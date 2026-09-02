Política

Vicepresidenta vietnamita se reúne con secretario general de ONU y líderes de CICA y Togo

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, reafirma el compromiso de Vietnam con el multilateralismo y busca ampliar la cooperación con la ONU, la CICA y Togo.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres. (Fuente: VNA)
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres. (Fuente: VNA)

Bishkek (VNA) — La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, mantuvo reuniones el 1 de septiembre (hora local) con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres; el secretario general de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), Kairat Sarybay; y el presidente del Consejo de Ministros de Togo, Faure Essozimna Gnassingbe, al margen de la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS+), celebrada en Bishkek, Kirguistán.

En su encuentro con Guterres, la submandataria transmitió los saludos del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, y destacó que Vietnam valora las contribuciones de la ONU a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

Reafirmó el respaldo de Vietnam al papel central de la organización y a los esfuerzos por reformar el sistema de la ONU para hacerlo más eficaz.

Con motivo del 50.º aniversario de las relaciones Vietnam-ONU en 2027, Vo Thi Anh Xuan propuso concluir pronto el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2027-2031 y afirmó que Vietnam está dispuesto a facilitar el establecimiento de nuevas oficinas y organizaciones de la ONU en el país.

Pidió asimismo a la ONU que siga apoyando a Vietnam en la formación de recursos humanos de alta calidad, el acceso a financiación verde y la transición energética justa, contribuyendo a los objetivos de mantener un crecimiento económico de dos dígitos y convertirse en un país desarrollado para 2045.

Por su parte, Guterres transmitió sus saludos a To Lam y felicitó a Vietnam por sus importantes logros socioeconómicos. Destacó las contribuciones del país a la cooperación multilateral, especialmente a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y a la transición energética.

Afirmó que orientará a las agencias de la ONU en Vietnam para reforzar el apoyo a la transformación digital y al crecimiento económico del país, así como para aumentar la presencia de ciudadanos vietnamitas en la ONU.

Sobre cuestiones internacionales, Guterres señaló que la ONU trabaja para reformar el sistema financiero internacional en beneficio de los países en desarrollo y reafirmó su apoyo a la libertad y seguridad de la navegación conforme al derecho internacional y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

vnanet-potal-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tiep-xuc-song-phuong-8997296.jpg
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el secretario general de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), Kairat Sarybay. (Fuente: VNA)

Vietnam dispuesto a contribuir a la CICA

Durante su reunión con Kairat Sarybay, Vo Thi Anh Xuan felicitó a la CICA por sus 30 años de trayectoria y valoró sus esfuerzos para promover el diálogo, la confianza, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias sobre la base del derecho internacional.

Afirmó que Vietnam, como miembro activo y responsable de la comunidad internacional, está dispuesto a seguir contribuyendo a las actividades de la CICA para promover la paz, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible en Asia. También expresó su apoyo a la próxima Cumbre de la CICA, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, en octubre, y al fortalecimiento de la cooperación entre la CICA y organizaciones regionales como la ASEAN.

Sarybay valoró las contribuciones de Vietnam a la defensa de los principios fundamentales de la CICA, especialmente el multilateralismo y el derecho internacional. Informó asimismo sobre las prioridades de la organización, entre ellas el fortalecimiento de su Secretaría y la ampliación de la cooperación con países y organizaciones del Sudeste Asiático.

vnanet-potal-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-tiep-xuc-song-phuong-8997295.jpg
La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente del Consejo de Ministros de Togo, Faure Essozimna Gnassingbe. (Fuente: VNA)

Vietnam y Togo buscan ampliar la cooperación

En su reunión con Faure Essozimna Gnassingbe, Vo Thi Anh Xuan destacó que Vietnam concede importancia a sus relaciones de amistad tradicionales con Togo y expresó su deseo de impulsar una cooperación más práctica y efectiva.

Propuso intensificar los intercambios de delegaciones, especialmente de alto nivel, revisar los mecanismos de cooperación existentes y negociar nuevos acuerdos para facilitar la colaboración entre empresas de ambos países. Vietnam está dispuesto también a compartir experiencias, transferir tecnología y capacitar recursos humanos en agricultura para contribuir a la seguridad alimentaria de Togo.

Ambas partes acordaron mantener una estrecha coordinación en los foros multilaterales, incluida la ONU, y cooperar frente a desafíos no tradicionales, especialmente el cambio climático.

Gnassingbe felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y afirmó que su experiencia de desarrollo, particularmente en agricultura, puede servir de referencia para Togo. Señaló que prevé visitar Vietnam próximamente para conocer sus avances y promover una cooperación más sustantiva.

Togo es una importante puerta de entrada a África Occidental y figura entre los diez principales socios comerciales africanos de Vietnam. El comercio bilateral alcanzó 367 millones de dólares en 2025. En los primeros siete meses de 2026, las exportaciones vietnamitas a Togo sumaron 238 millones de dólares, un 67% más que en el mismo período de 2025./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam #Vo Thi Anh Xuan #ONU #Antonio Guterres
Seguir VietnamPlus

Integración internacional

Noticias relacionadas

Ver más

Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

Cuatro décadas después de que el Partido Comunista de Vietnam iniciara el proceso de “Doi Moi” (Renovación) en su VI Congreso Nacional (1986), el país ha logrado éxitos enormes y de gran trascendencia histórica, impulsando profundas transformaciones en todos los sectores. Tras emerger de una economía que enfrentaba numerosos desafíos, Vietnam ha avanzado de manera constante aprovechando sus fortalezas internas, integrándose proactivamente en la comunidad global y elevando continuamente su prestigio internacional.

El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945

El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945

En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.

La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan y los delegados llevan a cabo la ceremonia de corte de cinta para inaugurar el monumento a Ho Chi Minh. Foto: VNA

Inauguran el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Biskek

En el marco de su visita de trabajo a Kirguistán, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asistió a la ceremonia de inauguración del Monumento al Presidente Ho Chi Minh, en la Plaza homónima, situada en el complejo Royal Central Park de la capital, Biskek.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov. Foto: VNA

Vicepresidenta de Vietnam se reúne con presidente de Kirguistán

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, discutieron hoy las medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales, en una reunión sostenida en el marco de la participación de la primera en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek.

Panorama de la reunión (Foto: Cancillería de Vietnam)

Vietnam reafirma su disposición a fortalecer la cooperación con la OCS

Vietnam reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación con la Organización de Cooperación de Shanghái y sus Estados miembros, promoviendo vínculos entre la ASEAN, Asia Central y otros mecanismos regionales en ámbitos como economía, comercio, tecnología, innovación y seguridad.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Vietnam y Reino Unido impulsan la cooperación estratégica en agricultura y medio ambiente

Vietnam y el Reino Unido reforzaron su cooperación a largo plazo en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible mediante un nuevo memorando de entendimiento, con énfasis en financiación climática, protección forestal, innovación tecnológica, gestión de recursos hídricos y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Panorama del seminario (Foto: VNA)

Vietnam refuerza sus vínculos con África Oriental

La Embajada de Vietnam en Tanzania organizó un seminario en Dar es Salaam para analizar el pensamiento de Ho Chi Minh y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y África Oriental en ámbitos como educación, agricultura, tecnología, comercio digital y desarrollo sostenible.