Mu Cang Chai inaugura el Festival Mua Vang para impulsar turismo sostenible

Lao Cai, Vietnam (VNA)- El Festival Mua Vang (Temporada Dorada) de 2026 quedó inaugurado en la comuna de Mu Cang Chai, provincia de Lao Cai, con el objetivo de de mostrar los paisajes, la cultura y la gente locales, a la vez que fomenta el intercambio y contribuye al desarrollo de un ecosistema turístico profesional y sostenible.



El festival, abierto desde el 30 de agosto con motivo del 81.º aniversario de la Revolución de Agosto y el Día Nacional de Vietnam, ofrece una variedad de actividades culturales y turísticas que permiten a residentes y visitantes descubrir las tradiciones y la identidad cultural locales.



El programa, que se extiende hasta octubre, comprende un concurso de flauta khen Hmong, exhibiciones de trajes tradicionales, concursos de pintura con cera de abeja, demostraciones de preparación de banh day (un pastel de arroz glutinoso tradicional) y desfiles callejeros.



Los aficionados al deporte también pueden participar en el maratón "Mu Cang Chai Ultra Trail 2026", que se espera atraiga a miles de corredores vietnamitas e internacionales a recorridos que serpentean por los paisajes montañosos de la región.



El festival también incluye un mercado local que ofrece productos agrícolas, plantas medicinales y productos con certificación OCOP, característicos de la región. En esta ocasión, la comuna de Mu Cang Chai inauguró una calle inteligente con un mapa turístico digital, que contribuye a diversificar los servicios y mejorar la experiencia del visitante.



Con la llegada del otoño, Mu Cang Chai se viste con los tonos dorados de los arrozales en terrazas que se extienden por las laderas de las montañas. Estos paisajes emblemáticos, que atraen a numerosos visitantes nacionales e internacionales cada año, son uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.



La comuna se esfuerza por transformar estos recursos en motores de desarrollo, combinando el crecimiento socioeconómico con la preservación de la identidad cultural. El objetivo es convertir a Mu Cang Chai en un destino auténtico, seguro y acogedor, aumentando gradualmente su atractivo en el mapa turístico de la provincia de Lao Cai y de Vietnam.



Según Giang A Tang, vicepresidente del Comité Popular de la comuna de Mu Cang Chai, las comunidades étnicas locales han demostrado resiliencia a lo largo de su historia y hoy se apoyan en su solidaridad, creatividad y arduo trabajo para desarrollar su región.



Los famosos arrozales en terrazas de Mu Cang Chai, reconocidos como patrimonio nacional especial, son el resultado del trabajo, la experiencia y una profunda conexión con la tierra transmitida de generación en generación.



Estas terrazas dan testimonio de la capacidad de los habitantes para transformar las limitaciones naturales en un medio de subsistencia. Junto a sus espectaculares paisajes, Mu Cang Chai conserva varios elementos del patrimonio cultural inmaterial nacional, incluyendo el arte de la flauta khen Hmong, las ceremonias que celebran las primeras cosechas y el arte de crear diseños con cera de abeja en telas.



Mu Cang Chai se propone continuar sus esfuerzos, con espíritu de solidaridad y autosuficiencia, para construir una comuna moderna e innovadora, preservando al mismo tiempo su identidad cultural.



De este modo, aspira a ofrecer a los visitantes experiencias auténticas basadas en la riqueza de los paisajes, la diversidad cultural y la hospitalidad de los habitantes de esta región montañosa./.

VNA