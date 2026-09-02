Solemne ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh con motivo del Día Nacional

Hanoi (VNA) — Una solemne ceremonia de izamiento de la bandera se celebró hoy en la histórica plaza Ba Dinh, donde hace 81 años el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia que proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam.



A las 5:50 horas, el destacamento ceremonial marchó desde el lado derecho del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh hasta situarse frente al asta de la bandera, al son de la solemne marcha militar “Avanzando bajo la bandera militar”. Al frente marchó el destacamento de la Bandera de la Victoria, seguido por 34 soldados de la guardia de honor, en representación de los 34 primeros integrantes del Equipo de Propaganda del Ejército de Liberación de Vietnam, precursor del Ejército Popular de Vietnam.

El destacamento de la guardia de honor lleva a cabo la ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh, en un ambiente solemne durante la mañana del Día Nacional, 2 de septiembre. Foto: VNA

A las 6:00 horas en punto, la bandera nacional fue desplegada e izada hasta lo alto del asta, de 29 metros de altura, en un ambiente solemne.



Al entonarse el Himno Nacional, la bandera vietnamita ondeó sobre la histórica plaza Ba Dinh.



Desde primeras horas de la mañana, habitantes y visitantes se congregaron en la plaza, vestidos de manera respetuosa y ordenada, para presenciar la ceremonia. Todos hicieron una pausa en sus actividades y siguieron con la mirada el lento ascenso de la bandera nacional hasta lo alto del asta, mientras entonaban al unísono el Himno Nacional.

Numerosos habitantes permanecen de pie con actitud solemne alrededor de la plaza Ba Dinh, con la mirada puesta en la bandera nacional durante la ceremonia de izamiento celebrada en la mañana del 2 de septiembre. Foto: VNA.

La bandera roja con la estrella amarilla fue izada por primera vez en la plaza Ba Dinh el 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia ante millones de compatriotas, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam.



A lo largo de 81 años, la imagen de la bandera nacional ondeando en la plaza Ba Dinh se ha convertido en un símbolo de la perdurabilidad de la Patria en el corazón de cada vietnamita./.