam por los logros alcanzados, destacando la estabilidad y el rápido desarrollo socioeconómico del país, así como el continuo aumento de su influencia regional e internacional.



Expresaron su convicción de que, bajo el firme liderazgo del Comité Central del PCV, encabezado por el secretario general del PCV y presidente del Estado, To Lam, el pueblo vietnamita alcanzará con éxito los objetivos y tareas establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido y avanzará con determinación hacia los dos objetivos del centenario con motivo del aniversario de la fundación del Partido y del establecimiento del Estado.



Los principales dirigentes chinos afirmaron que Vietnam constituye una prioridad en la diplomacia de vecindad de China y manifestaron su disposición a trabajar conjuntamente con Vietnam para seguir promoviendo la amistad tradicional, fortalecer la solidaridad y la cooperación, impulsar una cooperación estratégica integral entre China y Vietnam cada vez más sustancial y profunda, aportar beneficios tangibles a los pueblos de ambos países y realizar mayores contribuciones a la causa de la paz y el progreso de la humanidad.



El Comité Central del Partido Popular de Camboya envió un mensaje de felicitación al Comité Central del PCV; el rey de Camboya, Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni; el presidente del Senado de Camboya, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen; la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Moha Roatsapheathika Thipadei Khuon Sudary; y el primer ministro de Camboya, Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet, enviaron cartas de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam; al primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; y al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



En sus cartas, el Comité Central del Partido Popular de Camboya y los dirigentes camboyanos valoraron altamente los grandes logros alcanzados por el Partido, el Estado y el pueblo de Vietnam en todos los ámbitos durante los últimos tiempos en el proceso de desarrollo socioeconómico, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población y a elevar constantemente el papel y la posición de Vietnam en la región y en la escena internacional.



Expresaron su convicción de que, bajo el acertado liderazgo del PCV, encabezado por su secretario general y presidente del Estado, To Lam, Vietnam alcanzará los objetivos de desarrollo establecidos, se convertirá en un país de ingreso mediano alto en 2030 y en un país desarrollado de ingreso alto en 2045.



Los dirigentes camboyanos reafirmaron que Camboya siempre concede gran importancia a las relaciones de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo” construidas y consolidadas por ambos países sobre la base de la confianza política, el respeto, la asistencia y el apoyo mutuos, en beneficio común de Vietnam y Camboya.



Expresaron su firme convicción de que los pueblos de ambos países, tanto en el presente como en el futuro, cosecharán éxitos aún mayores, contribuyendo a estrechar las relaciones de amistad, solidaridad y cooperación estrecha y mutuamente beneficiosa, en beneficio de los pueblos de ambos países y sobre la base de la buena vecindad.



Los dirigentes camboyanos reafirmaron asimismo su disposición a continuar cooperando estrechamente con los dirigentes vietnamitas para profundizar aún más las relaciones bilaterales y promover la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región.



El presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, envió un mensaje de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam; el primer ministro de Rusia, Mikhail Mishustin, envió un mensaje de felicitación a su par vietnamita, Le Minh Hung; mientras que la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, y el presidente de la Duma Estatal de la Asamblea Federal de Rusia, Vyacheslav Volodin, enviaron cartas y mensajes de felicitación al presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man.



Los dirigentes rusos felicitaron calurosamente a los dirigentes y al pueblo de Vietnam con motivo de esta importante celebración y destacaron que, durante muchas décadas, Vietnam y Rusia han recorrido juntos un largo y difícil camino. Vietnam ha alcanzado numerosos logros impresionantes en el ámbito socioeconómico y ha consolidado constantemente su prestigio en la escena internacional.



Los dirigentes de alto nivel de Rusia afirmaron que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia se desarrolla positivamente. En un espíritu de amistad y respeto mutuo, ambos países continúan promoviendo numerosas iniciativas y contenidos de cooperación bilateral, al tiempo que coordinan estrechamente sus posiciones sobre cuestiones regionales e internacionales, en respuesta a los intereses de los pueblos de ambos países.



Con este motivo, Dmitry Medvedev, presidente del partido político de toda Rusia Rusia Unida, envió una carta de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV, To Lam.



El secretario general del Partido de los Trabajadores de Corea y presidente de Asuntos de Estado de la RPDC, Kim Jong Un, envió un mensaje de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam; mientras que el primer ministro del Gabinete norcoreano, Pak Thae Song, envió un mensaje de felicitación a su homólogo vietnamita, Le Minh Hung.



En sus mensajes, los dirigentes norcoreanos transmitieron sus felicitaciones a los dirigentes, el Partido, el Gobierno y el pueblo de Vietnam, y expresaron su convicción de que las relaciones de amistad tradicional entre ambos países continuarán desarrollándose ampliamente, sobre la base de los acuerdos alcanzados entre los dirigentes de alto nivel de los dos países.



Asimismo, desearon al Partido, al Gobierno y al pueblo de Vietnam nuevos y mayores logros en el futuro.



El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, envió un mensaje de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam; el primer ministro de Mongolia, Nyam-Osor Uchral, envió un mensaje de felicitación a su par vietnamita, Le Minh Hung; y el presidente del Parlamento de Mongolia, Sandag Byambatsogt, envió un mensaje de felicitación a su homólogo, Tran Thanh Man.



En sus mensajes, los principales dirigentes de Mongolia felicitaron calurosamente al pueblo vietnamita por los grandes logros alcanzados bajo el liderazgo del PCV, encabezado por el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam, contribuyendo así a impulsar el crecimiento económico y mejorar las condiciones de vida de la población.



Asimismo, afirmaron que trabajarán conjuntamente con Vietnam para materializar los acuerdos alcanzados por los dirigentes de alto nivel de ambos países y continuar desarrollando y consolidando las relaciones de Asociación Integral entre Mongolia y Vietnam en la nueva etapa de desarrollo.



El presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, envió un mensaje de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam, y al pueblo vietnamita.



En el mensaje, el presidente Donald Trump elogió la independencia de Vietnam y destacó que esta constituye una demostración de la fortaleza y resiliencia del pueblo vietnamita, así como un legado inspirador para la amistad entre ambos países.



Al valorar los avances alcanzados en el marco de la Asociación Estratégica Integral, el presidente Trump afirmó que Estados Unidos concede importancia a las relaciones con Vietnam, así como al compromiso compartido de ambos países con la paz, la prosperidad y la estabilidad de la región del Indo-Pacífico.



Estados Unidos también valoró altamente el creciente papel de liderazgo global de Vietnam como miembro fundador del Consejo de Paz y expresó su deseo de que ambas partes continúen aprovechando los avances alcanzados y cooperando por la prosperidad y la seguridad comunes.



El emperador de Japón, Naruhito, envió un mensaje de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam.



En su mensaje, el emperador transmitió sus más cálidas felicitaciones y sinceros buenos deseos a To Lam, y le deseó felicidad, así como prosperidad al pueblo vietnamita.



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, envió una carta de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam.



En la carta, el presidente Emmanuel Macron expresó su satisfacción por que, mediante los intercambios periódicos mantenidos desde que To Lam asumió el cargo de secretario general del Comité Central del PCV, ambas partes hayan contribuido conjuntamente a cultivar una relación de confianza y amistad, fortaleciendo los estrechos y estrechamente vinculados lazos entre los dos pueblos.



Señaló que Francia y Vietnam, al igual que la Unión Europea y la ASEAN, comparten el principio de adhesión al multilateralismo y de solución pacífica de las controversias.



Asimismo, subrayó que, además de mantener la paz y la seguridad internacionales, las partes deben estar dispuestas a trabajar en favor de los intereses globales, y consideró necesario continuar los esfuerzos para proteger el clima, la biodiversidad y los océanos, con el fin de preservar estos bienes comunes para las generaciones futuras.



El rey del Reino Unido, Carlos III, envió un mensaje de felicitación al secretario general del Comité Central del PCV y presidente de la República, To Lam.



El monarca destacó que el Día Nacional de este año constituye una valiosa oportunidad para recordar la duradera amistad entre los dos países; expresó su aprecio por las estrechas relaciones bilaterales y su compromiso de continuar contribuyendo al desarrollo de una cooperación cada vez más estrecha entre ambos países en los próximos años.



Señaló que ambos países afrontan desafíos comunes de nuestro tiempo, especialmente en materia de cambio climático y conservación del mundo natural, y expresó su esperanza de que las dos naciones continúen trabajando conjuntamente para buscar soluciones significativas y sostenibles.



Con este motivo, los responsables de Asuntos Exteriores de Laos, China, Camboya, Rusia, la RPDC, Mongolia y Francia también enviaron cartas y mensajes de felicitación al ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung./.

VNA