Cultura-Deporte

Transformación digital abre nuevos espacios para artes escénicas

Las instituciones artísticas de Vietnam están avanzando en la digitalización de sus actividades, desde la venta de entradas en línea hasta la creación de portales que integran datos y servicios, abriendo nuevos espacios de desarrollo y acercando las artes al público.

La Federación de Circo ha colaborado recientemente con VTC Corporation para lanzar una plataforma de venta de entradas en línea a través del sitio web xiecvietnam.vn. Foto: xiecvietnam.vn.
La Federación de Circo ha colaborado recientemente con VTC Corporation para lanzar una plataforma de venta de entradas en línea a través del sitio web xiecvietnam.vn. Foto: xiecvietnam.vn.

Hanoi (VNA) - Las instituciones artísticas de Vietnam están avanzando en la digitalización de sus actividades, desde la venta de entradas en línea hasta la creación de portales que integran datos y servicios, abriendo nuevos espacios de desarrollo y acercando las artes al público.

El Artista del Pueblo Tong Toan Thang, director de la Federación de Circo de Vietnam, informó que la institución puso en marcha una plataforma de venta de entradas en línea para los espectáculos del Circo Central mediante la página web: xiecvietnam.vn.

Los espectadores pueden consultar la cartelera, seleccionar el programa, la función y sus asientos, y efectuar el pago directamente desde el teléfono móvil, señaló.

La digitalización de la venta de entradas no solo facilita el acceso del público, sino que también permite a la institución conocer la demanda, el nivel de ocupación de cada función y las tendencias en la elección de los espectáculos.

El sistema también ofrece el plano de la sala, permite seleccionar los asientos y recibir entradas electrónicas mediante códigos QR. Esto contribuye a reducir el tiempo de control de acceso, evitar la pérdida de entradas y disminuir las colas antes de las funciones.

Anteriormente, en junio de 2026, el Teatro Nacional de Artes Escénicas Tradicionales de Vietnam, en colaboración con la empresa tecnológica Artech, presentó un portal electrónico dedicado a las artes escénicas tradicionales y un sistema de venta de entradas en línea, disponible en sktt.vn.

La plataforma reúne información sobre el “tuong” (ópera clásica), el cheo (teatro renovado) y el “cai luong” (canto aficionado del sur), así como sobre su historia, obras, artistas y programación, creando una fuente oficial de consulta para el público nacional e internacional.

Según el Artista del Pueblo Le Tuan Cường, subdirector encargado del Teatro, esta iniciativa constituye un paso concreto en la implementación de la Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita.

La plataforma digital permite mejorar la gestión, conservar y promover materiales y acercar las artes tradicionales a las nuevas generaciones y al público internacional, al tiempo que contribuye a superar la dispersión de información y archivos en múltiples fuentes, precisó.

Cada visita a una plataforma, elección de un programa o asiento y transacción genera datos sobre el público. Si se gestionan y analizan adecuadamente, estos datos pueden ayudar a las instituciones a elaborar su programación, ajustar sus estrategias de comunicación, mejorar los servicios y desarrollar productos acordes con las necesidades del mercado.

Toan Thang señaló que el entorno digital también abre posibilidades para explotar espectáculos que hasta ahora solo podían presentarse en Hanoi.

Los números pueden ser grabados desde distintos ángulos y llegar así a un público mucho más amplio, dijo.

Reveló que la Federación Vietnamita de Circo tiene previsto desarrollar un canal oficial de contenidos digitales para aprovechar sus archivos sobre espectáculos, procesos de entrenamiento y relatos entre bastidores, contribuyendo a difundir el arte circense en el entorno digital.

Para desarrollar las industrias culturales, las artes deben formar parte de una cadena de valor que articule el arte, la tecnología, los medios de comunicación, el turismo, el diseño y las industrias auxiliares. Por ello, la transformación digital no consiste simplemente en trasladar contenidos a Internet, sino también en cambiar la manera de organizar, producir, promocionar y aprovechar el valor de las expresiones artísticas./.

VNA
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