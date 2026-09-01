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Inauguran Semana Cultural y Turística de Moc Chau 2026

Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), la provincia de Son La inauguró la Semana Cultural y Turística de Moc Chau y la Noche Internacional del Brocado de Son La 2026, bajo el lema “Tejer el patrimonio, armonizar los colores”.

Una actuación de la Semana Cultural y Turística de Moc Chau y la Noche Internacional del Brocado de Son La 2026 (Fuente: VNA)
Una actuación de la Semana Cultural y Turística de Moc Chau y la Noche Internacional del Brocado de Son La 2026 (Fuente: VNA)

Son La, Vietnam (VNA)- Con motivo del 81.º aniversario del Día Nacional de Vietnam (2 de septiembre), la provincia de Son La inauguró la Semana Cultural y Turística de Moc Chau y la Noche Internacional del Brocado de Son La 2026, bajo el lema “Tejer el patrimonio, armonizar los colores”.

En su discurso inaugural, Ha Trung Chien, vicepresidente permanente del Comité Popular de Son La, destacó que Moc Chau ha sido favorecido por la naturaleza con un clima fresco y saludable, extensas colinas de té verde, grandes praderas, valles floridos y la majestuosa belleza del monte Pha Luong.

En particular, los coloridos tejidos de brocado, junto con las aldeas y los trajes tradicionales, conforman una identidad cultural característica de las tierras altas y contribuyen al atractivo de Moc Chau.

La Semana Cultural y Turística de Moc Chau se celebra del 31 de agosto al 5 de septiembre en el Área Nacional de Turismo de Moc Chau y la zona de la puerta fronteriza internacional de Long Sap, con numerosas actividades culturales, turísticas y experiencias que reflejan las tradiciones de las diferentes comunidades étnicas.

Uno de los principales atractivos de la Semana es la Noche Internacional del Brocado de Son La y el programa artístico “Moc Chau - La llamada de la estación del amor”.

También se desarrollan concursos sobre espacios culturales de gastronomía y turismo entre comunas y barrios, exhibiciones de cultura comunitaria en las calles, ferias y exposiciones de productos agrícolas locales, además de competiciones de deportes tradicionales.

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Una actuación de la Semana Cultural y Turística de Moc Chau y la Noche Internacional del Brocado de Son La 2026 (Fuente: VNA)

A través del evento, Son La busca promocionar sus potencialidades naturales, culturales y turísticas entre visitantes nacionales e internacionales, al tiempo que crea un puente para atraer inversores e impulsar proyectos de cooperación destinados a desarrollar un turismo sostenible y eficaz.

Inmediatamente después de la ceremonia inaugural se celebró por primera vez la Noche Internacional del Brocado de Son La, con la participación de diseñadores procedentes de varios países asiáticos.

El programa incluyó los capítulos “Tejer el patrimonio”, “Sinfonía de colores” y “La belleza de una nueva era”, combinando desfiles de moda con espectáculos artísticos multidisciplinarios para contar la historia del patrimonio desde la tradición hasta la modernidad.

Las colecciones inspiradas en los tejidos tradicionales de brocado, creadas por diseñadores vietnamitas e internacionales, junto con las actuaciones de numerosos artistas, dieron vida a un espacio artístico vibrante y lleno de color.

La Noche no solo rindió homenaje a la belleza del brocado, sino que también contribuyó a preservar y promover los valores culturales plasmados en cada motivo y color. La conexión del brocado con el arte, la moda y la creatividad contemporánea abre nuevas formas de acercarse al patrimonio, dotándolo de mayor vitalidad y nuevas oportunidades de integración internacional./.

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