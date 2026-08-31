Da Nang incorpora gastronomía en experiencias turísticas de ciudad

Da Nang, Vietnam (VNA) - En un contexto en el que los turistas valoran cada vez más las experiencias vinculadas a la cultura local, la ciudad de Da Nang apuesta por incorporar la gastronomía a sus itinerarios turísticos, vinculándola con la promoción del destino y la preservación del patrimonio.

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De un plato popular a una expresión cultural reconocida, el Mi Quang (sopa de fideos al estilo de Quang Nam) fue incluido en 2024 en la lista del patrimonio cultural inmaterial de Vietnam, por sus valores que trascienden el propio plato y reflejan una rica tradición gastronómica.

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La diversidad de ingredientes, métodos de preparación y sabores ha convertido al Mi Quang en uno de los platos representativos del centro de Vietnam, contribuyendo a posicionar la marca turística de Da Nang en el mapa del turismo gastronómico.

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Según Ly Dinh Quan, presidente de la Asociación de Cultura Gastronómica de Da Nang, es necesario construir una cadena de valor que permita no solo preservar los conocimientos tradicionales relacionados con el Mi Quang, sino también poner en valor el trabajo de los artesanos y convertir este plato en una marca vietnamita con proyección internacional.

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Para que el Mi Quang se convierta en un “embajador gastronómico”, las autoridades de cultura y turismo, la Asociación de Cultura Gastronómica y las empresas están pasando de una concepción centrada simplemente en llevar a los turistas a comer Mi Quang a otra basada en la creación de una experiencia cultural en torno al plato.

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La empresa Cathifoof ha aplicado tecnología para producir Mi Quang instantáneo, permitiendo a los turistas disfrutar de su sabor tradicional en distintos lugares. La compañía también está invirtiendo en tecnología y construyendo una planta que cumpla las normas ISO con miras a la exportación y a ampliar su distribución en los mercados internacionales.

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Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Da Nang, la ciudad elaborará un “Conjunto de normas para el Mi Quang de Da Nang”, asociado a una marca de certificación que evaluará aspectos como el origen de los ingredientes, las técnicas de preparación, la higiene y seguridad alimentaria, el servicio y la capacidad de transmitir la historia y los valores culturales del plato.

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La subdirectora del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo, Nguyen Thi Hoai An, señaló que Da Nang identificará y preservará los conocimientos tradicionales relacionados con el Mi Quang, revisará su base de datos y concentrará el apoyo en los artesanos, las familias y los establecimientos con una larga tradición en su elaboración.

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La ciudad también promoverá la conexión del Mi Quang con el Festival Foodtour, el turismo comunitario y rural, las aldeas artesanales y otras actividades de promoción gastronómica.

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La gastronomía de Da Nang combina los rasgos distintivos del centro de Vietnam con elementos fruto del intercambio y la integración internacional. El reconocimiento de algunos establecimientos locales por parte de la Guía Michelin aporta un nuevo impulso al desarrollo de productos de turismo gastronómico.

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Los circuitos deben diseñarse como experiencias que cuenten la historia, las características y los valores culturales de cada plato, conectando diferentes destinos en una cadena de experiencias. De esta manera, se busca aumentar el atractivo de Da Nang, prolongar la estancia de los visitantes e incrementar su gasto turístico.

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Según Nguyen Dinh Phuc, profesional del sector gastronómico en el barrio de Sơn Trà, platos como el Mi Quang, el banh xeo (panqueque) y el bun mam (sopa de fideos con mariscos) son muy apreciados por los turistas en espacios gastronómicos como los mercados nocturnos de Son Tra y Helio.

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Los propios comerciantes gastronómicos pueden convertirse así en “embajadores de la gastronomía”, contribuyendo a promover la imagen de la ciudad.

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La Asociación de Turismo de Da Nang alienta a hoteles, restaurantes y destinos turísticos a integrar la cultura local en las experiencias gastronómicas. Al mismo tiempo, promueve que las empresas de viajes colaboren en el desarrollo de circuitos especializados y conecten diferentes destinos en itinerarios completos, avanzando gradualmente hacia la formación de un ecosistema integral de turismo gastronómico que permita a los visitantes descubrir y disfrutar plenamente de la riqueza culinaria de Da Nang./.