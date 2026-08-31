Programa artístico enaltece la aspiración de un Vietnam fuerte y próspero

Hanoi (VNA)- La la Revista Comunista, en coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública, organizó la XI edición del programa político-artístico “Estrella de la Independencia” 2026, bajo el lema “La luz de la estrella de la independencia: aspiración de un Vietnam fuerte y próspero”.



El programa se celebró la víspera con motivo del 81 aniversario del triunfo de la Revolución de Agosto, el Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), el 81 aniversario del Día tradicional de las fuerzas de Seguridad Pública Popular y el 21 aniversario del Día de todo el pueblo por la defensa de la seguridad nacional.



Asistieron al evento los miembros del Buró Político, entre ellos el jefe de la Comisión de Propaganda y Educación, Trinh Van Quyet; el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang; el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung; y el director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, junto con dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, representantes del Frente de la Patria de Vietnam, Madres Heroínas de Vietnam, Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, veteranos heridos de guerra y otras personas con méritos revolucionarios.



La Revolución de Agosto de 1945 constituye un hito glorioso en la historia de Vietnam, al abrir una nueva era de independencia nacional vinculada al socialismo. Durante aquellos históricos días de otoño nacieron las fuerzas de Seguridad Pública Popular, encargadas de proteger al Partido, el Estado, el pueblo y el régimen socialista, así como de salvaguardar la seguridad y el orden sociales.





Nguyen Thi Thanh, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, entrega obsequios de reconocimiento a Héroes de las Fuerzas Armadas Populares, soldados heridos y personas con meritorios revolucionarios. Foto: VNA

Celebrado anualmente desde 2016, “Estrella de la Independencia” se ha convertido en un destacado programa político-artístico que recrea páginas heroicas de la historia nacional y rinde homenaje a las generaciones que se sacrificaron y contribuyeron a la independencia y la libertad de la patria.



Al mismo tiempo, busca despertar el patriotismo, el espíritu de autosuficiencia y superación, la unidad nacional y el sentido de responsabilidad y compromiso.



La edición de 2026 renovó tanto sus contenidos como sus formas de expresión, combinando la profundidad política con un lenguaje artístico contemporáneo. Los espectáculos de canto, danza y música fueron cuidadosamente preparados e integraron elementos históricos y tradicionales con tecnologías escénicas modernas, en homenaje al Partido Comunista de Vietnam, el Presidente Ho Chi Minh, la fuerza de la gran unidad nacional y las contribuciones y sacrificios de las fuerzas armadas populares.



El lema vincula el valor sagrado de la independencia y la libertad con la aspiración de construir un país próspero, civilizado y feliz en una nueva era. La “estrella de la independencia” simboliza los ideales revolucionarios, la confianza y la justicia, forjados a lo largo de la historia y transmitidos de generación en generación.



El programa se estructuró en tres capítulos. El primero, “El otoño revolucionario: el esplendor de la historia”, recreó el momento en que el pueblo vietnamita tomó el poder y entró en la era de la independencia. El segundo, “El resplandor de la rectitud: impulsando a la nación”, destacó el patriotismo, la independencia y el espíritu de integridad nacional. El tercero, “Valentía pionera: aspiración de grandeza”, presentó una visión del camino hacia la construcción del futuro en una nueva era de desarrollo.



Las actuaciones combinaron canto, danza, música y narración con modernas tecnologías escénicas, como hologramas, láseres y pantallas LED en 3D, creando un espacio artístico de gran emotividad y profundidad conceptual.



A través del programa, los organizadores buscaron difundir el orgullo nacional, la gratitud y la aspiración de contribuir al desarrollo del país, así como aportar una nueva motivación para que todo el Partido, el pueblo y las fuerzas armadas permanezcan unidos, superen las dificultades y construyan y defiendan firmemente la patria./.