Vicepresidenta vietnamita se reúne con secretario general de ONU y líderes de CICA y Togo

Bishkek (VNA) — La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, mantuvo reuniones el 1 de septiembre (hora local) con el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres; el secretario general de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), Kairat Sarybay; y el presidente del Consejo de Ministros de Togo, Faure Essozimna Gnassingbe, al margen de la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS+), celebrada en Bishkek, Kirguistán.



En su encuentro con Guterres, la submandataria transmitió los saludos del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente, To Lam, y destacó que Vietnam valora las contribuciones de la ONU a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.



Reafirmó el respaldo de Vietnam al papel central de la organización y a los esfuerzos por reformar el sistema de la ONU para hacerlo más eficaz.



Con motivo del 50.º aniversario de las relaciones Vietnam-ONU en 2027, Vo Thi Anh Xuan propuso concluir pronto el Marco de Cooperación para el Desarrollo Sostenible 2027-2031 y afirmó que Vietnam está dispuesto a facilitar el establecimiento de nuevas oficinas y organizaciones de la ONU en el país.



Pidió asimismo a la ONU que siga apoyando a Vietnam en la formación de recursos humanos de alta calidad, el acceso a financiación verde y la transición energética justa, contribuyendo a los objetivos de mantener un crecimiento económico de dos dígitos y convertirse en un país desarrollado para 2045.



Por su parte, Guterres transmitió sus saludos a To Lam y felicitó a Vietnam por sus importantes logros socioeconómicos. Destacó las contribuciones del país a la cooperación multilateral, especialmente a las operaciones de mantenimiento de la paz de la ONU y a la transición energética.



Afirmó que orientará a las agencias de la ONU en Vietnam para reforzar el apoyo a la transformación digital y al crecimiento económico del país, así como para aumentar la presencia de ciudadanos vietnamitas en la ONU.



Sobre cuestiones internacionales, Guterres señaló que la ONU trabaja para reformar el sistema financiero internacional en beneficio de los países en desarrollo y reafirmó su apoyo a la libertad y seguridad de la navegación conforme al derecho internacional y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.



La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el secretario general de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), Kairat Sarybay. (Fuente: VNA)

Vietnam dispuesto a contribuir a la CICA



Durante su reunión con Kairat Sarybay, Vo Thi Anh Xuan felicitó a la CICA por sus 30 años de trayectoria y valoró sus esfuerzos para promover el diálogo, la confianza, el multilateralismo y la solución pacífica de controversias sobre la base del derecho internacional.



Afirmó que Vietnam, como miembro activo y responsable de la comunidad internacional, está dispuesto a seguir contribuyendo a las actividades de la CICA para promover la paz, la estabilidad, la seguridad y el desarrollo sostenible en Asia. También expresó su apoyo a la próxima Cumbre de la CICA, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, en octubre, y al fortalecimiento de la cooperación entre la CICA y organizaciones regionales como la ASEAN.



Sarybay valoró las contribuciones de Vietnam a la defensa de los principios fundamentales de la CICA, especialmente el multilateralismo y el derecho internacional. Informó asimismo sobre las prioridades de la organización, entre ellas el fortalecimiento de su Secretaría y la ampliación de la cooperación con países y organizaciones del Sudeste Asiático.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente del Consejo de Ministros de Togo, Faure Essozimna Gnassingbe. (Fuente: VNA)

Vietnam y Togo buscan ampliar la cooperación



En su reunión con Faure Essozimna Gnassingbe, Vo Thi Anh Xuan destacó que Vietnam concede importancia a sus relaciones de amistad tradicionales con Togo y expresó su deseo de impulsar una cooperación más práctica y efectiva.



Propuso intensificar los intercambios de delegaciones, especialmente de alto nivel, revisar los mecanismos de cooperación existentes y negociar nuevos acuerdos para facilitar la colaboración entre empresas de ambos países. Vietnam está dispuesto también a compartir experiencias, transferir tecnología y capacitar recursos humanos en agricultura para contribuir a la seguridad alimentaria de Togo.



Ambas partes acordaron mantener una estrecha coordinación en los foros multilaterales, incluida la ONU, y cooperar frente a desafíos no tradicionales, especialmente el cambio climático.



Gnassingbe felicitó a Vietnam por sus logros socioeconómicos y afirmó que su experiencia de desarrollo, particularmente en agricultura, puede servir de referencia para Togo. Señaló que prevé visitar Vietnam próximamente para conocer sus avances y promover una cooperación más sustantiva.



Togo es una importante puerta de entrada a África Occidental y figura entre los diez principales socios comerciales africanos de Vietnam. El comercio bilateral alcanzó 367 millones de dólares en 2025. En los primeros siete meses de 2026, las exportaciones vietnamitas a Togo sumaron 238 millones de dólares, un 67% más que en el mismo período de 2025./.

