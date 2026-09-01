Vietnam impulsa la construcción de confianza digital en el ciberespacio

Hanoi, 1 sep (VNA)- Tras un año de funcionamiento, la Alianza de Confianza Digital (Digital Trust Alliance - DTA), iniciativa orientada a contribuir a la construcción y promoción de la confianza en el ciberespacio, ha continuado ampliando su red, con cientos de solicitudes de adhesión registradas en los primeros seis meses de 2026.



La Alianza es una iniciativa del Departamento de Ciberseguridad y Prevención y Lucha contra los Delitos de Alta Tecnología (A05), dependiente del Ministerio de Seguridad Pública, con el objetivo de elevar la conciencia y proteger a los usuarios, especialmente a niños y adolescentes, frente a los riesgos del entorno digital.



Se ha fijado como meta establecer Clubes de Confianza Digital en las 34 provincias y ciudades del país y reunir a unos 1.000 miembros a escala nacional.



Uno de los principales hitos ha sido la campaña “No estás solo - Juntos estamos seguros en línea”, centrada en prevenir la captación, manipulación, secuestro y otras formas de abuso en línea, así como en proteger a niños y adolescentes.



La campaña contó con la participación de más de 1.000 KOL y creadores de contenido y generó más de 1.500 millones de visualizaciones en TikTok, Facebook y YouTube. Asimismo, fue incluida entre los 10 acontecimientos destacados de las fuerzas de Seguridad Pública Popular en 2025.



Los adolescentes comienzan a utilizar Internet desde una edad temprana, pero pueden convertirse fácilmente en objetivos de estafas, manipulación psicológica, acoso, captación y secuestro en línea. Por ello, la campaña considera urgente dotarlos de “competencias digitales” y crear redes de apoyo.

El artista Quyen Linh, junto con otros artistas e influencers, participa en el Club de Creencias Digitales de Ciudad Ho Chi Minh. Foto:



La DTA y sus organizaciones asociadas han organizado numerosos talleres, encuentros, seminarios, sesiones de capacitación y jornadas en miles de centros educativos, llegando a estudiantes, docentes y padres.



La Escuela Bilingüe Internacional Wellspring es una de las entidades colaboradoras más activas, con iniciativas como “Embajadores Digitales”, foros de diálogo abierto, Cyber Peace y simulacros de juicios sobre “Seguridad y ciberseguridad”.



Según Dao Thi Bich Diep, responsable de Formación de Wellspring Hanoi, la seguridad digital no puede ser responsabilidad exclusiva de los niños, sino que requiere el acompañamiento de las familias, las escuelas, las autoridades competentes y la comunidad. Wellspring se incorporó a la DTA a principios de 2026, reafirmando su compromiso a largo plazo con este objetivo.



En su segundo año de actividad, la DTA continuará promoviendo el papel de los KOL en la construcción de la confianza digital. Tras la Conferencia “Los KOL en la era del ascenso de la nación” celebrada en 2025, la Alianza se propone desarrollar un marco de estándares y un Programa de Confianza destinado a las personas con influencia pública.



La Cumbre KOL 2026, bajo el lema “Los KOL en el camino hacia la construcción de la confianza digital”, transmite el mensaje “Viral con responsabilidad - Influencia con alcance”. Según este enfoque, los contenidos virales pueden propagarse rápidamente, pero la confianza y la influencia sostenibles se construyen a través de decisiones responsables tomadas cada día.



El Departamento A05 informó que la segunda Conferencia Nacional de KOL (KOL Summit 2026) se celebrará a principios de septiembre en Ciudad Ho Chi Minh./.