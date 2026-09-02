Política

Presidente estadounidense Donald Trump felicita a Vietnam con motivo del Día Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó la creciente asociación entre Washington y Hanoi, así como el compromiso compartido con la paz, la prosperidad y la estabilidad en el Indo-Pacífico.

Hoàng Phương Chi

Washington (VNA) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió sus felicitaciones al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, así como al pueblo vietnamita, con motivo del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre de 1945), al tiempo que destacó la Asociación Estratégica Integral entre ambos países.

En su mensaje, el presidente Trump subrayó que la independencia de Vietnam refleja la fortaleza y la resiliencia del pueblo vietnamita y constituye asimismo una fuente de inspiración para la amistad entre los dos países.

Afirmó que Estados Unidos concede importancia a su creciente asociación con Vietnam, en particular a los avances logrados en el marco de la Asociación Estratégica Integral y al compromiso compartido con la paz, la prosperidad y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico.

El mandatario estadounidense también valoró altamente el creciente papel internacional de Vietnam, incluida su condición de miembro fundador que apoya el Consejo de Paz para Gaza, y expresó su deseo de que ambos países continúen impulsando la cooperación para garantizar la prosperidad y la seguridad comunes en el futuro.

El presidente Trump deseó asimismo a Vietnam nuevos éxitos, paz y prosperidad en el año venidero. /.

Hoàng Phương Chi
VNA
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