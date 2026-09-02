Política

Solemne ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh con motivo del Día Nacional

Hanoi celebra el Día Nacional de Vietnam con el solemne izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh, escenario histórico de la Declaración de Independencia de 1945.

A las 6:00 horas en punto, la bandera nacional fue izada hoy en el asta en un ambiente solemne. Foto: VNA
A las 6:00 horas en punto, la bandera nacional fue izada hoy en el asta en un ambiente solemne. Foto: VNA

Hanoi (VNA) — Una solemne ceremonia de izamiento de la bandera se celebró hoy en la histórica plaza Ba Dinh, donde hace 81 años el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia que proclamó el nacimiento de la República Democrática de Vietnam.

A las 5:50 horas, el destacamento ceremonial marchó desde el lado derecho del Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh hasta situarse frente al asta de la bandera, al son de la solemne marcha militar “Avanzando bajo la bandera militar”. Al frente marchó el destacamento de la Bandera de la Victoria, seguido por 34 soldados de la guardia de honor, en representación de los 34 primeros integrantes del Equipo de Propaganda del Ejército de Liberación de Vietnam, precursor del Ejército Popular de Vietnam.

vnanet-potal-trang-nghiem-le-thuong-co-mung-81-nam-quoc-khanh-29-8997312.jpg
El destacamento de la guardia de honor lleva a cabo la ceremonia de izamiento de la bandera en la plaza Ba Dinh, en un ambiente solemne durante la mañana del Día Nacional, 2 de septiembre. Foto: VNA

A las 6:00 horas en punto, la bandera nacional fue desplegada e izada hasta lo alto del asta, de 29 metros de altura, en un ambiente solemne.

Al entonarse el Himno Nacional, la bandera vietnamita ondeó sobre la histórica plaza Ba Dinh.

Desde primeras horas de la mañana, habitantes y visitantes se congregaron en la plaza, vestidos de manera respetuosa y ordenada, para presenciar la ceremonia. Todos hicieron una pausa en sus actividades y siguieron con la mirada el lento ascenso de la bandera nacional hasta lo alto del asta, mientras entonaban al unísono el Himno Nacional.

vnanet-potal-trang-nghiem-le-thuong-co-mung-81-nam-quoc-khanh-29-8997307.jpg
Numerosos habitantes permanecen de pie con actitud solemne alrededor de la plaza Ba Dinh, con la mirada puesta en la bandera nacional durante la ceremonia de izamiento celebrada en la mañana del 2 de septiembre. Foto: VNA.

La bandera roja con la estrella amarilla fue izada por primera vez en la plaza Ba Dinh el 2 de septiembre de 1945, cuando el Presidente Ho Chi Minh leyó la Declaración de Independencia ante millones de compatriotas, proclamando el nacimiento de la República Democrática de Vietnam.

A lo largo de 81 años, la imagen de la bandera nacional ondeando en la plaza Ba Dinh se ha convertido en un símbolo de la perdurabilidad de la Patria en el corazón de cada vietnamita./.

VNA
#Nueva era #izamiento de la bandera en Vietnam #plaza Ba Dinh #Día Nacional de Vietnam 2026 #Declaración de Independencia de Vietnam #Ho Chi Minh
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y el presidente del Estado, To Lam, ofrece incienso en conmemoración del difunto líder en la Casa 67 en el Sitio de la Reliquia de Ho Chi Minh dentro del complejo del Palacio Presidencial en Hanoi el 2 de septiembre. (Foto: VNA)

Máximo dirigente vietnamita rinde homenaje al Presidente Ho Chi Minh en Hanoi

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, rindió homenaje hoy al Presidente Ho Chi Minh en su Mausoleo y ofreció incienso en memoria del líder fallecido en la Casa 67, ubicada en el Sitio de Reliquias de Ho Chi Minh, dentro del complejo del Palacio Presidencial en Hanoi.

Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

Vietnam: 40 años de logros históricos del Doi Moi

Cuatro décadas después de que el Partido Comunista de Vietnam iniciara el proceso de “Doi Moi” (Renovación) en su VI Congreso Nacional (1986), el país ha logrado éxitos enormes y de gran trascendencia histórica, impulsando profundas transformaciones en todos los sectores. Tras emerger de una economía que enfrentaba numerosos desafíos, Vietnam ha avanzado de manera constante aprovechando sus fortalezas internas, integrándose proactivamente en la comunidad global y elevando continuamente su prestigio internacional.

El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945

El liderazgo certero y sabio del Partido: factor decisivo de la victoria histórica de 1945

En agosto de 1945, aprovechando una oportunidad "única en mil años" y bajo el liderazgo del Partido —encabezado por el Presidente Ho Chi Minh—, el pueblo vietnamita se levantó para iniciar el Levantamiento General, tomando el poder a escala nacional y abriendo una nueva era para el país. La victoria de la Revolución de Agosto de 1945 marcó el primer gran triunfo del pueblo bajo la dirección del Partido. Esta victoria también demostró la determinación y la sabiduría del Partido —liderado por el Presidente Ho Chi Minh— al elegir el camino correcto de la lucha revolucionaria.

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

Del otoño de la independencia a la aspiración de construir un Vietnam fuerte y próspero

El otoño de 1945, bajo el liderazgo del Partido Comunista y del Presidente Ho Chi Minh, el pueblo vietnamita protagonizó un gran hito de su historia nacional. Con el éxito de la Revolución de Agosto, en la histórica plaza de Ba Dinh el Presidente Ho Chi Minh leyó el 2 de septiembre de 1945 la Declaración de Independencia, dando nacimiento a la República Democrática de Vietnam (actual República Socialista de Vietnam) y abriendo una nueva era de independencia y libertad para la nación.

La vicepresidenta Vo Thi Anh Xuan y los delegados llevan a cabo la ceremonia de corte de cinta para inaugurar el monumento a Ho Chi Minh. Foto: VNA

Inauguran el Monumento al Presidente Ho Chi Minh en Biskek

En el marco de su visita de trabajo a Kirguistán, la vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, asistió a la ceremonia de inauguración del Monumento al Presidente Ho Chi Minh, en la Plaza homónima, situada en el complejo Royal Central Park de la capital, Biskek.

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov. Foto: VNA

Vicepresidenta de Vietnam se reúne con presidente de Kirguistán

La vicepresidenta de Vietnam, Vo Thi Anh Xuan, y el presidente de Kirguistán, Sadyr Japarov, discutieron hoy las medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales, en una reunión sostenida en el marco de la participación de la primera en la Cumbre ampliada de la Organización de Cooperación de Shanghái en Bishkek.

Panorama de la reunión (Foto: Cancillería de Vietnam)

Vietnam reafirma su disposición a fortalecer la cooperación con la OCS

Vietnam reafirmó su disposición a fortalecer la cooperación con la Organización de Cooperación de Shanghái y sus Estados miembros, promoviendo vínculos entre la ASEAN, Asia Central y otros mecanismos regionales en ámbitos como economía, comercio, tecnología, innovación y seguridad.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Vietnam y Reino Unido impulsan la cooperación estratégica en agricultura y medio ambiente

Vietnam y el Reino Unido reforzaron su cooperación a largo plazo en agricultura, medio ambiente, cambio climático y desarrollo sostenible mediante un nuevo memorando de entendimiento, con énfasis en financiación climática, protección forestal, innovación tecnológica, gestión de recursos hídricos y el objetivo de alcanzar cero emisiones netas para 2050.

Panorama del seminario (Foto: VNA)

Vietnam refuerza sus vínculos con África Oriental

La Embajada de Vietnam en Tanzania organizó un seminario en Dar es Salaam para analizar el pensamiento de Ho Chi Minh y explorar nuevas oportunidades de cooperación entre Vietnam y África Oriental en ámbitos como educación, agricultura, tecnología, comercio digital y desarrollo sostenible.