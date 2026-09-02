Secretario de Estado de EE. UU. reafirma la floreciente asociación con Vietnam

Hanoi (VNA) – El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, afirmó el 1 de septiembre que Estados Unidos valora su floreciente asociación con Vietnam, especialmente los avances logrados en el marco de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países y el compromiso compartido con la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico, según una declaración emitida con motivo del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre).



En el comunicado, publicado en el sitio web del Departamento de Estado de EE. UU., Rubio destacó el creciente papel de liderazgo de Vietnam como socio de Estados Unidos, incluido su destacado papel como miembro fundador en apoyo a la Junta de la Paz.



“Al reflexionar sobre los notables logros de Vietnam, esperamos aprovechar estos avances y seguir trabajando juntos para garantizar la prosperidad y la seguridad compartidas de nuestros pueblos en los próximos años”, declaró.



En nombre de Estados Unidos, Rubio extendió sus más sinceras felicitaciones al Gobierno y al pueblo de Vietnam con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional del país.



Señaló que esta fecha conmemora la independencia de Vietnam, un testimonio perdurable de la fortaleza y la resiliencia de su pueblo.



El secretario de Estado estadounidense también felicitó a Vietnam y le deseó un año de nuevos éxitos, así como de paz y prosperidad continuas./.



VNA